Bayer Leverkusen asegura su victoria de manera dramática

A pesar del resultado, Bayer Leverkusen sigue asegurando goles decisivos más allá del minuto 90, incluso al comienzo de la nueva temporada de la Bundesliga. Esta vez hubo un elemento de suerte y un jugador de Gladbach estaba especialmente descontento.

En el minuto 102 del primer partido de la nueva temporada de la Bundesliga, Florian Wirtz dribló hacia el gol desde once metros, pateó con fuerza y precisión. Su disparo fue a la esquina izquierda (vista desde la posición del tirador), pero también lo hizo el portero de Gladbach, Jonas Omlin. Por un momento pareció que el Borussia, que luchaba ferozmente, podría arrebatar puntos a los campeones alemanes reinantes, Bayer 04 Leverkusen. Pero entonces la pelota golpeó la mano de Omlin, rebotó hacia el centro, donde Wirtz esperaba para marcar el 3:2 (2:0). Los minutos finales emocionantes de Bayer. Otra vez. El partido no podría haber terminado de manera más dramática.

Durante la temporada anterior, que included una derrota en la final de la Europa League contra Atalanta Bergamo, Leverkusen había hecho del gol tardío un rasgo casi increíble. Incluso durante la pretemporada, bajo la dirección del entrenador Xabi Alonso, el equipo de Bayer parecía haber afinado aún más esta habilidad. Ya en la Supercopa contra el VfB Stuttgart, Bayer marcó tarde - en el minuto siguiente al último. Sin embargo, en comparación con los acontecimientos de esa noche del viernes, el gol en la ridícula y caótica "Kirmescup" fue casi un intento temprano. Sin embargo, no hubo disputas sobre la duración del tiempo añadido en el Borussia Park. Los aficionados del Borussia llenaron el campo con una tributo pirotécnica al antiguo Bökelberg después del descanso. También hubo una revisión extendida del VAR antes del 1:2 del Borussia.

Granit Xhaka demuestra su valía

La noche de Mönchengladbach fue tumultuosa, apasionada. Si esto es una señal de lo que vendrá, la nueva temporada será intensa, emocionante, extraordinaria, dramática. Todo eso estaba presente en este partido inaugural. Leverkusen comenzó como corresponde a un campeón. Granit Xhaka, que había estado activo en el Borussia durante cuatro años, golpeó el balón con tal fuerza en la red después de doce minutos que incluso el portero Omlin se sorprendió. Leverkusen lo tenía todo bajo control, desperdició oportunidades. Edmond Tapsoba, por ejemplo, dejó escapar, pero solo en el aluminio. El Borussia intentó recuperar el control del partido. Pero justo cuando el Borussia estaba encontrando su ritmo, era 0:2. Wirtz volvió a ser el goleador.

Antes del descanso, Gladbach empató. El nuevo fichaje Tim Kleindienst marcó (42), pero después de revisar cuidadosamente las imágenes de video, el gol no fue contado. Kleindienst había tenido contacto con el oponente Piero Hincapie en el desafío previo. Después del descanso, Leverkusen dominó de nuevo y podría haber acabado el partido temprano si Frimpong hubiera aprovechado una excelente oportunidad o hubiera pasado a Boniface. Pero no lo hizo. Y así, el equipo local empató. Con un potente lanzamiento de falta, Kevin Stöger envió el balón al área de penalti. A través de Ko Itakura, acabó con Nico Elvedi, que marcó en el segundo intento. El gol fue revisado durante mucho tiempo. Se sospechó de una posible falta de posición, pero no se confirmó.

Leverkusen sigue siendo el héroe del último minuto

De nuevo, Leverkusen. El equipo de Alonso cambió de marcha, presionó al Gladbach en el área de penalti y aplicó una presión inmensa. Pero el Borussia, lleno de lucha y espíritu sensacional, apartó todo. Mucho de ello con habilidad, algo con suerte. Pero Leverkusen creó pocas situaciones peligrosas y concedió el empate. Stöger hizo un pase brillante a Kleindienst, que hizo una fuerte jugada en el espacio estrecho y marcó. Otra revisión. Se sospechó de una posible falta de posición, pero también se descartó (85). Las gradas estaban calientes. La sorpresa (un empate) estaba al alcance, la sensación (una victoria contra Leverkusen, que no había perdido un partido en casa en 41 partidos) parecía posible.

Pero Leverkusen es Leverkusen. El equipo de Bayer es magia del último minuto. La temporada pasada, marcaron ocho veces después del minuto 90 en la Bundesliga, seis de las cuales fueron decisivas. Lo lograron cinco veces en la Europa League. "Por supuesto, es afortunado para nosotros", dijo el mediocampista de Bayer Xhaka. "De alguna manera, los oponentes siempre se ponen nerviosos porque saben que nosotros

Leverkusen se quedó impactado y eufórico, mientras que Gladbach hervía de rabia. "Examinaron todo – todo en nuestra contra, pero no encontraron ni una sola instancia a nuestro favor", refunfuñó el irritado director deportivo Roland Virkus. Lo que más lo enfureció fue la decisión final. A pesar de ver el metraje de televisión, seguía sin estar claro si Itakura había golpeado solo al oponente o también al balón. "En mi opinión, no fue un error claro, no debería haber sido expulsado", comentó Virkus sobre el incidente. "Sí, golpeó el pie después, pero claramente tocó el balón primero". El árbitro Robert Schröder, sin embargo, tenía una opinión diferente y defendió su decisión. "Entiendo la frustración de Gladbach después de perder un partido así de tarde y doloroso. Pero no tocó el balón, así que es penal", explicó Schröder en Sat.1.

Kleindienst era el más frustrado: "Es frustrante cómo cada situación de 50:50 se revisa y cada gol se examina al detalle. Parecía que no querían que obtuviéramos nada hoy", dijo el nuevo fichaje en DAZN.

