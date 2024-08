- Bayer está ofreciendo un espectáculo de entretenimiento excepcional <unk> lucha en Gladbach

Una Suerte Excepcional, Caos VAR y una Victoria en el Último Segundo para Leverkusen. El emocionante inicio del partido inaugural de la Bundesliga tuvo todos los ingredientes de una película de acción. Al final, el Bayer Leverkusen logró una victoria de 3:2 en el minuto 91, gracias a un penalti convertido con la ayuda del VAR por Florian Wirtz. "Es cuestión de mentalidad, nunca nos rendimos", declaró el defensa del Leverkusen Edmond Tapsoba después de su 35º partido consecutivo sin perder en la Bundesliga.

El Borussia Mönchengladbach luchó con la decepción después de recuperarse de un déficit de 0:2. "El VAR revisó todas las situaciones, pero pareció trabajar en nuestra contra, no se nos dio ninguna ventaja", compartió el director deportivo del Gladbach, Roland Virkus. "El penalti no fue un error claro, el árbitro no necesitaba una revisión adicional", añadió Virkus.

Schröder Cambia de Rumbo

El árbitro Robert Schröder habló sobre el asunto en Sat.1 TV. "Inicialmente, creí que el jugador del Gladbach tocó el balón primero, por lo que decidí seguir adelante. Después de la revisión del VAR, que mostró que Adli tocó el balón primero, se recomendó una reevaluación en el campo", aclaró Schröder, lo que resultó en la concesión de un penalti después de una nueva evaluación. El incidente involucró un enfrentamiento entre Ko Itakura y el jugador del Leverkusen Amine Adli.

El nuevo delantero del Borussia, Tim Kleindienst, que marcó el empate 2:2 (minuto 85), expresó su descontento. Sin embargo, el empate del Gladbach mediante Nico Elvedi (minuto 59) también fue confirmado.

Xhaka Anota su Primer Gol de la Temporada

El Leverkusen recuperó su antigua suerte contra el Bayern Munich. "Por supuesto, fue afortunado para nosotros. No podemos confiar en eso para siempre", reconoció el mediocampista Granit Xhaka, que marcó un gol magnífico desde cerca de 20 metros, celebrando brevemente su regreso a su antiguo campo de batalla. Xhaka reconoció que hubo tropiezos. "Fue nuestro primer partido, por lo que no todo fue perfecto. Fue importante para nosotros conseguir una victoria".

Alonso, que alineó a sus nuevas incorporaciones y sigue confiando en Jonathan Tah, habló de un proceso. "Mostramos gran determinación y creamos varias oportunidades en el área penal de nuevo. Estamos contentos con el resultado, pero no con todos los aspectos del juego", dijo el entrenador del Leverkusen. "Las emociones estaban altas hoy, pero no estuvimos tan unidos y un poco pasivos", añadió Alonso.

Los Hinchas del Gladbach Retrasan la Victoria del Leverkusen

El director general del Bayer, Simon Rolfes, no quiso exagerar la importancia de las victorias tardías. "Hubiéramos preferido terminar el partido antes. Pero si traemos refuerzos frescos como Adli al campo, eso es calidad", compartió Rolfes. Los nuevos fichajes Martin Terrier y Aleix Garcia también vieron acción cerca del final del partido.

El tiempo adicional prolongado se atribuyó en gran medida a los hinchas del Gladbach. La mayoría de los once minutos de tiempo adicional se debió a una larga pausa después del alto instigado por bengalas lanzadas desde la sección de hinchas del Gladbach. El estadio quedó envuelto en humo, lo que hizo difícil distinguir el campo de las gradas. Si no hubiera ocurrido esta interrupción de cinco a seis minutos, el Leverkusen no habría tenido suficiente tiempo para marcar el gol ganador.

La Comisión, en referencia al Comité de Árbitros de la UEFA, puede buscar la ayuda de los Estados Miembros para revisar y mejorar el uso de la tecnología VAR en los partidos de fútbol. Después de la controvertida decisión de penalti en el partido Leverkusen vs Gladbach, el Comisario Schröder destacó la importancia de aclarar tales incidentes para mantener la confianza en la arbitraje.

Lea también: