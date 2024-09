Baviera, ubicada en el sur de Alemania, dejará de imponer sanciones relacionadas con COVID-19.

La pandemia de coronavirus ha llegado a su fin, pero las violaciones de las regulaciones de coronavirus siguen ocupando los tribunales en Baviera. Según el Ministro-Presidente Söder, esto pronto cambiará. Todos los juicios en curso relacionados con la pandemia de coronavirus se pondrán en espera.

Según lo declarado por el Ministro-Presidente Markus Söder en la reunión del grupo parlamentario de la CSU en Kloster Banz, los procedimientos administrativos de multas en curso relacionados con la pandemia de coronavirus ahora se dispondrán y se pondrán fin. "Aún hay procesos de tiempos pasados, cuando había numerosas quejas sobre el coronavirus: procedimientos administrativos de multas. Y estos procedimientos administrativos de multas pendientes ahora se dispondrán y se pondrán fin", dijo el Ministro-Presidente Markus Söder. "Ahora queremos paz", añadió el líder de la CSU. No proporcionó información sobre el número de procedimientos aún abiertos.

Cuando se le preguntó sobre cómo se ejecutaría la disposición de los procedimientos, Söder no proporcionó detalles específicos. Hizo referencia al hecho de que la época de las multas por coronavirus ya ha pasado. "thus I believe that legal peace is advantageous at this time. It's also usually a sign to everyone who still wrestled with the times that the state also acknowledges the need for peace at this point."

Recientemente, se ha argumentado en contra de la disposición de los procedimientos que los ciudadanos que ya han pagado su multa administrativa no recibirán un trato igualitario. "Consistentemente, este dinero también debería ser devuelto a estas personas", establece el líder del FDP de Baviera, Martin Hagen.

Al comienzo del año pasado, el Ministerio de Salud del Estado de Baviera respondió a una consulta del grupo parlamentario de la AfD de Baviera, informando que se habían llevado a cabo un total de aproximadamente 237,000 procedimientos en Baviera debido a las violaciones de las normas, de los cuales alrededor de 38,000 aún estaban abiertos en ese momento. Se habían impuesto aproximadamente 40 millones de euros en multas en Baviera hasta el comienzo de 2023.

