- Baviera está aún más impulsada después del encuentro Leverkusen-Dusel.

La victoria emocionante de Bayer Leverkusen en la Bundesliga ha revitalizado a Bayern Munich de cara al combate por el título. "Han vuelto a tener suerte", comentó el director deportivo Max Eberl después de que Leverkusen anotara el gol de la victoria en el último minuto en un partido que ganó 3:2 a Mönchengladbach.

Vincent Kompany planea desafiar la supremacía de Leverkusen en su debut como entrenador de Munich en la Bundesliga el domingo (3:30 PM/DAZN). "Tenemos que demostrar nuestra determinación en este primer partido", dijo el belga de 38 años. "¡Esperemos poder lograrlo!"

Estrategia de Kompany: El Campeón Necesita 90 Puntos

Con confianza inquebrantable, Kompany se enfrenta al desafío del título contra Leverkusen: "Queremos ser los competidores". Espera que reunir alrededor de 90 puntos después de 34 partidos sería necesario para asegurar el título, ya que Bayer logró esa cifra la temporada pasada. Bayern, por otro lado, terminó en tercer lugar con solo 72 puntos.

"Durante los últimos once años, Bayern Munich ha sido el favorito indiscutible para ganar el título", señaló Eberl. Sin embargo, esta vez el papel de favorito claro no es tan obvio, pero Leverkusen ciertamente está en la carrera. "Queremos asegurarnos de que el camino al campeonato pase directamente por Bayern Munich", añadió Eberl.

Kompany espera un "partido difícil away contra un equipo formidable" en Wolfsburg. Además de las lesiones a largo plazo como Hiroki Ito y Josip Stanisic, todos los demás jugadores están en óptimas condiciones. Todavía no se ha determinado si los nuevos fichajes Michael Olise y João Palhinha estarán en la alineación inicial. Sin embargo, especialmente en su primer mandato como entrenador de Bayern, el objetivo es "establecer un once inicial fuerte rápidamente". Kompany no está "nervioso" por su debut en la Bundesliga, sino que "lo espera con ansias".

