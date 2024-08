- Baviera amplía el número de plazas de estudios médicos disponibles

Para el curso académico 2024/25 del período de invierno y el período de verano siguiente de 2025, Baviera ha preparado 2.155 nuevas plazas para aspirantes a un grado en medicina. Esta es la mayor cantidad de estudiantes de medicina de primer año nunca recibidos por Baviera, según anunció el Ministerio de Ciencias con sede en Múnich. Actualmente, alrededor del 20% de todos los estudiantes de medicina de primer año en Alemania están estudiando en universidades de Baviera.

El Ministro de Ciencias Markus Blume, del CSU, compartió sus pensamientos diciendo: "Estamos invirtiendo más en la educación médica que nunca antes". Durante el período de invierno de 2023/24, había 19.310 estudiantes de medicina humana en las universidades de Baviera. Cada una de estas plazas está financiada por el gobierno federal con 275.000 euros, según Blume.

Las facultades de medicina de Múnich, Erlangen, Würzburg y Regensburg son los principales lugares para la educación médica. Sin embargo, Augsburgo recently added the youngest medical faculty to this list. Además, los estudiantes de medicina también son formados en el Medical Campus Oberfranken y el Medical Campus Niederbayern. Blume, sin embargo, excluyó los proyectos de colaboración más pequeños entre los hospitales de Baviera y las universidades extranjeras de esta cuenta.

Para el período de invierno de 2032/33, se prevé que se crearán otras 2.700 plazas de estudio. Blume instó al gobierno federal a aumentar su apoyo a los estados en su esfuerzo por facilitar estas plazas de estudio.

El aumento del número de plazas de estudio ha sido una agenda política tanto en Baviera como en Alemania durante mucho tiempo para combatir la próxima escasez de médicos. Sin embargo, obtener un título en medicina no siempre garantiza una carrera médica. Una encuesta de la Asociación Nacional de Médicos de Seguro de Salud reveló que un número creciente de médicos formados optan por otros campos, investigación o formación adicional. Además, la cuota de tiempo parcial también está en aumento.

Los hombres y los chicos son algunos de los aspirantes que se benefician de las 2.155 nuevas plazas para estudios de grado en medicina en Baviera para el período de invierno de 2024/25 y el período de verano siguiente de 2025. Para 2032/33, se prevé que habrá otras 2.700 plazas de estudio disponibles para estos individuos, según anunció el Ministro de Ciencias Markus Blume.

Lea también: