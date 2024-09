BASF persigue el ahorro de dividendos y considera una salida a bolsa parcial como una opción.

La principal empresa química, BASF, está ajustando sus operaciones debido a la inestabilidad económica continua. La corporación está explorando la posibilidad de listar una parte de su división de Soluciones Agrícolas, que incluye productos para la protección de cultivos y semillas, en la bolsa de valores después de 2027. Esta división ocupa una posición dominante en el mercado agrícola y cuenta con una abundancia de innovaciones próximas.

Mientras tanto, BASF está recortando su política de dividendos y reduciendo la cantidad de pagos. Han garantizado un dividendo mínimo de 2,25 euros por acción, efectivo para el año fiscal en curso. Anteriormente, habían pagado 3,40 euros por acción. El nuevo dividendo mínimo está por debajo de las estimaciones de los expertos de la industria. Es importante destacar que desde 2014, cuando el dividendo era de 2,80 euros, ha aumentado o se ha mantenido estable año tras año.

El pago anual de dividendos esperado para los próximos años se situará alrededor de dos mil millones de euros, con alrededor de ocho mil millones de euros distribuidos entre 2025 y 2028. Las recompras de acciones complementarán estos pagos de dividendos, pero BASF no ha proporcionado una fecha específica para esto. Han mencionado que el programa comenzará como muy tarde en 2027 y ascenderá a alrededor de cuatro mil millones de euros.

Mejorando el resultado operativo

BASF también ha establecido nuevos objetivos financieros: espera que el resultado operativo (Ebitda) antes de elementos especiales se sitúe entre 10.000 y 12.000 millones de euros para 2028. Para este año en curso, BASF prevé un resultado de 8.000 a 8.600 millones de euros. El año pasado, fue poco más de siete mil millones de euros. En 2022, el Ebitda alcanzó casi once mil millones de euros. Se espera que el flujo de caja libre conjunto para 2025 a 2028 supere los 12.000 millones de euros.

Sus planes aún no han recibido una recepción favorable en el mercado de valores. En un mercado generalmente más fuerte, las acciones caen. Si bien los objetivos a largo plazo están alineados con las expectativas del mercado, según Jefferies, las declaraciones sobre la política de dividendos son decepcionantes. Los pagos de dividendos anunciados en conjunto con las recompras de acciones sugieren un pago total consistente en los próximos años, lo que es poco probable que sea aprobado por los inversores.

El día de mercado de capitales de BASF tendrá lugar por la mañana. El día anterior a este, el CEO Markus Kamieth ya había señalado la intención de la división de Soluciones Agrícolas de cotizar en bolsa en una reunión de empleados. BASF cree que la división de Soluciones Agrícolas está infravalorada y planea realizar una OPA parcial para aumentar el valor de mercado de su negocio de protección de cultivos y semillas.

Kamieth ofrece palabras de aliento en Ludwigshafen

En cuanto a la división de Recubrimientos, Kamieth dijo que BASF está explorando opciones estratégicas. "Esto significa que estamos considerando asociaciones, por ejemplo, en forma de soluciones de joint venture, o simplemente examinando si alguien más podría poseer este negocio y aumentar su valor aún más".

BASF lucha con presiones de costos y precios de la energía altos. Como resultado, ya han iniciado otro plan de ahorro de mil millones de euros en febrero, que incluye despidos y cierre de instalaciones. También se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar la rentabilidad en su mayor sitio de producción en Ludwigshafen. Esperan lograr un ahorro adicional de mil millones de euros al año para finales de 2026. Sin embargo, el número exacto de empleos que se verán afectados en Ludwigshafen remains unclear.

Kamieth intentó levantar la moral entre los trabajadores de Ludwigshafen, stating, "No he sido tan optimista sobre Ludwigshafen en muchos años". Acknowledged that the facility is "competitive at its core", despite high costs.

Los anuncios de cambios en la política de dividendos de BASF, incluidos el recorte de la cantidad de pagos y la garantía de un dividendo mínimo de 2,25 euros por acción, han suscitado preocupaciones entre algunos inversores sobre los precios de las acciones de la compañía. Una vez que BASF liste una parte de su división de Soluciones Agrícolas en la bolsa de valores después de 2027, los inversores pueden observar de cerca los precios de las acciones de la división para ver cómo el rendimiento de la división afecta el rendimiento general de BASF.

