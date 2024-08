- Barcelona se despide: Ilkay Gündoğan se va al Man City después de un año

Tras su partida de la selección nacional, Ilkay Gündogan da el siguiente paso importante: Después de solo un año, el jugador de 33 años decide dejar el FC Barcelona y regresar a Manchester City. Ha firmado un contrato para la temporada actual con el equipo dirigido por Pep Guardiola, con quien había ganado un total de 14 títulos anteriormente. "Significa mucho para mí tener esta oportunidad", declaró en un comunicado emitido por los campeones ingleses.

"Guardiola es el mejor entrenador del mundo"

Se informa que Guardiola jugó un papel clave en persuadir a su antiguo protegido y estratega del mediocampo para que regrese. Se dice que se reunieron en un restaurante de Manchester el miércoles por la noche para discutir los detalles. Guardiola también había intentado retener a Gündogan el año pasado, pero él optó por nuevos desafíos. Ahora están juntos de nuevo. "Todo el mundo sabe la admiración que tengo por Guardiola. Es el mejor entrenador del mundo, y trabajar con él todos los días te hace un mejor jugador", dijo Ilkay Gündogan.

Previamente, los catalanes dirigidos por el exentrenador de la selección nacional Hansi Flick le habían aconsejado a Gündogan que se fuera en esta ventana de traspasos. El agente y tío de Gündogan, Ilhan, había revelado el 8 de agosto que aunque varios clubes habían mostrado interés, su sobrino quería quedarse. Flick recently mentioned a conversation with Gündogan but did not provide details.

Guardiola y Gündogan: El dúo exitoso reunido

Manchester con Guardiola y Gündogan: Esta fue una historia de éxito notable durante siete años. En 2016, el entrenador español estrella quería adquirir al entonces estrella del Borussia Dortmund, y lo logró. En su última temporada con Manchester City hasta ahora, 2022/2023, Ilkay Gündogan actuó como capitán del equipo y los llevó a lograr la triple corona de Liga de Campeones, liga y copa. En total, ganó el título de liga inglesa cinco veces bajo Guardiola.

"Estoy casado, pero adoro a Gündogan", bromeó Guardiola en una ocasión. En una entrevista seria en junio, el español elogió las cualidades de Gündogan: "Ilkay no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban,including me como entrenador. Es un jugador muy inteligente, uno de los más inteligentes que he entrenado. Fue clave para nuestro éxito". Ahora podría haber más por venir.

