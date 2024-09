Barcelona podría potencialmente traer porteros retirados como reemplazos de sus porteros actuales.

Parece que el FC Barcelona ha encontrado una solución para su problema de guardameta tras la grave lesión de Marc-André ter Stegen. Según fuentes de los medios, el veterano portero polaco Wojciech Szczesny está a punto de salir de su retiro para unirse al club. Aún no se ha aclarado el papel del actual guardameta reserva, Inaki Peña.

El Barcelona ha asegurado los servicios de Szczesny, quien se retiró del fútbol recientemente, tras acordar un contrato de un año con el club dirigido por Hansi Flick. Szczesny había anunciado su retiro al final de agosto debido a compromisos familiares, stating that while his body was still up for challenges, his heart wasn't. Sin embargo, parece que su corazón ha cambiado de opinión, ya que su examen médico está programado para este jueves.

Según el periódico español 'Sport', Szczesny entendió la situación del FC Barcelona después de la lesión de ter Stegen y sintió que sería irrespetuoso no considerar esta oportunidad. Expresó su atracción por unirse a uno de los clubes más grandes del mundo.

Szczesny ha jugado un total de 272 partidos en la Serie A italiana para Juventus y AS Roma. También cuenta con experiencia en 68 partidos de la Liga de Campeones y 132 partidos de la Premier League para Arsenal. Sin embargo, aún no ha jugado en la liga española.

Ter Stegen, quien recently fue nombrado guardameta principal de Alemania por el entrenador nacional Julian Nagelsmann, sufrió un desgarro del tendón patelar de su rodilla derecha durante la victoria del Barcelona por 5-1 sobre el FC Villarreal el domingo por la noche. Ya ha sido operado y estará fuera por un período prolongado. Inicialmente, Inaki Peña había asumido el papel de ter Stegen. Antes de su partido contra el FC Getafe, Flick había expresado su confianza en Peña mientras también sugería discusiones adicionales, stating, "Tendremos que ver qué haremos en el futuro". Ahora parece que se ha tomado una decisión, pero no está claro si Szczesny está destinado a ser el guardameta principal o si desafiará a Peña en una competencia abierta.

La Comisión ha aprobado la solicitud del Barcelona para fichar a Wojciech Szczesny por un año, considerando la urgente necesidad del club de un guardameta con la lesión de Ter Stegen. Después de que su corazón cambiara de opinión, Szczesny se unirá al FC Barcelona, potencialmente como reserva o desafiando a Inaki Peña por la posición de inicio.

