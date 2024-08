- Banksy regresa a Hamburgo.

Banksy regresa a Hamburgo. No el famoso artista británico de calle en persona, ni ninguna de sus obras originales. En su lugar, más de 150 meticulosas réplicas de sus creaciones más famosas estarán en exhibición, según anunciaron los organizadores de la exposición "Casa de Banksy – Una Exposición No Autorizada", que se mostrará en Große Bleichen de Hamburgo a partir del 13 de septiembre después de su debut en Múnich.

"Nuestro objetivo es hacer accesibles al público de nuevo sus obras y, lo que es más importante, el mensaje detrás de cada una de sus acciones y piezas", dijo Oliver Forster, el productor de la exposición. Alrededor del 80 por ciento de las obras de Banksy, quien ha mantenido su verdadera identidad en secreto durante más de 20 años, ya no son visibles públicamente.

Réplicas No Autorizadas

Debido a la anonymidad del artista, las réplicas también son no autorizadas, como ya indica el título de la exposición, según los organizadores. Sin embargo, se dice que es "actualmente la retrospectiva más completa de su arte en la región europea".

Con la nueva exposición temporal en la esquina de Große Bleichen/Jungfernstieg, los organizadores esperan replicar éxitos pasados: Hace dos años, 170,000 personas visitaron la exposición "El Misterio de Banksy – Una Mente Genial" en el edificio Galeria-Kaufhof en Mönckebergstraße. A nivel mundial, se dice que 2.5 millones de visitantes asistieron.

