Banksy continúa su serie de misterios en Londres

Ciervos, Elefantes, monos, un lobo, pelícanos, un gato, una escuela de pirañas, y ahora un rinoceronte en una pared, pareciendo escalar sobre un coche. Otra obra del enigmático artista Banksy aparece en las calles de Londres.

Parece que el animal está empujando hacia abajo la parte trasera del coche con su fuerza: en Londres, ha aparecido un rinoceronte durante ocho días seguidos, una nueva obra de arte animal de Banksy. El misterioso artista de la calle publicó una foto del rinoceronte en su cuenta de Instagram, asumiendo la responsabilidad del acto. Lanzar tantas obras en tan poco tiempo es inusual para el artista esquivo.

El rinoceronte está pintado con spray en el característico estilo de Banksy en una pared del distrito de Greenwich, en el sureste de Londres, pareciendo intentar subir a un coche estacionario. Un cono de tráfico en el capó del coche también le da un aspecto de rinoceronte. Durante una semana, Banksy ha estado sorprendiendo a todos con una nueva obra de arte animal cada día, sin dar un título o explicación para este "zoo".

Primero apareció un ciervo en Kew, en el suroeste de Londres, seguido de dos elefantes en el distrito de Chelsea, en el oeste de Londres. Desde entonces, han seguido tres monos, un lobo, pelícanos, un gato y, más recientemente, una escuela de pirañas en las ventanas de un caja de vidrio de la policía. Las pirañas tuvieron que ser aseguradas con barreras. Representantes de la ciudad de Londres han declarado que planean mover la caja a otra ubicación pronto.

Sin embargo, dos de las obras ya han desaparecido: el gato que Banksy pintó con spray en un cartel deteriorado en una calle del noroeste de Londres fue retirado por razones de seguridad. El propietario prometió donar el gato a una galería de arte.

El lobo aullando pintado en una antena parabólica en el distrito de Peckham, en el sureste de Londres, fue retirado por varios hombres enmascarados dentro de una hora de la confirmación de Banksy. Parece un caso de robo. La policía de Londres confirmó que se ha presentado una denuncia de robo. Un portavoz de Banksy le dijo a PA que el artista no tuvo nada que ver con el robo y no lo apoya.

A pesar de que sus obras de arte se venden por millones en subastas, la identidad de Banksy sigue siendo un misterio. El artista es de Bristol, pero poco más se sabe. Ha habido muchas especulaciones sobre su verdadero nombre, pero ninguna ha sido confirmada.

¿Qué quiere decir Banksy con las imágenes de animales?

Los fans de Banksy han estado especulando durante días sobre lo que el artista quiere decir con las imágenes de animales. ¿Utilizó el ciervo como referencia a las revueltas de la ultraderecha en el país, como sugirió un usuario de Instagram, utilizando un símbolo para un chivo expiatorio? ¿O los tres monos representan el proverbio japonés "no ver el mal, no oír el mal, no hablar del mal"? Esta sabiduría, a menudo representada con tres monos tapándose los ojos, los oídos y la boca, a menudo se ha interpretado en el Oeste como una crítica a la tendencia de la gente a hacer la vista gorda ante la injusticia.

Pero Banksy no ha proporcionado ninguna interpretación. Después de días de especulaciones, el periódico británico "Observer" logró Throw a little light on the matter. According to a source close to the artist, the images do not have a deeper meaning. He simply wants to bring joy to people in a time dominated by negative headlines.

Banksy hopes, "that his art brings people a moment of unexpected joy." At the same time, it's about highlighting people's ability for creative play rather than destruction and negativity, a representative for Banksy told the newspaper.

Given the attention his "Zoo" received, it seems Banksy has achieved this. However, his work may not be entirely without critical undertones: the fish on the police box with their sharp teeth suspiciously resemble piranhas. For the British police, who have faced numerous scandals in recent years, this would not be a flattering interpretation.

