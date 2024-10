Bank of America anuncia que la interrupción del servicio está casi resuelta.

Hubo un problema informado en Bank of America alrededor de las 12:45 pm ET en Downdetector, conocido por monitorear las interrupciones.

Muchos clientes expresaron dificultades para ver sus saldos de cuenta. Aquellos que lograron acceder a sus cuentas se sorprendieron al encontrar saldos de cero.

Bank of America confirmó a CNN que "algunos clientes están experimentando problemas para acceder a sus cuentas y información de saldo hoy".

Según el banco, "Estos problemas se están abordando y han sido mayormente solucionados". Extendieron sus disculpas por cualquier inconveniente causado.

Bank of America no reveló la razón detrás del problema. No está claro cuándo esperan una recuperación completa del sistema.

Varios trabajadores de CNN con cuentas de Bank of America enfrentaron problemas de inicio de sesión el miércoles por la tarde. Un cliente de Bank of America recibió un mensaje que indicaba que el saldo actual para una o más cuentas podría estar temporalmente indisponible.

"Cinco cuentas muestran saldo cero, más de 20K", compartió un cliente insatisfecho de Bank of America en Downdetector.

Otro cliente afirmó que no podía iniciar sesión, pero su esposa sí, y sus cuentas mostraban saldo cero.

"Muestra mi deuda sin problemas", agregó otro usuario.

Esta historia ha sido actualizada con avances recientes.

Las operaciones comerciales de Bank of America se vieron afectadas debido a los problemas de acceso a las cuentas, según su confirmación a CNN. Muchos clientes estaban preocupados por la repentina desaparición de sus saldos de cuenta.

Lea también: