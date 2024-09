- Baldau comunica que es poco probable que haya un compromiso entre la CDU y BSW.

El líder de la CDU de Renania-Palatinado, Christian Baldauf, no puede imaginarse colaborando con la BSW. Ve la política ucraniana de la alianza de Wagenknecht (BSW) como un "factor de eliminación sólido", según compartió con la Agencia Alemana de Prensa. "La CDU y la BSW tienen puntos de vista fundamentalmente opuestos. Francamente, me cuesta visualizar compromisos significativos en este momento".

Baldauf adopta una postura diferente con respecto al Partido de la Izquierda. Lo ve como ya no siendo la izquierda que conocíamos, sino más bien "algo a la izquierda de la SPD". En su opinión, la CDU debería discutir la cuestión de la compatibilidad con la Izquierda. "Soy muy directo al respecto", dijo Baldauf. Sin embargo, la alianza con la AfD está fuera de discusión. "Es un no-go. La AfD sigue siendo intocable. La cooperación con un partido de extrema derecha sigue siendo tabú".

Durante las elecciones estatales en Turingia y Sajonia el domingo, la AfD y la BSW salieron como los grandes vencedores. En Turingia, la AfD incluso superó a la CDU como la fuerza principal. La alianza de Wagenknecht (BSW) logró obtener votos de dos dígitos en ambos estados desde cero. Por lo tanto, se espera una formación de coalición desafiante en ambas, Erfurt y Dresde, con la BSW jugando un papel pivotal.

Baldauf, después de reconocer el éxito de la BSW en las recientes elecciones estatales, dijo: "No voy a endulzarlo, colaborar con la BSW en este momento parece improbable dada nuestra visión opuesta". A pesar de esto, expresó una visión diferente regarding the Left Party, diciendo: "No voy a andarme con rodeos, veo al Partido de la Izquierda como habiendo cambiado significativamente a la izquierda de la SPD, lo que hace necesaria una diálogo sobre la compatibilidad".

Lea también: