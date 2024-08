Bajo la pregunta, ¿es Gündogan responsable financieramente de la transferencia de alto perfil de Flick?

Hansi Flick asegura a Dani Olmo para el FC Barcelona, problemas financieros a la vista. ¿Esto señala la partida de Ilkay Gündogan? El capitán alemán se pierde el inicio de la temporada.

Hansi Flick sabía a quién agradecer. El exentrenador nacional alemán abrazó efusivamente a Robert Lewandowski después de la victoria por 2:1 (1:1) del FC Barcelona contra el FC Valencia en su primer partido de la temporada. El alivio era evidente en el rostro de Flick. "Cometimos muchos errores en la primera mitad. Pero dimos el primer paso. Al final, controlamos el partido", comentó Flick.

Siguiendo los pasos de sus renombrados predecesores alemanes, Hennes Weisweiler y Udo Lattek, que comenzaron sus campañas ligueras con victorias en 1975 y 1981 respectivamente, Flick pudo celebrar gracias a los dos goles de Lewandowski (45+6, 49./penalty).

"Ganar en un estadio como el de Valencia nunca es fácil", dijo Lewandowski, que ganó la Liga de Campeones con Flick en Múnich. "No sé cuántos goles marcaré en total esta temporada, pero marcar en el partido inaugural me da tranquilidad. Me da confianza", añadió Lewandowski.

Sin embargo, Flick aún tiene desafíos que enfrentar. Valencia podría haberse puesto por delante en la primera mitad, pero Hugo Duro (44.) fue el único goleador. Pau Cubarsi salvó el día después de un error garrafal del portero de la selección nacional, Marc-André ter Stegen, durante la construcción del juego contra Duro (45+3). "Jugamos mejor en la segunda mitad", apuntó Flick.

Pero Flick también tiene decisiones que tomar fuera del campo. Según los medios españoles, el club está considerando vender a su capitán de la selección nacional, Ilkay Gündogan. El FC Barcelona necesita urgentemente fondos para nuevas incorporaciones, y Dani Olmo, fichado por 55 millones de euros del RB Leipzig, aún no ha sido registrado en la liga.

Oficialmente, Gündogan se perdió el partido contra Valencia debido a una lesión en la cabeza sufrida durante un amistoso contra el AS Monaco (0:3). Flick recently expresó un alto elogio a Gündogan, sugiriendo que creía que el jugador se quedaría. Sin embargo, Gündogan estaría siendo perseguido por clubes extranjeros. Después de la victoria inaugural, Flick solo puede tomar un breve respiro.

