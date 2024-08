Bajo la aplicación de bolsas de hielo en su cabeza, Niemeier se distingue

Dos años atrás, Jule Niemeier llamó la atención al llegar a los cuartos de final de Wimbledon. Después de una racha negativa en su carrera, ha vuelto a la senda del éxito y se encuentra entre las mejores 32 en el US Open. La jugadora de Dortmund ha transformado su juego, lo que podría sentar las bases para otro ascenso meteórico.

Sudando profusamente con paños de hielo en la cabeza, Niemeier saltó triunfante después de ganar con un servicio a su oponente bajo el sol de mediodía en Nueva York. Por primera vez en dos años, ha avanzado a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam. Derrotó a Moyuka Uchijima 6-4, 6-0 en el US Open.

Niemeier impuso su juego desde el inicio en temperaturas superiores a 34 grados Celsius, superando a la jugadora japonesa que había derrotado anteriormente a Tamara Korpatsch. Ahora se enfrentará a Zheng Qinwen, la campeona olímpica de China, o a Erika Andrejewa de Rusia. Lamentablemente, su amiga y compañera de competencia, Eva Lys, fue eliminada al perder un partido ajustado ante Marie Bouzkova de la República Checa por 2-6, 6-1, 5:7.

A pesar de haber alcanzado anteriormente los cuartos de final de Wimbledon y la ronda de 16 del US Open, Niemeier cayó a un ranking mundial de 175. Sin embargo, esta temporada ha vuelto a su mejor nivel y ahora se encuentra en el puesto 101. Se espera que regrese al top 100 después del US Open, y su progreso es digno de elogios, según la ex entrenadora nacional de mujeres Barbara Rittner en Sportdeutschland.TV.

Niemeier sobre su transformación: "Una jugadora diferente, una persona diferente"

"Soy una jugadora diferente, una persona diferente", reflexiona Niemeier sobre su evolución desde su breakthrough hace dos años. "He crecido como jugadora y como persona". Su comprensión del juego ha cambiado por completo gracias a la guía de Michael Geserer, su entrenador desde finales del año pasado. "Jule es una jugadora increíblemente talentosa con un gran potencial", admira Lys.

Niemeier marcó el ritmo del juego, con la mayoría de los puntos decididos por sus golpes ganadores o errores. Momentáneamente se detuvo en el 4-3 para tratar una ampolla en su pie izquierdo en el banquillo. Al parecer, Uchijima la subestimó al pensar que estaba descansando, lo que permitió a Niemeier tomar el control. Durante los descansos para combatir el sol abrasador, ambas jugadoras recurrieron a aire fresco de mangueras y toallas.

Con un simple error de revés de Uchijima, Niemeier ganó su servicio y, después de 61 minutos, se llevó el primer set. La resistencia de la jugadora japonesa casi se desvaneció. Después de una larga pausa en el cambio de lado, Niemeier ganó los seis juegos restantes con su segundo punto de partido, asegurándose un lugar en la tercera ronda y un premio de $215,000 después de 96 minutos.

La victoria de Niemeier en el US Open marca su regreso a la tercera ronda de un Grand Slam después de dos años de ausencia. Demostrando sus habilidades mejoradas en la cancha, continúa impresionando en el mundo del deporte.

Abrazando su nuevo éxito, Niemeier atribuye a su entrenador, Michael Geserer, su evolución en una jugadora más madura y habilidosa tanto dentro como fuera de la cancha.

