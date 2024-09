¿Bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en una dictadura?

El Republicano elogia a los gobernantes duros, etiqueta a los liberales como "basura" y "bichos", y, supuestamente, elabora estrategias para destruir la democracia, según sus adversarios. Los especialistas políticos observan similitudes con el fascismo de Mussolini. Surgen preocupaciones de que Trump podría transformar a EE. UU., un faro de la democracia, en una autocracia o incluso en una dictadura si es reelegido. Sus detractores creen que el candidato presidencial y sus asesores han estado planeando esto durante bastante tiempo.

Recientemente, Trump instó a sus seguidores que lo admiran y a Jesús Cristo a ejercer su derecho al voto el 5 de noviembre: "Cristianos, salgan a votar, esta vez", dijo, "En cuatro años, no tendrán que votar de nuevo. Lo tendremos todo resuelto". Algunos podrían descartar estas palabras como simple charla republicana. Otros, sin embargo, siguen escépticos. Persiste el miedo de que el Republicano podría convertir a EE. UU., baluarte de la democracia, en una autocracia o incluso en una dictadura, si gana otro mandato.

Sus oponentes políticos, especialmente los de la izquierda extrema, afirman que el candidato presidencial y su equipo estratégico han estado planeando esto durante bastante tiempo. Este plan incluye enmendar la Enmienda 22 de la Constitución de EE. UU., que requiere que un presidente abandone el cargo después de dos mandatos de hasta ocho años. Trump ha alimentado estos miedos al mencionar que tiene una oportunidad de "gobernar durante cuatro años y más". Esto no fue una declaración nueva. Como presidente de EE. UU., elogió al líder chino Xi Jinping, quien abolió el límite de dos mandatos, en marzo de 2018: "Ahora es presidente de por vida. Creo que eso es genial. Quizás lo probemos algún día".

El rival demócrata de Kamala Harris aplaude con frecuencia a los autócratas y dictadores. Él elogió a Putin como "inteligente" después de la invasión de Rusia a Ucrania. Sobre el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien estableció una pseudo-democracia en su nación, Trump dijo: "No hay nadie mejor, más inteligente o mejor líder". Incluso elogió al tirano de Corea del Norte Kim Jong Un como "muy amable". Una declaración grabada en secreto de Trump sugirió admiración por el dictador despiadado: "Habla y su gente se sienta derecha. Ojalá mi gente hiciera lo mismo".

Paralelos con Mussolini

El discurso de Trump a veces se asemeja a aquellos líderes que denuncian a sus adversarios políticos, consideran la violencia verbal y física, así como la arbitrariedad judicial, como medios legítimos para asegurar su poder. Ha etiquetado varias facetas de la izquierda como "basura" y "bichos". De manera nacionalista, describió a los refugiados como "envenenando la sangre de nuestra tierra". Según Ruth Ben-Ghiat, historiadora especializada en fascismo en la Universidad de Nueva York, este lenguaje es un medio para justificar medidas opresivas en el futuro como defensa propia, ya sea para defender al estado, como Mussolini, o para defender la raza, como Hitler.

Trump en la senda de los peores dictadores? "Those making these preposterous claims are clearly fragile, crybabies who will tremble at the thought of Trump returning to the White House", stated Steven Cheung, spokesperson for the presidential candidate, as reported by the Washington Post. Later, he clarified that he was referring to the "wretched, pathetic" state of these individuals, not their overall human condition.

Trump también es criticado por parecer estar tratando de convertir la política en una especie de negocio familiar hereditario, como se observa en las autocracias y dictaduras en todo el mundo. Su nuera Lara Trump y la prometida de su hijo Donald Trump Jr., Kimberly Guilfoyle, ocupan posiciones importantes en el Partido Republicano. La primera despidió a numerosos empleados que no apoyaban la agenda del septuagenario. Donald Trump Jr., quien dirige el imperio empresarial de la familia, apoya a su padre políticamente siempre que puede. La hija Ivanka y el yerno Jared Kushner fueron los miembros más influyentes de la familia en el cuerpo de gobierno durante los cuatro años de Trump en la Casa Blanca.

Rehaciendo el Estado

Desde la perspectiva de los críticos, esto no es mera coincidencia. Creen que hay un plan estratégico detrás de ello, con el objetivo de llevar al país hacia el autoritarismo. La profesora Ben-Ghiat ve paralelos con las acciones de Mussolini en Italia en 1925. Ella destaca la tendencia de Trump a verse a sí mismo como un campeón indispensable de una parte supuestamente oprimida y ignorada de los estadounidenses y a presentarse como una víctima de fuerzas regulares y oscuras. "Un amigo mío dijo una vez que era la persona más perseguida en la historia de nuestro país", mencionó Trump hace dos años, en referencia a las numerosas investigaciones y procedimientos legales en su contra.

Después del intento fallido de asesinato a mediados de julio, el Republicano enfatizó aún más esta percepción. Ben-Ghiat saca su conclusión de esto: después del cuarto intento de asesinato contra él a principios de 1925, Mussolini estableció la dictadura para escapar de su propia prosecution y expandir su poder, y para castigar a sus enemigos. Luego emitió una serie de "Leyes para la Defensa del Estado" que transformaron Italia de una democracia en una dictadura, como escribió Ben-Ghiat en un artículo invitado para Spiegel.

Ben-Ghiat detalló lo que Mussolini hizo para controlar Italia: limitó los poderes de la judicatura y el parlamento a su favor, eliminó la libertad de prensa, prohibió toda la oposición y los sindicatos, despidió a los empleados estatales que no eran leales a su régimen debido a la "incompatibilidad" de su postura con su política, y los reemplazó con seguidores leales. "Las leyes hicieron claro que cualquier ataque a Mussolini se consideraba un ataque al estado y la unidad nacional. Este tema recorre la historia del autoritarismo".

A pesar de que la democracia estadounidense ha demostrado ser resistente hasta ahora, a diferencia de Mussolini, Trump no está actualmente involucrado en un plan letal contra un adversario político y es poco probable que convierta a los Estados Unidos en un estado policial federal (aunque es posible), un historiador reconoce "certas paralelos" con las dictaduras del sur de Europa. Al igual que otros antagonistas de Trump, ella destaca sus abiertos deseos de venganza, así como la decisión de la Corte Suprema que concede inmunidad casi absoluta a los presidentes, lo que les permite actuar ilegalmente en el desempeño de sus funciones y eludir la prosecution.

En marzo de 2023, el republicano anunció: "En 2016, prometí ser vuestra voz. Ahora digo, soy vuestro guerrero. Soy vuestra justicia. Y para aquellos que han sido perjudicados y traicionados, soy vuestra venganza". Más tarde, dijo: "O el estado profundo derriba a América, o nosotros desmantelamos el estado profundo". Esto implica la eliminación de "poderes encubiertos" y el retiro de "todos los actores corruptos" en departamentos y agencias, asegurando que "los burócratas sin rostro nunca podrán volver a targetear y perseguir a conservadores, cristianos o enemigos políticos de la izquierda".

El candidato a la posición de Harris no oculta su intención de venganza en relación con las supuestas "elecciones amañadas". Esta semana, Trump amenazó con "largas condenas de prisión" para "abogados, políticos, donantes, votantes ilegales, officials electorales corruptos y cualquier otra persona que haya hecho trampa". Deben ser "juzgados con una severidad que este país nunca ha visto antes". Even the media se convierte en un objetivo para el hombre blanco mayor, quien contraataca a sus críticos, acusándolos de ser una "amenaza a la democracia".

Trump se sospecha de tener la intención de fortalecer o controlar completamente agencias vitales de seguridad e investigación como el FBI, reemplazando a empleados en ministerios, especialmente en el Departamento de Justicia, que son críticos con él con personas que apoyan su agenda. Donald Ayer, un ex fiscal general adjunto del gobierno de EE. UU., encuentra estas declaraciones "preocupantes" y "terrifiantes". Steven Levitsky, un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Harvard, le dijo al británico "Guardian" que el uso del poder del estado contra los críticos y oponentes "es una de las campañas más abiertamente autoritarias que he visto nunca".

¿El plan está bajo llave?

En particular, "Proyecto 2025" es objeto de sospechas, especialmente respaldado por la Fundación Heritage, que publicó una guía de más de 900 páginas sobre cómo transformar a EE. UU. bajo un presidente republicano. Oficialmente, Trump no tiene ninguna conexión con él, ya que él mismo lo afirma. Rechaza varios puntos. Sin embargo, está claro que se supone que debe llevar a cabo lo que los estrategas han planeado. Quieren evitar que Trump se encuentre con empleados que se nieguen a servirle, como ocurrió en 2017.

El componente principal de "Proyecto 2025" es despedir a hasta 50,000 empleados federales considerados desleales desde una perspectiva republicana, también porque se inclinan hacia los demócratas, y reemplazarlos con personas que se supone que deben exponer el llamado "estado profundo". "El presidente será una bola de demolición para el estado administrativo desde el primer día", dijo Russell Vought, quien trabajó en la administración de Trump y está involucrado en el movimiento.

Esto se alinea con lo que respondió cuando le preguntaron en Fox News en diciembre si quería ser un dictador: "¿Promete esta noche a América que no abusará de su poder y buscará venganza?

Lea también: