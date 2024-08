- Bajo Desperados: Kubicki, Kemmerich y la campaña contra Berlín

El hombre que actúa como Vicepresidente del Bundestag alemán por la FDP se recuesta casualmente contra una barandilla. Su rostro bronceado por el sol contrasta con la brillante chaqueta de entrenamiento olímpico blanca. En el fondo se ve agua centelleante y veleros. El hombre dice a la cámara del teléfono: "Mi nombre es Wolfgang Kubicki y apoyo a Thomas Kemmerich en las elecciones estatales de Turingia el 1 de septiembre".

Así comienza el breve video que actualmente se distribuye como anuncio en las redes sociales. Un político federal de la FDP hace campaña por un candidato principal regional de la FDP. Todo parece normal, ¿verdad?

No tanto.

La FDP tomó una decisión sin precedentes

Casi cuatro años después de que la dirección federal de la FDP tomara una decisión sin precedentes. La frase central decía: "La asociación federal no apoyará una candidatura principal de Thomas Kemmerich en las próximas elecciones del Parlamento estatal de Turingia."

La razón de esto fue una cadena de eventos bastante loca que el presidente federal Christian Lindner probablemente preferiría olvidar. En febrero de 2020, Kemmerich aceptó su elección como Presidente del Gobierno con la ayuda de la AfD sin vacilar, solo para tener que renunciar poco después.

Lo que siguió fue aún más asombroso. Como si nada hubiera pasado, Kemmerich simplemente continuó como jefe de la partido estatal y del grupo parlamentario, causando nuevos escándalos. Demonstó junto con los "Querdenkers" y los extremistas de derecha contra las medidas contra la corona y trasladó toda la responsabilidad por su fracaso gubernamental a otros. "No fue el hecho de aceptar la elección lo que estuvo mal", tuiteó.

Lindner se distanció de Kemmerich

En este punto, Lindner había tenido suficiente. "La presidencia de la FDP se distancia de las declaraciones actuales de Thomas Kemmerich", decía el comunicado de prensa en octubre de 2020. No habría "ningún apoyo financiero, logístico ni organizativo" para él como candidato principal de la asociación federal.

Kubicki ya era entonces lo que es hoy: el primer deputy de Lindner. Pero no se expresó públicamente sobre la decisión. En cambio, la miembro de la junta Marie-Agnes Strack-Zimmermann habló. Kemmerich "simplemente había tomado un camino equivocado y no había vuelto", tuiteó. "Es hora de que tomes la salida ahora. Adiós".

Pero ella, como todos los demás, estaba equivocada. Kemmerich perdió sus cargos en la junta federal de la FDP y como jefe de la asociación liberal de clase media. "Adiós" no lo dijo en absoluto. Casi un año después, el partido liberal de Turingia lo reeligió como su presidente, para lo cual, ¿quién más?, Wolfgang Kubicki viajó.

Lo que le haya pasado a Kemmerich después, si un tribunal anuló su mandato en el consejo municipal de Erfurt o si la FDP perdió su estatus de fracción en el Parlamento estatal: el pequeño partido estatal se mantuvo junto a su presidente y lo nominó como candidato principal. No había otros candidatos.

El partido federal entonces cortó todas las transferencias como se había anunciado. "No se dará ni un céntimo" para la campaña electoral en Turingia, se dijo desde Berlín. Pero Kemmerich no se preocupó. Ya había comenzado a recoger donaciones, de empresarios, amigos y otras personas que aún lo apreciaban, el antiguo Presidente del Gobierno de corta duración.

Financieramente, dice Kemmerich, está muy bien. El partido estatal ha recopilado ahora 550.000 euros - 300.000 euros más que hace cinco años. Esto casi ha compensado la subvención del partido federal, que entonces fue de alrededor de 350.000 euros. "Está fluyendo", dice.

El candidato principal se estiliza a sí mismo como un renegado

Como resultado, la FDP es muy visible en la campaña. Sobre todo en las ciudades, hay carteles con la cara del candidato principal, donde intenta convertir su derrota en 2020 en su opuesto. "Renunció para ganar impulso", dice en un cartel en el que también se pueden ver sus famosas botas de cowboy negras. Su calzado favorito ya estaba en el centro de la campaña en 2019.

Casi disfrutando, Kemmerich se estiliza a sí mismo como un renegado, un político fuera de la ley. Un spot de cine, realizado en negro y blanco, primero solo muestra los contornos del candidato. Una voz susurra al oscuro música western: "El hombre más controvertido de Berlín es un turingio. Dicen que es de derecha y ha vendido su alma. Quieren deshacerse de él por todos los medios. Pero eso no sucederá". Al final, la música se eleva triunfalmente mientras Kemmerich mira a la audiencia y dice: "Quién ame Turingia, vote por mí".

Kemmerich llama a la salida de la coalición semáforo

"Berlín" se usa aquí como sinónimo de la coalición en la que la FDP está involucrada. Cuanto más cerca está la fecha de las elecciones, más abiertamente Kemmerich hace campaña contra su propio gobierno federal. En la página de campaña electoral del FDP de Turingia, se dice en mayúsculas: "¡Every vote for Kemmerich is a vote against the traffic light!"

El candidato principal le dice a stern: "Creo que ya no tiene sentido continuar con la coalición semáforo". La SPD no quiere abordar los excesos de las prestaciones sociales, y los Verdes se agarran a la seguridad infantil innecesaria mientras la economía se hunde. Por lo tanto: "Se ha llegado al punto en el que la FDP debe hacer lo correcto por Alemania y salir de esta coalición".

Por supuesto, Kemmerich sabe que a Lindner no le importa lo que diga. Más bien, la partido federal podría estar contando con que el problema de Turingia se resuelva solo en las elecciones. En las encuestas, el partido estatal está en el 2 por ciento. Solo unos pocos aún creen que Kemmerich pueda repetir la hazaña de 2019, cuando el FDP ingresó al parlamento estatal con el 5,0066 por ciento.

Kemmerich prefiere citar otras encuestas. Dicen que el 80 por ciento de los votantes registrados lo conocen y el 18 por ciento está satisfecho con su persona. "Estoy firmemente convencido de que volveremos a entrar en el parlamento estatal", dice.

¿Y entonces? ¿Volvería a presentarse como Presidente del Gobierno en caso de éxito? "Me reservo el derecho de presentarme a cualquier cargo que se presente", responde Kemmerich a esta pregunta. Y sí, aceptaría el voto de nuevo, independientemente de si la AfD vota por él. Porque: "Esa no sería una cooperación que esté claramente excluida para mí".

¿Todavía encontraría Kubicki a Kemmerich tan genial entonces? Al menos no estaría excluido. Después de todo, describió la elección de su amigo como presidente del gobierno en 2020 como un "gran éxito" en una primera reacción.

