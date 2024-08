Bajo circunstancias potenciales, Trump podría eclipsar a Harris debido a las preocupaciones de inflación.

Como Vicepresidenta Kamala Harris serves bajo la presidencia de Joe Biden, los consumidores han notado un aumento significativo en el costo de la vida, incluyendo alimentos, gasolina y tasas de hipoteca. Este aumento en los gastos ha llevado a que muchos estadounidenses culpen a la administración demócrata, y algunos expertos creen que esto podría dar una ventaja decisiva al expresidente Donald Trump en la próxima carrera por la Casa Blanca.

Desde que Biden asumió el poder en 2021, la inflación ha aumentado en aproximadamente un 19%, con items como alimentos y gasolina sirviendo como contribuyentes principales a este aumento exorbitante de precios. La inflación alcanzó un récord histórico de más del 9% en 2022 y aunque ha disminuido desde entonces, sigue superando el objetivo del 2% deseado por la Reserva Federal.

Se han sugerido varios factores para el aumento agudo de los precios, incluyendo escaseces inducidas por la pandemia y perturbaciones en la cadena de suministro, aumentos en los precios de la energía debido a la invasión rusa de Ucrania y el fuerte mercado laboral de EE. UU. que desencadenó aumentos salariales significativos. Además, algunos economistas atribuyen parte de la inflación a incentivos fiscales de ambas administraciones de Biden y Trump.

En contraste, durante el mandato de Trump, el nivel general de precios aumentó solo un 7.8%. También jugaron un papel factores más allá del control de un presidente de EE. UU., como la significativa caída en los precios del petróleo bajo el liderazgo de Trump durante la pandemia de COVID-19.

Comprar una casa se convierte en un lujo

Aunque la inflación ha mejorado algo, Harris aún enfrenta un gran desafío. En los últimos años, los precios han aumentado significativamente y siguen siendo un problema importante para los votantes.

Además, la Reserva Federal ha tomado medidas para combatir la inflación aumentando las tasas de interés, que actualmente oscilan entre el 5.25% y el 5.3%. Aunque estos aumentos en las tasas han ayudado a frenar la inflación, también han aumentado los gastos de la vida diaria al hacer más costosos los préstamos y las hipotecas.

Comprar una casa se ha convertido en un lujo para muchos estadounidenses, en particular para aquellos con ingresos más bajos y las generaciones más jóvenes. En octubre de 2022, la tasa de interés para una hipoteca a 30 años alcanzó un 7.8%, el nivel más alto en 24 años. Aunque las tasas de hipoteca han disminuido desde entonces, siguen siendo altas en un 6.4%. En el momento en que Biden asumió el cargo, las tasas de interés eran solo del 2.6%.

Se espera que la Reserva Federal facilite la política monetaria en septiembre, lo que probablemente resulte en tasas de interés más bajas. Sin embargo, los efectos de este movimiento son poco probables que se sientan por los votantes antes de las elecciones de noviembre, y Harris puede no obtener una ventaja significativa de ello.

Los precios de alquiler siguen siendo altísimos

Para aquellos que no pueden o no están seguros de comprar una casa, alquilar también resulta ser una opción costosa. Según el Financial Times, los precios de alquiler alcanzaron un récord histórico del 8.1% en la primavera de 2023 y se mantuvieron en un 5.2% en julio. En un estado clave como Arizona, se necesita un ingreso anual de casi $70,000 para

