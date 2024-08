Bahlsen publica resultados de investigación 'dolorosos'

La compañía de la familia Bahlsen trató a los trabajadores forzados "bien" durante la Segunda Guerra Mundial. Cinco años atrás, Verena Bahlsen causó un escándalo con esta afirmación. Esto fue seguido por investigaciones científicas sobre la historia familiar - y así una admisión.

La empresa familiar Bahlsen utilizó muchos más trabajadores forzados de Polonia y Ucrania para la producción de galletas y otros alimentos durante la Segunda Guerra Mundial de lo que se sabía anteriormente. Este es el hallazgo principal de un informe de un historiador presentado el martes. "Si contamos a todos los trabajadores forzados que estuvieron en Bahlsen durante los años de la guerra, son muchos más", dijo el autor del estudio y el historiador Manfred Grieger de la Universidad de Göttingen. Anteriormente, se mencionaba un rango de 200 a 250 trabajadores forzados, pero Grieger dijo que ahora se conocen por nombre 785 trabajadores.

La familia Bahlsen tuvo que enfrentarse a esta verdad. "Muchos detalles de nuestra historia corporativa no nos eran conocidos, y la verdad es que no preguntamos. Como familia, no preguntamos la pregunta obvia de cómo nuestra empresa logró sobrevivir la Segunda Guerra Mundial", dijeron los Bahlsen en un comunicado comentando los hallazgos de la investigación.

Durante décadas, se había dicho en la familia que no tenían nada que reprocharseRegarding the forced labor. La heredera Verena Bahlsen causó un alboroto en 2019 cuando dijo: "Pagamos a los trabajadores forzados lo mismo que a los alemanes y los tratamos bien".

"Alemania ha fallado aquí"

Después de esto, los Bahlsen se disculparon y encargaron a los historiadores Manfred Grieger y Hartmut Berghoff que investigaran cómo fue realmente con los trabajadores forzados y la participación nazi en ese momento. Abrieron sus archivos a los científicos. Los dos historiadores hablan extensamente sobre sus hallazgos en una entrevista con Capital. Su informe "La historia de la casa de Bahlsen. Galleta - Guerra - Consumo 1911-1974" se publicará el 21 de agosto.

"Los resultados de la investigación muestran: Nuestros antepasados y los actores en ese momento se aprovecharon del sistema en la época nazi. Su principal objetivo parecía ser continuar la empresa incluso en el régimen nazi, lo que tuvo graves consecuencias", dijo la familia Bahlsen en un comunicado. "La verdad sobre los acontecimientos de entonces es incómoda y dolorosa". Entre otras cosas, la empresa quiere comprometerse con una cultura viva de la memoria con una exposición itinerante sobre el tema del trabajo forzado.

En la década de 1990, algunos trabajadores forzados demandaron a Bahlsen. En ese momento, el tribunal dictaminó que las demandas habían prescrito. En el 2000 y 2001, la empresa pagó 1,5 millones de marcos alemanes a la iniciativa de la fundación de la economía alemana, que compensó a los trabajadores forzados. "Eso está en ninguna proporción con el sufrimiento de estas personas. Ahora es demasiado tarde, Alemania ha fallado aquí", dijo el historiador Berghoff.

