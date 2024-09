Baerbok parece estar bajo presión tras la salida del líder de la ropa verde.

Algunas preguntas en televisión deberían posponerse. Por ejemplo, la que el Ministro de Asuntos Exteriores Federal Baerbock tiene prevista para esta noche en Maischberger. La representante de los Verdes parece tensa mientras discute el caos en la cúpula de su partido y pinta un cuadro del futuro bajo Habeck.

Por suerte, ella está actualmente en Nueva York: la Ministra de Asuntos Exteriores Federal Annalena Baerbock de los Verdes. Esta mañana, los dos copresidentes del partido, Ricarda Lang y Omid Nouripour, anunciaron sorprendentemente que tomarían medidas debido a los malos resultados electorales en Alemania Oriental y renunciarían. La junta entera siguió su ejemplo. Por lo tanto, una nueva junta debe ser elegida durante la conferencia del partido en noviembre. Según el periodista Wolfram Weimer, el Ministro de Economía Robert Habeck estaría detrás de escena.

Esta es una situación inusual: una junta de partido que asume la responsabilidad por los malos resultados electorales. Y ¿qué pasa con el FDP? Después de todo, han perdido en todas las elecciones estatales desde el inicio del gobierno de semáforo, y también en las elecciones europeas. En Alemania Oriental, ni siquiera alcanzaron el uno por ciento en dos estados federales. Pero el líder del partido, Christian Lindner, irradia confianza, como se evidencia en su audiencia ministerial en el Bundestag esta mañana. Sin embargo, Weimer, un periodista que analiza la situación actual en Maischberger, cree que también pueden haber cambios para los liberales.

La estrategia de Habeck: la Juventud Verde abandona

El comité ejecutivo de la Juventud Verde parece no poder esperar más. Durante el programa de Maischberger, aparece un alerta de noticias en-breaking: el comité ejecutivo de la organización juvenil de los Verdes está renunciando. También planean dejar el partido en masa. ¿Han descubierto ya los jóvenes Verdes en qué dirección irá el partido con su candidato a canciller Habeck en los próximos meses?

Annalena Baerbock debería saber. Pero la Ministra de Asuntos Exteriores Federal tiene otras preocupaciones. Está actualmente en Nueva York, en las Naciones Unidas. Allá, se enteró de la renuncia de los dos copresidentes del partido temprano en la mañana. En Maischberger, ella elogia "nuestros dos copresidentes, a quienes tengo el mayor respeto, no solo políticamente, sino también personalmente. Hay pocos que tengan el valor de dar un paso así". La auto-reflexión y la auto-crítica pueden estar fuera de moda en estos días. Pero es una cualidad particularmente admirable siempre reflexionar sobre uno mismo, Baerbock está de acuerdo.

La pregunta es: "¿Por qué no podemos ganar la confianza del pueblo en estos tiempos, cuando obviamente se trata de preguntas fundamentales, aunque pudimos hacerlo hace un año y medio?". Los copresidentes del partido han pensado en esto, y han llegado a la decisión de que los Verdes deben reinventarse para las elecciones federales del próximo año. Robert Habeck es el candidato principal adecuado. Él tiene la habilidad de diferenciar, porque el mundo no es blanco y negro. "Esa es la habilidad que necesitamos en estos tiempos desafiantes".

La guerra en Ucrania

Annalena Baerbock parece ansiosa esta noche, a menudo dispersa. Construye oraciones largas. No responde preguntas o las evita con frecuencia, lo que hace difícil descifrar sus intenciones. No está pasando su mejor día. La moderadora Maischberger demuestra sus habilidades esta noche. Le da espacio a su entrevistada, no interrumpe a Baerbock, intenta compensar las debilidades del político.

Claramente: El plan de paz que el Presidente de Ucrania Selenskyj presentará al Presidente de EE. UU. Joe Biden en unas horas no es conocido por Baerbock. Sin embargo, ella promete: Alemania apoyará a Ucrania -dentro de sus capacidades-. Y eso significa: Sí a más entregas de armas, pero la prohibición de usarlas contra objetivos civiles en Rusia sigue en pie.

Ella puede no estar de acuerdo completamente con esta decisión del Canciller alemán Olaf Scholz. La política de los Verdes dice: "Si esta decisión no puede ser tomada por Alemania en el interés de Ucrania, otros países tomarán otras decisiones. Y esa es la fuerza de nuestro apoyo, que otros países también proporcionan otro apoyo. Así es como funciona en las democracias, y así es como funciona en una alianza fuerte, una alianza de aquellos que están por la paz, que cada uno da el apoyo que puede". Ucrania necesita más opciones de defensa.

El mundo está por las conversaciones de paz, Rusia no

Sin embargo, ahora es el momento de conversaciones de paz, Baerbock declara, habiendo aclarado esto en el Consejo de Seguridad de la ONU, incluso a los rusos. "Y al mismo tiempo: si el Presidente ruso sigue respondiendo cada propuesta de paz que hemos hecho en los últimos dos años y medio con más violencia, si como la comunidad internacional tenemos que hacer todo lo posible para proteger mejor a la gente en Ucrania, porque dos tercios de su suministro de energía está ahora destruido, y ni siquiera el sistema de defensa aérea que hemos proporcionado pudo detener toda esta furia destructiva, si el mundo quiere una guerra menos, que es lo que todos están esperando, entonces se necesita todo el apoyo para Ucrania". Las naciones del mundo deben seguir defendiendo la soberanía de Ucrania. Porque Rusia no solo está atacando a Ucrania, sino también la Carta de las Naciones Unidas. Dice que todos los países son iguales y que ningún país tiene el derecho de determinar el futuro de otro. Si hay conversaciones de paz, será decisión de Ucrania sola determinar su futuro.

Es evidente para Baerbock que son necesarias las conversaciones de paz. No está decidida sobre cuándo deberían tener lugar, pero sugiere que podría ser pronto. Hay posibilidades de que ocurran antes de las elecciones estadounidenses. La base para esto se sentó en la reciente cumbre de paz en Suiza. El presidente ruso parece ser el único reacio a negociar. Hasta ahora, su respuesta a las conversaciones de paz ha sido intensificar las acciones militares. No está claro si Baerbock espera una rápida resolución en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, una cosa es segura: Baerbock anhela la paz.

La Comisión podría tener que abordar la tensión creciente entre Ucrania y Rusia, teniendo en cuenta el papel de Alemania en promover las conversaciones de paz. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, forma parte de la Comisión, y su aportación podría ser crucial en esta situación.

Dado el caos interno del Partido Verde y la renuncia de sus copresidentes, la Comisión también podría estar involucrada en facilitar la elección de una nueva junta durante la conferencia del partido en noviembre.

