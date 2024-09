Baerbock describe los elementos fundamentales de un plan de acuerdo de paz

Ministra Annalena Baerbock esboza puntos clave para posibles conversaciones de paz sobre el fin de la invasión rusa de Ucrania. "La paz significa proteger la existencia de Ucrania como una nación libre y autónoma. Implica garantías de seguridad", dice la política verde durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, hablamos de una paz justa y duradera", enfatiza Baerbock. Además, afirmó: "Cuando hablamos de paz para Ucrania, implica asegurar que el cese de hostilidades no marque simplemente el inicio de nuevas preparaciones en Rusia". Esto incluye tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

00:21 Blinken critica a China e Irán ante la ONUEl Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, aboga por una acción más enérgica contra los aliados de Rusia en la guerra de Ucrania ante la ONU. "La forma más rápida de avanzar es detener a quienes sostienen la agresión de Putin", dice durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada junto a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. También llama a una paz justa que se ajuste a los principios de la Carta de la ONU. En particular, Blinken destaca el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

23:45 China: "No somos parte de la guerra de Ucrania"El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a priorizar las conversaciones de paz en Ucrania. "La prioridad es adherirse a tres principios: no expansión de la zona de conflicto, no escalada del combate y no provocación por parte de ninguna parte", dice durante una reunión de alto nivel del Consejo, a la que asiste el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Wang también reafirma la neutralidad de su país. "China no provocó la crisis de Ucrania y no somos parte de ella", dice. El Occidente acusa a China de facilitar la guerra de Ucrania mediante importantes suministros de armas a Rusia.

23:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "La guerra no puede simplemente desaparecer"El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresa un profundo escepticismo ante la idea de negociaciones con Rusia para poner fin a la invasión en curso de su país. Rusia está cometiendo un crimen internacional, dice Zelenskyy, mientras mira al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Por lo tanto, esta guerra no puede simplemente desaparecer. Por lo tanto, esta guerra no puede ser aplacada mediante conversaciones", dice. Agregó: "Se debe tomar acción".

22:00 Trump sobre la guerra de Ucrania: "Debemos retirarnos"El antiguo Presidente de EE. UU., Donald Trump, afirma que EE. UU. debe retirarse de la guerra de Ucrania. El Presidente Joe Biden y la Vicepresidenta Kamala Harris - oponente electoral de Trump - han involucrado a EE. UU. en la guerra, dice en un acto de campaña en Georgia. "Ahora no pueden sacarnos. No pueden manejarlo". Solo con él como presidente, dice, EE. UU. puede salir de la guerra: "Negociaré, sacaré a nuestro país. Debemos retirarnos".

21:30 Círculos: EE. UU. se prepara para enviar nueva ayuda militar a Ucrania

Según fuentes, EE. UU. está a punto de suministrar a Ucrania nueva ayuda militar por un valor aproximado de 375 millones de dólares. Esto incluye bombas de racimo de alcance medio, diversos cohetes, artillería y vehículos blindados, según informan círculos del gobierno de EE. UU. Se espera un anuncio oficial mañana. Este último paquete de ayuda es uno de los más grandes Recently Approved. Implica extraer armas de los almacenes militares de EE. UU. para entregarlas a Ucrania de manera más rápida. Con este nuevo paquete, EE. UU. ha proporcionado a Ucrania más de 56.200 millones de dólares en ayuda militar desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

20:54 Ucrania rechaza firmemente cualquier ocupación temporal de su territorioEl Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha descartado cualquier sugerencia de aceptar una ocupación temporal de sus territorios por parte de Rusia como parte de una búsqueda de una solución pacífica. La completa withdrawal from Ukraine's sovereign territory within its internationally recognized borders is "one of the mandatory points of the peace formula of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy." Russia currently occupies about a fifth of the neighboring country and claims at least five administrative regions in the southeast of the country, along with the Crimean Peninsula, which was annexed in 2014.

20:25 El ejército ruso puede ahora reclutar también a sospechosos de delitosEl Parlamento ruso ha aprobado una ley que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para la ofensiva en Ucrania. Según el proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado, incluso aquellos acusados pero aún no condenados pueden alistarse. Si son condecorados o heridos en combate, se les retirarán los cargos. La ley aún debe ser aprobada por la cámara alta y firmada por el Presidente Vladimir Putin. El ejército ruso ha estado utilizando a convictos durante algún tiempo. A cambio de servir en la línea

18:45 Adolescentes en Siberia Detenidos por Presunto Ataque a Helicóptero MilitarEn Siberia, las autoridades rusas han detenido a dos adolescentes de 16 años bajo sospecha de incendio intencional contra un helicóptero militar. Las autoridades en Omsk han ordenado una detención preventiva de dos meses para los jóvenes, que se enfrentan a acusaciones de "acto terrorista", según anunció el servicio de prensa del tribunal a través de Telegram. Si son encontrados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Los informes sugieren que los dos sospechosos ingresaron a una base militar el sábado y lanzaron una bomba molotov contra un helicóptero MI-8. Afirmaron en un video publicado en el servicio de mensajería que fueron coaccionados para participar a través de Telegram y se les prometieron aproximadamente 18,000 euros a cambio. La identidad del cerebro detrás del ataque sigue sin revelarse.

18:00 Sospechoso Arrestado en Chad en Relación con Cargos de PropagandaLa detención de tres individuos en Chad ha tensado las relaciones diplomáticas entre Chad y Rusia. Dos de los detenidos son Maxim Shugaley, bajo sanciones de la UE por propagar para el grupo de mercenarios Wagner, y su asistente Samer Sueifan. Según fuentes rusas, los dos hombres, identificados como sociólogo y su traductor, fueron encarcelados anteriormente en Libia por acusaciones de manipulación de votos. Fueron arrestados nada más llegar al aeropuerto de Chad el 19 de septiembre. El 21 de septiembre, también fueron arrestados otros dos rusos y un nacional belaruso. El embajador de Chad en Rusia ha exigido su inmediata entrega a las autoridades rusas, según comentarios a la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Los cargos que enfrentan siguen sin aclararse.

16:40 Presidente de Irán Programando Reunión con Putin en RusiaEl presidente de Irán, Massoud Peseschkian, tiene programada una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante un viaje a Rusia en octubre. Según una portavoz del gobierno iraní en Teherán, Peseschkian participará en la cumbre del BRICS y también mantendrá reuniones bilaterales con Putin. Se informa que un acuerdo sobre una "partería estratégica" entre Irán y Rusia está cerca de completarse, aunque no se proporcionaron más detalles.

16:15 Strack-Zimmermann se Opone a Cambios en la Política de UcraniaLa presidenta del Comité de Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha rechazado categóricamente cualquier cambio en la política de su partido hacia Ucrania. Ante las recientes elecciones, ha destacado la importancia de transmitir a los ciudadanos que apoyar a Ucrania serves "nuestro propio interés". "Lo digo porque si Putin triunfa (...), si se lo permitimos, no será el último conflicto", declaró la política del FDP en el programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:00 Biden insta al Apoyo de la ONU a la Resistencia de Ucrania ante la Invasión RusaEl presidente de EE. UU., Joe Biden, ha llamado a la Asamblea General de la ONU a continuar apoyando a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania", afirmó Biden. La operación militar liderada por Rusia ha fracasado.

15:45 Cambios en los Requisitos de Matrícula de Vehículos para Refugiados Ucranianos en AlemaniaA partir de octubre, los vehículos traídos por refugiados ucranianos en Alemania requerirán matrícula alemana. El requisito es que el vehículo haya estado en el país durante más de un año. El gobierno alemán ha establecido la base legal para esto. Hasta el 30 de septiembre, aplican regulaciones estatales especiales para vehículos ucranianos. Se han delineado nuevos procedimientos de matrícula en un cuestionario creado por el Ministerio Federal de Transporte y los estados en los últimos meses. Los propietarios de vehículos deben presentar documentos detallados, como un DNI con nombres latinizados, certificado de matrícula ucraniano y prueba de seguro, entre otros. No se permite el uso de documentación ucraniana digital. Las matrículas ucranianas deben ser cambiadas después de la matrícula.

15:00 Víctimas Civiles en Ataques con Misiles Rusos en el Este de UcraniaUna serie de ataques con misiles rusos guiados en el este ucraniano de Kharkiv han causado víctimas civiles. "El recuento de muertos ha alcanzado a tres", informó el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Al menos una docena resultaron heridos. Según los informes, un misil guiado destruyó directamente un edificio de apartamentos de gran altura. El alcalde Ihor Terechov informó anteriormente sobre ataques con misiles en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados en Telegram.

14:30 Fuerzas Armadas Alemanas Realizando Ejercicio de Defensa en el Puerto de HamburgoDesde el jueves hasta el sábado, las Fuerzas Armadas Alemanas están llevando a cabo un ejercicio de defensa a gran escala en el Puerto de Hamburgo bajo el título "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburgo está asegurando una parte del puerto con fuerzas de defensa local, según informó el Ejército Alemán. Se establecerá un punto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura crítica del puerto, mantener la conciencia situacional en todos los niveles y garantizar la comunicación rápida y segura entre todos los participantes. El tráfico civil no será afectado por el ejercicio y no debería verse perturbado. La violación del derecho internacional por el ataque de Rusia a Ucrania indica la posibilidad de una guerra convencional europea en los próximos cinco años, según un comunicado. La OTAN busca contrarrestar esto habilitando el despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. Para lograr esto, se requiere competencia en la organización del transporte militar, el suministro de elementos esenciales, la seguridad de los convoyes o la coordinación de las fuerzas aliadas, según se indica.

14:30 PM Zelenskyy Invita a Inversionistas Estadounidenses en el Sector Energético de UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a los líderes empresariales estadounidenses a invertir en el sector energético destruido de Ucrania durante su visita. Enfatizó la necesidad de preparar el sistema energético ucraniano para el invierno próximo, frente a la posibilidad de cortes de energía debido a los daños de la guerra infligidos por Rusia. Zelenskyy ofreció incentivos únicos. "Esta es nuestra propuesta. Este es uno de los aspectos de nuestra estrategia de victoria", declaró en un video publicado. Además de representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, la líder de USAID, Samantha Power, participó en la reunión en Nueva York.

13:25 PM Experto Eloga la Ofensiva Ucraniana en Kursk como un ÉxitoAlgunos expertos cuestionan si la ofensiva ucraniana en Kursk, ciudad rusa, es un éxito o un fracaso para Kiev. Sin embargo, el experto militar Nico Lange la considera un triunfo, observando en X: "Si Zelensky hubiera tenido que discutir el plan de paz ucraniano sin la ofensiva de Kursk. Eso solo destaca la importancia y el triunfo de la ofensiva de Kursk".

13:08 PM El "Plan de Victoria" de Zelensky Incluye la Solicitud de Invitación a la OTANLa solicitud de Ucrania para unirse a la OTAN es parte del "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kiev, según Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky. Hablando en Nueva York, Yermak instó a los socios ucranianos a extender invitaciones a la membresía de la OTAN, a pesar de las amenazas de escalada de Moscú. La estrategia comprende tanto elementos militares como diplomáticos. Rusia invadió Ucrania en parte debido a sus aspiraciones para unirse a la OTAN.

12:27 PM A Pesar de las Peticiones de Paz, Rusia Mantiene sus Objetivos de GuerraA pesar de los esfuerzos de Kiev por negociar, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Una vez que se logren estos objetivos de una forma u otra, la operación militar especial concluirá", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia a la prolongada e brutal invasión rusa. Reactivó a las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a EE. UU., en la que Zelensky predijo que el final de la guerra estaba más cerca de lo que muchos esperaban. Zelensky propuso su "estrategia de victoria" en EE. UU., con el objetivo de presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, frustrar la membresía de Ucrania en la OTAN y, en un momento anterior, derrocar al gobierno de Kiev. Los expertos creen que el objetivo principal de Rusia es tomar el control de toda Ucrania.

11:13 AM La Situación en Wuhledar se Agrava - Rusia Podría Utilizar Métodos DeslealesLa situación en Wuhledar es crítica y está deteriorándose, según el canal militar proucraniano Deepstate. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo destruyen con artillería". Deepstate no informó sobre la infiltración de tropas rusas. "Perseverar hasta el final es equivalente a sacrificar las ruinas a cambio del precio de nuestro ejército, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las implicaciones de hoy antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72.ª Brigada no se rinden y perseveran a pesar de todo". Nexta, un medio de comunicación de Europa Oriental, indica que Rusia está utilizando una vez más la táctica de "tierra quemada", bombardeando pesadamente Wuhledar desde el aire.

10:55 AM Imágenes de Satélite Muestran Extensos Daños en Depósitos de Municiones RusasUcrania ha llevado a cabo varios ataques notables contra depósitos de municiones, destruyendo grandes cantidades de misiles, obuses de artillería y otros recursos rusos. Las imágenes de satélite de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toropez.

10:03 AM Ataques Devastadores en Saporizhzhia: Un Muerto, Varios Heridos y Destrucción AmpliaLos ataques rusos en la ciudad sudoriental ucraniana de Saporizhzhia causaron un fallecido y seis heridos más, según las autoridades. La región fue objetivo de "ataques aéreos masivos" en el transcurso de dos horas tarde el lunes por la noche, informó el servicio de emergencia estatal. "Una persona falleció y seis personas más, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15 años, resultaron heridas", escribió el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones de infraestructura y estructuras residenciales. Según un miembro del personal de la administración de la ciudad, 74 edificios de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañadas en diferentes partes de la ciudad.

9:58 AM Munz sobre la Tripulación del Portaaviones Ruso: "Es Probable que el Portaaviones No Volverá a Navegar"La tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en la zona del frente, según informó Forbes. El barco es conocido por su historial de problemas, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. El despliegue de la tripulación puede ser otra señal de los problemas económicos de Rusia.

09:27 Fortress of Resistance: Wuhledar en la Cuerda Floja? Fuerzas Rusas InfiltrandoSe informan infiltraciones de fuerzas rusas en la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según informes de medios estatales y blogueros. "Las fuerzas rusas han entrado en Wuhledar - ha comenzado el asalto a la ciudad", escribe Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso de origen ucraniano. Otros blogueros militares prorrusos también confirman el ataque. La ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está rodeada y continúan las operaciones militares al este del asentamiento. El analista militar coronel Reisner informa a ntv.de que las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde múltiples direcciones, como una tenaza. "Wuhledar está en peligro de ser rodeada. Se asume que la 72.ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos militares, luchará por mantener la zona".

08:59 Rusia y Ucrania en Conflictos con Drones Durante la NocheLa defensa aérea rusa derribó 13 drones ucranianos durante la noche, según declaraciones oficiales. Seis fueron interceptados en las áreas de Belgorod y Kursk, y uno en Bryansk, según informó la agencia de noticias oficial TASS, citando al Ministerio de Defensa ruso. Ucrania reporta que fue atacada por Rusia utilizando 81 drones y 4 misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. Los informes iniciales indican que no hubo bajas ni daños.

08:17 Dinamarca Aboga por Ataques de Contraataque de Largo Alcance contra RusiaLa primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insta a los aliados de Ucrania a aprobar el uso de armas occidentales con alcance extendido contra Rusia. "Creo que es hora de poner fin al debate sobre los límites", dice Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. El límite más significativo ya ha sido superado. "Y eso fue cuando los rusos invadieron Ucrania". Ella declara que nunca permitirá que Rusia dicte lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania, dice Frederiksen.

07:38 Muertes Rusas Presuntamente Enterradas y Reportadas como Desaparecidas para Ahorrar Fondos

Según una conversación telefónica filtrada publicada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos que mueren en el campo de batalla están siendo enterrados en el lugar para evitar pagos costosos a sus familias. "Los matan, la lucha continúa, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos allí mismo, y luego se reportan como desaparecidos. Si están desaparecidos, la familia no recibe pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a su compañero de conversación, un residente de la región rusa de Belgorod, en la llamada informada por el Independiente de Kiev. El pago por cada soldado caído se dice que oscila entre $67,500 y $116,000.

06:59 Declaraciones de Rusia No Ofrecen Esperanza para la Resolución del Conflicto

Mientras el presidente ucraniano Zelenskyy promueve su "plan de victoria" en EE. UU., no hay indicios de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto. "El Kremlin continúa públicamente respaldando su desinterés en un acuerdo de paz que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la annihilación del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Representantes rusos de alto nivel Recently han expresado su oposición a participar en la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, volvió a decir que Rusia no está dispuesta a negociar sobre ninguna condición excepto la rendición de Ucrania, también se refirió a la OTAN y el Oeste como un "colectivo enemigo". "El ISW continúa evaluando que el Kremlin no tiene intención de participar en negociaciones de paz de buena fe con Ucrania y solo mencionará 'arreglos de paz' y 'negociaciones' para presionar al Oeste para que presione a Ucrania para que haga concesiones previas regarding su soberanía e integridad territorial".

06:27 Zelenskyy: Acciones Decisivas Podrían Concluir la Agresión Rusa para Finales del Próximo AñoAcciones decisivas por parte del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el final de la agresión rusa contra Ucrania para fines del próximo año, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. "Ahora, hacia el final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelenskyy en una publicación en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU. Zelenskyy actualmente está en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Dos Adolescentes Queman Helicóptero Mi-8 en OmskDos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando unacocktail molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron posteriormente arrestados y, según se informa, afirmaron que se les ofreció $20,000 para llevar a cabo el ataque. El helicóptero sufrió daños considerables, según informaron los medios rusos. Este incidente sigue a un ataque similar el 11 de septiembre, cuando dos niños pequeños incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk, región de Tyumen. Se han registrado una serie de incidentes de sabotaje en diversas regiones rusas, incl

03:50 Zelensky: "La Paz Está a Alcance"El presidente ucraniano Volodímir Zelenski expresó su esperanza en una resolución inminente del conflicto con Rusia. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", declaró en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El final del conflicto parece estar cerca. Durante la entrevista, apela a EE. UU. y a otros aliados para que continúen respaldando a Ucrania.

02:50 Muertes y Heridos en Zaporizhzhia tras Asaltos RusosLas fuerzas rusas llevaron a cabo otro round de ataques en la ciudad ucraniana oriental de Zaporizhzhia el martes por la noche, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Una persona falleció, según el informe. Un funcionario municipal, mencionado por el broadcaster público Suspilne, indica que cinco personas, incluyendo a una niña de 13 años, resultaron heridas. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques previos a la ciudad, tanto durante el día como la noche anterior. Fedorov compartió en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque; sin embargo, sigue sin estar claro qué tipo de arma se empleó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue controlado por los servicios de emergencia, evitando así más heridos.

01:29 Las Tropas Ucranianas Están bajo Presión en PokrovskSegún sus propios informes, las fuerzas ucranianas continúan enfrentando presión en la parte oriental del país. "La situación en Pokrovsk y Kurachove sigue tensa", reporta el Estado Mayor en Kyiv en su evaluación diaria de la situación. La mayoría de los 125 ataques rusos a lo largo de la línea del frente se concentraron en esta área, con más de 50 ataques llevados a cabo aquí. Los ucranianos han logrado frenar el avance ruso en la estratégicamente crucial Pokrovsk, según observadores independientes; sin embargo, la situación sigue siendo precaria para los defensores más al sur en Kurachove. Los avances rusos cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear a varias unidades allí. Maniobras similares para eludir posiciones defensivas también están surgiendo más al sur cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han luchado por capturar a través de asalto directo en intentos anteriores.

00:28 Ciudadano Estadounidense en Rusia Sentenciado por Intento de SecuestroUn ciudadano estadounidense fue sentenciado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según las autoridades judiciales. En un tribunal ubicado en el enclave de Kaliningrado, el acusado fue encontrado culpable de intento de "secuestro" y condenado a cumplir su condena en un campo de trabajo. La sentencia judicial indica que el ciudadano estadounidense intentó salir hacia Polonia con su hijo de cuatro años en julio de 2023 sin obtener el consentimiento de la madre. El acusado fue detenido por las autoridades fronterizas antes de poder salir del país a través de un área boscosa. Dadas las tensiones entre EE. UU. y Rusia por el conflicto de Ucrania, las relaciones entre los dos países están bajo presión.

23:14 Rusia Confirma Muertes tras Ataque en BelgorodTres personas fallecieron en un ataque a un pueblo ruso situado cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a solo 5 kilómetros de la frontera, sufrió bombardeos por el ejército ucraniano, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en el servicio de mensajería Telegram. Dos adultos y un adolescente perdieron la vida, y dos personas más, incluyendo a un niño, resultaron heridas en el ataque.

22:13 Zelensky Elogia a Scholz por el Apoyo de Alemania Después de la Reunión en Nueva YorkDespués de una reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski agradeció el apoyo de Alemania. "Estamos profundamente agradecidos por el apoyo de Alemania", tuiteó Zelenski. "Juntos, hemos salvado muchas vidas y podemos contribuir a fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura del gobierno alemán de no proporcionar armas extensivas a Ucrania.

21:35 Forbes: Mientras el Único Portaviones de Rusia se Desvanece, la Tripulación Se Desplaza al Esfuerzo de GuerraEl único portaviones de Rusia, llamado "Almirante Kuznetsov", ha llamado la atención por sus múltiples averías desde su lanzamiento en la década de 1980, a pesar de haber tenido solo unos pocos despliegues, según el informe. Ahora, la revista Forbes afirma que un número creciente de marinos de la tripulación de 15,000 miembros están siendo desplegados en la guerra en Ucrania, no a bordo del portaviones, sino como parte de su propio batallón. Según Forbes, esta medida es una de las estrategias que se están adoptando para cumplir con las necesidades mensuales de reclutamiento de Rusia, que la revista estima en 30,000 nuevos combatientes cada mes. Mientras tanto, el Almirante Kuznetsov parece estar deteriorándose y cada vez es más probable que se convierta en una presencia permanente en la costa de Murmansk, donde ha estado estacionado durante algún tiempo.

El concepto de ciberguerra podría ser un aspecto potencialmente significativo en disuadir o retaliar contra los aliados de Rusia, dada su presunta apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Dadas las circunstancias y las discusiones en torno a la guerra de Ucrania, un posible escenario podría involucrar el fortalecimiento de las defensas cibernéticas para protegerse contra posibles ataques cibernéticos de Rusia o sus aliados. Esto podría incluir iniciativas para asegurar la infraestructura digital crítica, mejorar la educación en ciberseguridad y colaborar con organizaciones internacionales para desarrollar estrategias de defensa colectiva contra la guerra cibernética.

Alternativamente, si se empleara la ciberguerra por parte de una de las partes, podría exacerb

Lea también: