Conflicto en curso en el Oriente Medio - Baerbock deja la puerta abierta para nuevas sanciones israelíes

La Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, no descarta la posibilidad de respaldar sanciones de la UE contra dos miembros del gabinete israelí de extrema derecha. Baerbock aclaró durante una reunión de la UE que solo las estipulaciones y acusaciones legales contra estas personas deben dictar la decisión. Subrayó la necesidad de evaluar cada situación de manera independiente para determinar si estos factores justifican la implementación de sanciones.

El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, propuso anteriormente a los países de la UE en escrito que el ministro de Finanzas israelí, Avigdor Aryeh Smotrich, y el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben-Gvir, fueran incluidos en las sanciones de la UE por incitar al odio y abusos de los derechos humanos. Esto resultaría en su prohibición de entrada a la UE y potentially en el congelamiento de sus activos en la UE.

Smotrich y Ben-Gvir Recently han causado controversia con sus comentarios contra los palestinos y son aliados de extrema derecha del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Además, ambos son defensores de la controvertida política de asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, que se considera ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Recientemente, Ben-Gvir propuso suspender las entregas de ayuda a la Franja de Gaza como medio de presión para que el grupo extremista palestino Hamas se rinda. Smotrich compartió opiniones similares, justificando una suspensión de los envíos de bienes de ayuda hasta la liberación de todos los prisioneros israelíes retenidos por Hamas, a pesar de las posibles consecuencias de causar la hambruna de más de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza. Sin embargo, reconoció que las leyes internacionales impedirían que se llevara a cabo esta acción.

Según datos israelíes, Hamas retiene actualmente a más de 100 rehenes. Sin embargo, se cree que alrededor de una tercera parte de ellos han fallecido. El 7 de octubre del año pasado, terroristas palestinos secuestraron a más de 250 personas de Israel y las llevaron a la Franja de Gaza. El ataque terrorista resultante provocó alrededor de 1.200 muertes. El ejército israelí respondió con intensos ataques a Gaza, lo que supuestamente resultó en más de 40.000 muertes según los informes palestinos.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresó su postura sobre las sanciones de la UE contra los miembros del gabinete israelí durante una reunión de la UE, stating that only lawful accusations should guide the decision. The EU Diplomatic Chief Josep Borrell previously suggested including Israeli Finance Minister Avigdor Aryeh Smotrich and Public Security Minister Itamar Ben-Gvir in EU sanctions due to their incitement of hatred and human rights abuses.

Lea también: