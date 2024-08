- Ayuda a las víctimas de las inundaciones en Karlsruhe

La policía está limpiando las calles con cañones de agua después de las inundaciones. Un conserje está cocinando para aquellos que no pueden preparar comida caliente en casa. Un grupo del KSC está echando una mano. Tres días después, la limpieza y el trabajo en las zonas inundadas continúan en el distrito de Karlsruhe. La ciudad de Bruchsal informó que casi todas las calles están reconectadas a la red eléctrica. En el municipio de Gondelsheim, se está acelerando el tratamiento de residuos. "No se olvidará ninguna calle ni nadie".

"Un desastre horrible"

El alcalde de Gondelsheim, Markus Rupp, informó en el sitio web del municipio sobre una "tormenta de proporciones casi bíblicas". El río Saalbach subió drásticamente en poco tiempo el martes por la noche, con 130 litros de lluvia por metro cuadrado cayendo de una celda de tormenta incesante. "Ese fue un desastre horrible, para el que, en mi opinión, hardly any protection", escribió el político del SPD. La protección contra inundaciones no es una estructura estática.

Christoph Schnaudigel (CDU), administrador del distrito de Karlsruhe, se sorprendió por la magnitud de la destrucción durante un recorrido por Gondelsheim, que Rupp describió.

Para eliminar las montañas de residuos lo más rápido y sin burocracia posible, se decidió instalar más contenedores, donde los residuos domésticos, como los de congeladores rotos, pueden ser desechados además de los residuos voluminosos. Tan pronto como un contenedor esté lleno, debería ser reemplazado por uno nuevo, se dijo. "El reemplazo debería tener lugar frente al contenedor ya existente, para que el convoy de disposición se mueva por Gondelsheim".

Aún mucho por hacer

El alcalde agradeció a los numerosos, a menudo voluntarios ayudantes. Las muchas ofertas deben ser coordinadas. Él tenía solo 250 llamadas, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos en su teléfono.

Por ejemplo, se está ofreciendo comida en el Salón Saalbach durante el fin de semana. Alrededor de 100 deshumidificadores se distribuirán a los afectados. Sin embargo, Rupp también dejó claro que aún hay mucho trabajo por hacer. "Para eso, todos necesitamos paciencia".

El centro de consumo anunció consultas gratuitas en el sitio para evaluar los daños en la calefacción y la fachada. Si la calefacción necesita ser reemplazada, los asesores energéticos proporcionarán una visión general de soluciones técnicas sensatas y oportunidades de financiamiento. "Si la fachada está dañada, los expertos aconsejarán sobre cómo secar y renovar el edificio de manera eficiente en términos de energía".

