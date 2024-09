Axel Schulz está mostrando interés en Regina Halmich.

El ex campeón de boxeo Axel Schulz no oculta su favoritismo para la pelea de boxeo Raab versus Halmich que tendrá lugar el sábado por la noche. Y no es al entretenedor a quien apoya!

En sus historias de Instagram, Halmich compartió un clip con Schulz hablando directamente con ella. "Regina, mi reina del boxeo. Finalmente sucederá el 14 de julio. Espero que le partas la nariz a Stefan, se lo merece", declaró el hombre de 55 años, mostrando su apoyo. Aunque no podrá estar presente en vivo, Schulz planea animarla desde su casa. "No puedo estar allí en vivo, pero estaré frente a la televisión animándote. Sigue boxeando", dijo. Halmich respondió con "Gracias" y un emoji de corazón.

El sábado por la noche, Raab y Halmich se enfrentarán por tercera vez en el "Clark Final Fight" en el PSD Bank Dome en Düsseldorf, que se transmitirá en vivo en RTL y RTL+ a las 8:15 p.m. Halmich, quien se retiró del boxeo profesional en 2007, ya ha derrotado a Raab en dos ocasiones, en 2001 y 2007.

En una entrevista con RTL, la ahora cuarentona Halmich expresó su esperanza de proteger su propia nariz en la pelea. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de narices rotas, dijo: "Espero al menos que mi nariz quede intacta, porque la tuve arreglada después de mi retiro, después de que se rompiera tres veces. En la primera pelea, le rompí la nariz a Stefan, así que veremos qué pasa esta vez".

Dijo que no tenía "miedo ni ansiedad", pero agregó: "Siempre entras al ring con un cierto respeto. Cuando los puños conectan, nunca es algo casual, y siempre puede surgir lo inesperado. Entonces, creo que es importante tener respeto por este deporte".

Raab no solo regresa al ring, sino también a la televisión, después de una pausa de cinco años. Halmich también ve este día como especial para ella, escribiendo en Instagram: "Para ser honesta, nunca pensé que volvería a empacar mi bolsa para una pelea de boxeo. Se siente como un sueño".

