Aviones militares rusos fueron vistos a lo largo de la costa de Alaska por tercera vez en una semana, según NORAD.

Cada vez, el avión se mantuvo dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska en el espacio aéreo internacional, que es gestionada por NORAD, y se consideró inofensivo.

Según NORAD, la ADIZ comienza donde termina el espacio aéreo nacional y es una porción extendida del espacio aéreo internacional que requiere la identificación rápida de todos los aviones para garantizar la seguridad nacional.

En primer lugar, el miércoles pasado, un par de aviones militares rusos fueron detectados por NORAD, una fuerza conjunta compuesta por EE. UU. y Canadá. El viernes, dos aviones de vigilancia y antisubmarinos TU-142 rusos fueron identificados por NORAD. Luego, al día siguiente, otros dos aviones rusos IL-38, de otro tipo de aviones de reconocimiento y antisubmarinos militares, fueron interceptados por EE. UU. y Canadá.

NORAD verificó que estos aviones esta semana no ingresaron al espacio aéreo territorial de EE. UU. ni de Canadá. Los vuelos rusos regulares en la ADIZ son comunes, con las últimas interceptaciones occurring en julio y mayo.

Recientemente, durante el verano, NORAD también interceptó dos bombarderos rusos y dos chinos que volaban cerca de Alaska. Los oficiales declararon que era la primera vez que ambos países eran interceptados simultáneamente durante las operaciones.

Cuando se le preguntó sobre esta interceptación y la posibilidad de que fuera una prueba de Rusia y China en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de abandonar la carrera presidencial de 2024, el Secretario de Defensa Lloyd Austin remarked that these countries are consistently testing us.

El incidente con los aviones rusos y chinos promovió discusiones sobre política y relaciones internacionales. Los vuelos rusos regulares dentro de la ADIZ a menudo se consideran una declaración política y una demostración de poder en el escenario global.

