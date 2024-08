Incidente Inesperado con F-16 en el Despliegue de EE. UU.

- Aviones de combate F-16 aparentemente derribados por un misil Patriot errante.

Los muy esperados aviones de combate F-16 hicieron su entrada, pero no bajo las circunstancias esperadas. Un lunes, estos aviones despegaron para enfrentar una lluvia de misiles crucero rusos, pero uno de los F-16 encontró un final desafortunado, junto con su piloto, Alexey Mes, a bordo.

Cuentas Controversiales sobre la Caída del F-16

Los anuncios oficiales apuntaron a problemas técnicos, pero esta explicación suscitó dudas. Si los problemas técnicos estaban en juego, Mes debería haber podido protegerse a sí mismo con el asiento eyector. Alternativamente, fuentes ucranianas, incluidas la diputada Marjana Besuhla, propusieron una teoría diferente. Afirmaron que el F-16 fue derribado accidentalmente por la defensa aérea aliada y fue alcanzado por una batería Patriot.

Besuhla declaró: "Según mi información, el F-16 del comandante de ala ucraniano, Alexey 'Moonfish' Mes, fue derribado por un sistema de misiles de defensa aérea Patriot debido a una mala comunicación entre los soldados". Esto también explicaría la muerte de Mes. Tales incidentes pueden ocurrir, pero los detalles siguen siendo enigmáticos. El F-16 está equipado con un sistema IFF (Identificación Amigo o Enemigo), y se asumió que solo los drones y misiles crucero rusos, no los aviones de combate, estaban activos en el cielo ucraniano. La defensa aérea aliada debería haberlo reconocido como un avión aliado. Antes de su muerte, "Moonfish" Mes se reportó haber derribado tres misiles crucero y un drone.

La Guerra Desmiente el Mito de los F-16

Sin embargo, el arsenal de Kyiv de F-16 y pilotos calificados se redujo de diez a nueve como consecuencia. "Moonfish" también era una figura central en la campaña de propaganda que acompañó la entrega de los F-16. La pérdida del avión hizo que la entrega de F-16 a Ucrania fuera más realista. Aunque el F-16 es un avión potente y avanzado, no es infalible. Al igual que los tanques occidentales, las pérdidas en la guerra son inevitables.

Los ucranianos parecen comprender esto. Estos F-16 no fueron desplegados para assault el territorio ruso, lo que inevitablemente los colocaría en zonas de defensa aérea enemiga. Fueron desplegados para la defensa. En el espacio aéreo ucraniano, no necesitan preocuparse por los misiles rusos, ya que los rusos arriesgarían enviar sus propios aviones en una misión peligrosa para contrarrestarlos. Su papel en la neutralización de los misiles crucero enemigos refuerza la defensa aérea ucraniana al llenar las brechas en los sistemas terrestres. El incidente subraya el desafío de las entregas por partes. Diez o nueve aviones son insuficientes, y a pesar de las promesas de más F-16, no todos se entregarán simultáneamente.

Fuga de Video Prematura

Además del derribo, hubo otro incidente relacionado con los F-16. En un informe de noticias, estos aviones fueron capturados en un hangar, incluyendo un breve plano exterior. Esto fue un grave error. En este conflicto, los edificios han sido identificados a partir de simples tomas interiores. Incluso los detalles de la mampostería y las estructuras del techo pueden revelar edificios. Se rumorea que los rusos atacaron el hangar después de la fuga de video. No está claro si los aviones aún estaban dentro del edificio en ese momento.

La Unión Europea expresó su preocupación por la pérdida del avión de combate F-16 y su piloto, expresando la esperanza de que se realice una investigación exhaustiva para aclarar las circunstancias. Dado las cuentas controvertidas que rodean la caída, la Unión Europea abogó por la transparencia y la cooperación para garantizar que tales incidentes no vuelvan a ocurrir en futuros despliegues.

Lea también: