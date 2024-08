Ava DuVernay, la directora, está trabajando en un proyecto clandestino en el Comité Nacional Demócrata, como se reveló en exclusiva.

Un famoso cineasta, nominado al Oscar, se encuentra actualmente en la ciudad trabajando en un proyecto clandestino relacionado con el evento, según un informante confiable que habló con CNN.

La información sobre el proyecto es limitada, pero el informante revela que DuVernay está a cargo de lo que está grabando en la Convención Nacional Demócrata esta semana. El proyecto no aparecerá en la programación de la convención, según la fuente.

En la tercera noche, DuVernay fue vista en el escenario de la DNC. También fue vista detrás de escena con el expresidente Barack Obama y Eva Longoria, según sus actualizaciones de Instagram.

DuVernay, una de las directoras negras más influyentes de Hollywood, tiene un impresionante portfolio de historias que destacan el poder de los líderes negros, la activismo, la esclavitud y el racismo.

Por su trabajo como directora en "Selma" en 2014, que retrata las marchas por los derechos de voto de 1965 desde Selma hasta Montgomery lideradas por el Dr. Martin Luther King Jr., DuVernay se convirtió en la primera mujer negra en recibir una nominación al Globo de Oro a la mejor directora. Dos años después, fue nominada al Oscar por su documental sobre el sistema de justicia criminal "13th". Su serie de Netflix de 2019, "When They See Us", sobre los Cinco de Central Park, recibió 16 nominaciones al Emmy y ganó dos. Su última película, "Origin", fue aclamada por la crítica.

DuVernay mantiene una relación cercana y colabora con Oprah Winfrey, quien será una ponente en la DNC la noche del miércoles. DuVernay llevó "Queen Sugar" a la red OWN de Winfrey, lo que la convierte en la serie de televisión más larga jamás desarrollada por una creadora negra. DuVernay optó por un equipo de directoras exclusivamente femenino para todos los episodios de la serie durante sus siete temporadas, con el objetivo de aumentar la representación femenina en la industria del entretenimiento.

DuVernay respaldó a Kamala Harris poco después de que el presidente Joe Biden anunciara su candidatura. En ese momento, DuVernay compartió en las redes sociales que "ya no hay debate" sobre la candidatura de Harris. "O lo hacemos realidad o literalmente, más de nosotros perecemos".

En 2021, DuVernay respaldó a Obama en su gira de libros para su memoir "A Promised Land", compartiendo el escenario con él para un diálogo sobre la reforma policial, la activismo y la justicia racial.

La colaboración de DuVernay con Oprah Winfrey en la DNC incluye su papel como ponente la noche del miércoles, lo que le da un toque emocionante al entretenimiento del evento. Después de su aparición, los fans pueden esperar más de la cautivadora narración de DuVernay en sus próximos proyectos, enriqueciendo aún más la industria del entretenimiento.

