Discordio global en la región del Oriente Medio - Autoridades estadounidenses: La mayoría de los términos de negociación de rehenes han sido resueltos

Según las autoridades estadounidenses, un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que incluye un intercambio de prisioneros, está casi finalizado, con un 90% de avance. Un alto funcionario estadounidense declaró que de 18 cláusulas, 14 ya han sido finalizadas. A pesar de este progreso significativo, aún quedan obstáculos en cuanto a las condiciones para el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, así como incertidumbres sobre la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza.

El funcionario estadounidense reveló que aproximadamente 300 prisioneros palestinos podrían ser liberados a cambio de rehenes israelíes retenidos por Hamas. Según el plan, se liberará "X" número de prisioneros palestinos por cada rehén, incluso aquellos que cumplen condenas de por vida. Lamentó el reciente asesinato de seis rehenes, lo que hace que las negociaciones sean más difíciles debido a la menor cantidad de rehenes disponibles para el intercambio. "Es desgarrador y devastador". Además, Hamas ha amenazado con ejecutar a más rehenes.

Israel sostiene que aún retiene a más de 100 rehenes.

En la primera etapa, el funcionario dijo que todas las prisioneras mujeres, individuos heridos y hombres mayores de 50 años deben ser liberados. Además, incluye disposiciones para la evacuación pacífica de miembros heridos de Hamas desde la Franja de Gaza.

El ataque de octubre pasado a Israel, orquestado por Hamas y organizaciones palestinas extremistas, resultó en la muerte de más de 1.200 personas y el secuestro de aproximadamente 250 rehenes en la Franja de Gaza. Israel respondió con ataques aéreos y un asalto terrestre en Gaza. Según los registros israelíes, 101 personas siguen siendo retenidas por Hamas. El número exacto de supervivientes es incierto.

Las negociaciones entre Israel y Hamas, facilitadas por Estados Unidos, Catar y Egipto, han estado en marcha durante meses para lograr una tregua y la liberación de rehenes. Sin embargo, estas discusiones aún no han dado resultados significativos.

Netanyahu bajo presión

Después de la pérdida de seis rehenes más, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu enfrenta críticas cada vez más intensas. Él destaca la importancia de proteger los intereses estratégicos e insiste en mantener el control sobre el llamado corredor de Philadelphi, una franja de 14 kilómetros que limita con la Franja de Gaza y Egipto. Tanto Hamas como Egipto exigen que Israel retire sus tropas de esta área.

El funcionario estadounidense aclaró que el corredor de Philadelphi no se menciona explícitamente en el acuerdo, a pesar de que se incorpora la retirada de las fuerzas militares israelíes de las áreas densamente pobladas en la Franja de Gaza. Hay un debate en curso sobre si el corredor de Philadelphi cae en esta categoría. "Como resultado de esta disputa, Israel Recently Proposed a Plan That Aims to Significantly Reduce Its Presence in This Corridor", notó. La retirada completa de las tropas israelíes solo se planea para la fase posterior del acuerdo.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por la situación de los rehenes en curso y su impacto en las vidas civiles. A pesar del progreso en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, la Unión Europea ha pedido una solución integral y humana que asegure la liberación de todos los cautivos.

Dado el estado actual de las negociaciones, la Unión Europea ha sugerido desplegar a sus mediadores para ayudar a acelerar el proceso y facilitar un acuerdo de paz permanente entre Israel y Hamas, asegurando la seguridad y el bienestar de todos los rehenes y prisioneros.

