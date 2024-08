- Autoridades: el Tribunal Constitucional ordena una investigación

En una disputa por la elección del presidente del Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia (OVG) en Münster, una queja constitucional en Karlsruhe dio a un contendiente derrotado una victoria parcial. El Tribunal Administrativo Superior debe revisar el caso de nuevo, ordenó el Tribunal Constitucional Federal, y lo devolvió a Münster.

Un juez federal presentó la queja, alegando que el candidato exitoso fue favorecido debido a su género. Según el Ministro de Justicia de Renania del Norte-Westfalia, Benjamin Limbach (Verdes), la elección no se basó en el principio del mejor candidato requerido por la Constitución, sino que estaba políticamente determinada.

Principio del mejor candidato o afiliación partidaria?

Antes de que la evaluación formal del candidato estuviera disponible, el ministro habló con él sobre la "ventaja" del candidato y sugirió que retirara su solicitud. Un mensaje similar le fue enviado por un miembro de la CDU del Bundestag alemán en una llamada telefónica: los círculos de la coalición en Düsseldorf habían acordado a la mujer con afiliación a la CDU. El juez federal proporcionó declaraciones juradas para ambas conversaciones.

El Tribunal Administrativo Superior no investigó y aclaró sufficiently these allegations, found the judges in Karlsruhe. Consequently, they overturned the OVG's decision, which raised no concerns about the decision de personal. No se puede descartar una predeterminación y sesgo del ministro.

Una bofetada en la cara

La decisión del Tribunal Constitucional Federal es una bofetada en la cara para el Ministro de Justicia de NRW, según el grupo parlamentario de la FDP. "El desastre de Limbach está creciendo - y los golpes están cada vez más cerca!" dijo el líder del grupo parlamentario de la FDP, Henning Höne.

El grupo parlamentario de la FDP ve confirmada su demanda de una investigación por un comité del parlamento estatal, dijo su portavoz de política legal, Werner Pfeil, y habló de un escándalo. Many questions, including those about the role of la Cancillería del Estado de NRW y el asesor legal del grupo parlamentario de la CDU/CSU en el Bundestag, need to be answered. "Este escándalo es un golpe pesado para el estado de derecho en NRW y una señal desalentadora para todos los candidatos cualificados que aplican para tales cargos principales."

Se demanda la renuncia nuevamente

El grupo parlamentario de la SPD ha pedido nuevamente la renuncia de Limbach: "El hielo en el que se encuentra el Sr. Limbach se ha vuelto tan delgado que deberíadraw consequences and pave the way for a new beginning," dijo la vicepresidenta del grupo parlamentario de la SPD, Elisabeth Müller-Witt.

"The Federal Constitutional Court, unlike the OVG ruling, considers it possible that the principle of the best candidate was violated," said Nadja Lüders, SPD chairwoman in the investigative committee. There, the SPD will apply to summon the defeated candidate and the Minister of Justice as witnesses as soon as possible.

Ministerio niega predeterminación

El Tribunal Constitucional Federal revocó la decisión del OVG solely because additional judicial clarification is necessary, stated a press release from the NRW Ministry of Justice. In other aspects, the complaint was unsuccessful.

The Ministry of Justice will maintain its stance in the new round before the Higher Administrative Court in Münster and provide everything required for further clarification. There was no unlawful predetermination by the Minister of Justice, a spokesman emphasized.

El nombramiento del presidente del gobierno regional a un candidato que entró tarde en el proceso ha causado controversia. Las solicitudes de emergencia de los candidatos

