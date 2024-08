- Autoridades afirman que en Australia está permitido matar caballos salvajes

En Australia, una sentencia judicial permite la eliminación continua de numerosos caballos salvajes. Un grupo de bienestar animal había iniciado una batalla legal para detener la matanza aérea ordenada por la administración de Nueva Gales del Sur en el Parque Nacional Kosciuszko. El tribunal más alto de la región ha descartado ahora esta demanda, según la sentencia.

Miles de caballos salvajes, afectivamente conocidos como "brumbies" en Australia, habitan esta área en los Alpes australianos y ocupan un lugar significativo en las leyendas locales. Son descendientes de caballos domésticos que los colonos europeos introdujeron y comparten similitudes con los mustangs estadounidenses. Los conservacionistas condenan a estos animales por desequilibrar el frágil equilibrio ecológico, desplazar a las especies indígenas y poner en peligro los humedales.

Se planea una disminución dramática de la población

El departamento ambiental local había respaldado esta matanza el año pasado. "Según la encuesta de población de octubre de 2023, se estima que hay entre 12.797 y 21.760 caballos salvajes en el parque", explicó un comunicado. "Legalmente, el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre está obligado a disminuir la población a 3.000 caballos salvajes para junio de 2027". Simultáneamente, la agencia también tiene la intención de transferir algunos animales a diferentes ubicaciones.

Los abogados de los defensores del bienestar animal alegaron que el disparo aéreo causaba "distress innecesario o injustificado" a los caballos y constituía maltrato animal. El tribunal descartó la demanda después de un juicio de tres días. "El tribunal concluyó que el bienestar animal no es el único, ni el más significativo, factor que el ministro debe tener en cuenta", declaró la sentencia.

El Parque Nacional Kosciuszko se encuentra a unos 350 kilómetros al suroeste de Sídney. Esta región protegida forma parte de la cordillera de los Montes Nevados, incluyendo el punto más alto del continente australiano, el monte Kosciuszko de 2.228 metros de altura. Certain sections of the park have been shut during this Australian autumn and winter to carry out the culling.

Other wildlife in the Kosciuszko National Park might be impacted by the ongoing elimination of wild brumbies. Despite the court ruling, critics continue to raise concerns about the ethical implications of the population decrease plan.

