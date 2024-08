- Autoridad: se esperan más casos de Mpox en Europa

A causa del rápido aumento de casos de la enfermedad de Mpox en África, se esperan más casos con la nueva variante en Europa. Es "muy probable" que se informen más casos debido a las cercanas conexiones entre Europa y África, explicó la autoridad de salud europea ECDC, con sede en Suecia. El jueves se confirmó el primer caso de Mpox de una nueva variante fuera del continente africano en ese país.

La ECDC ahora evalúa el riesgo para la población general en Europa como bajo, no muy bajo. Para las personas que tienen contacto cercano con posibles o confirmados casos de Mpox, hay un riesgo moderado. Aquellos que viajan a África y tienen contacto cercano con los afectados se consideran en alto riesgo de infección.

La probabilidad de transmisión sostenida en Europa es muy baja, siempre y cuando se diagnostiquen rápidamente los casos importados y se implementen medidas de control, según la ECDC.

La persona infectada con Mpox en Suecia había estado previamente en África, donde se detectó por primera vez la nueva variante de la llamada Clade I a finales de 2023. El subtipo - Clade Ib - se informa que es más infeccioso que las variantes anteriores y causa casos más graves.

No se conoce transmisión por aire

Sin embargo, el Mpox, anteriormente conocido como monkeypox, generalmente no es fácil de transmitir. "La transmisión ocurre a través del contacto directo de mucosas y piel", explicó Johannes Bogner, jefe de la Sección de Infectología Clínica en el Hospital Universitario LMU Múnich. "No se conoce y no hay que temer la transmisión por aire o aerosol".

El ministro federal de Salud Karl Lauterbach también ve ninguna razón para preocuparse. "El Mpox actualmente no representa una amenaza significativa para nuestra población", dijo el político de SPD en Berlín. El caso en Suecia no cambia esta evaluación de riesgo para Alemania y Europa. "Continuamos monitoreando la situación de cerca y estamos preparados en caso de que la situación cambie", dijo Lauterbach.

La autoridad de salud europea recomienda que los países emitan consejos de viaje para las personas que viajan a o vuelven de áreas afectadas. Debido a la mejor monitorización y la buena atención médica en Europa, la ECDC espera que el impacto de la nueva variante sea mínimo.

1 caso en Europa, 14.000 casos sospechosos en África

El virus está relacionado con el clásico virus de la viruela y principalmente causa erupción cutánea, pero también fiebre y dolores musculares. Hasta ahora, este año se han informado más de 14.000 casos sospechosos de Mpox y más de 500 muertes en la República Democrática del Congo y otros países africanos. Hay dos vacunas, que actualmente solo se recomiendan para ciertos grupos de riesgo en Alemania. Un medicamento antiviral está disponible para pacientes gravemente enfermos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el nivel de alerta más alto debido a los brotes de Mpox en África y la nueva variante potencialmente más peligrosa. Esto es para animar a las autoridades de todo el mundo a estar más vigilantes.

La OMS elogió a Suecia por el rápido descubrimiento del caso de Mpox. "De cierta manera, es buena noticia", dijo la portavoz de la OMS Margaret Harris en Ginebra. "No es buena noticia para la persona infectada, pero muestra que el sistema funciona", dijo ella. Los países han aumentado su vigilancia del virus porque esperan que la enfermedad también ocurra fuera de África.

China está probando a los viajeros con síntomas

La Organización Mundial de la Salud no recomienda explícitamente el cierre de fronteras en respuesta al virus. Sin embargo, China anunció que, debido a los brotes de monkeypox, fortalecería los controles de entrada para las personas de los países afectados. Aquellos que entren desde ciertos estados africanos que hayan tenido contacto con monkeypox o experimenten síntomas relacionados deben informar a aduanas, dijo la agencia de Beijing. Los oficiales de aduanas recogerán y probarán muestras. La portavoz de la OMS no comentó sobre este anuncio.

El Dr. Bogner, internista de Múnich, cree que habrá una propagación global a través de contactos sexuales, similar a la ola de monkeypox en 2022 y 2023. "La gente viaja y la gente tiene contactos íntimos. Por lo tanto, la propagación es casi inevitable", dijo él. Sin embargo, esto también hace claro cómo uno puede protegerse: evitar contactos íntimos con extraños.

El primer caso de Mpox de la nueva variante fuera de África se informó en Suecia, según la autoridad de salud europea ECDC con sede en Suecia. Este país europeo está significativamente conectado con África, lo que contribuye al esperado aumento de casos de Mpox en Europa debido al rápido aumento en África.

Lea también: