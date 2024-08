- Autoridad judicial de la Unión Europea, a menudo conocida como el Tribunal Supremo de la UE

Jóvenes alojados en instalaciones correccionales juveniles están exentos de recibir beneficios de seguridad fundamentales, según la decisión del Tribunal Social de Baja Sajonia-Bremen. La legislación niega beneficios a individuos que residen en instalaciones que aplican restricciones de libertad ordenadas por la corte, aclaró el tribunal en su fallo del 20 de junio. Esto incluye todos los tipos de restricciones de libertad, como la detención juvenil, que tiene una "naturaleza custodia" y se considera una forma de restricción de libertad. Dado que ha habido interpretaciones variadas en la práctica legal, el tribunal reconoció la importancia del asunto y permitió un recurso ante el Tribunal Federal de Seguridad Social.

Un adolescente que recibió ayudas de seguridad fundamentales en Peine presentó una demanda después de cumplir una condena de dos semanas en detención juvenil en 2019. Al descubrir la detención, la oficina de empleo exigió el reembolso de 400 euros por ese período, citando la inability to claim benefits durante una restricción de libertad. Sin embargo, el individuo afectado argumentó que la exclusión legal de beneficios no era aplicable en su situación, ya que la detención juvenil no era una pena penal y, por lo tanto, no constituía un tipo de castigo criminal.

De manera notable, el Tribunal Social de Baja Sajonia respaldó la postura legal de la oficina de empleo. Aunque la detención juvenil, dada las particularidades del derecho penal juvenil, puede modificarse en cualquier momento, la legislación actual se enfoca en la restricción de libertad en general. El legislador pretendió transmitir que los individuos que experimentan restricciones de libertad no tienen derecho a ayudas de seguridad fundamentales.

A pesar del argumento de que la detención juvenil no es una pena penal, el Tribunal Social de Baja Sajonia mantuvo la postura de la legislación en cuanto a la seguridad básica. Según la ley actual, los individuos bajo restricciones de libertad, incluidas la detención juvenil, no tienen derecho a beneficios de seguridad básica.

