Austria: ¿La cultura en la vanguardia de las "ideologías nazis pioneras"?

En su libro, el autor y dramaturg Thomas Köck se adentra en las próximas elecciones austríacas y la tendencia del país hacia la extrema derecha. Él etiqueta el problema de Austria como un "complejo Herbert".

El 29 de septiembre, los austríacos elegirán un nuevo Consejo Nacional, o parlamento. Con una población de nueve millones, el interés mundial en el resultado es alto. ¿El Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) de extrema derecha será el partido más influyente? Si es así, ¿cómo se verá la coalición del próximo gobierno? ¿Podría el líder del FPÖ, Herbert Kickl, ascender al cargo de Canciller?

Según las encuestas, la respuesta a la primera pregunta es favorable al FPÖ. Aproximadamente el 27% de los encuestados tiene la intención de votar por el FPÖ. Austria permite que los menores de 16 años voten.

La creciente popularidad del FPÖ de derecha nacionalista en Austria, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo en términos de ingreso per cápita, un sistema social bien funcionante y una economía próspera (hasta la pandemia), es impactante. El FPÖ ha estado envuelto en numerosos escándalos, como la renuncia del antiguo líder del partido, Heinz-Christian Strache, hace cinco años después de un escándalo. Sin embargo, el FPÖ continúa fortaleciéndose, cada resurgimiento más poderoso que el anterior.

Haider allanó el camino

Las razones detrás de la popularidad del FPÖ siguen siendo elusivas. Con tendencias similares en otros países europeos, Austria fue un pionera, impulsada por el antiguo presidente del FPÖ, Jörg Haider.

Thomas Köck, un autor y dramaturg austríaco que ahora reside en Berlín, intenta analizar el éxito del FPÖ en su libro "Crónica de Desvíos Continuos". La obra sirve como una observación y comentario sobre la campaña de las elecciones al Consejo Nacional, que comenzó en junio de 2023 y continuará durante un año.

Köck afirma que Austria está atrapada en un "complejo Herbert", que representa un "desplazamiento hacia la derecha que ya no es un desplazamiento, sino un desplazamiento de décadas de todos los principios básicos democráticos". Haider fue el primer político en Austria en desafiar abiertamente las normas. A finales de los 80 o principios de los 90, Haider dijo: "En el Tercer Reich, tenían políticas de empleo productivas". Y: "Como bien saben, la nación austríaca era una monstruosidad ideológica". Sobre el entonces presidente de la Comunidad Religiosa Judía de Viena, Ariel Muzicant, Haider comentó: "No entiendo cómo alguien con tanta suciedad aún puede ser llamado Ariel".

El "Canciller del Pueblo"

No está claro si Haider hizo estas dos primeras declaraciones. Sin duda, el comentario de Ariel fue escrito por Kickl. Inicialmente, Kickl operaba detrás de escena bajo Strache, refinando textos y consignas de batalla. Después de la partida de Strache, Kickl asumió la dirección y ya no duda en presentarse como el "Canciller del Pueblo" ante los austríacos. El término "Canciller del Pueblo" alguna vez se refirió a un líder fascista alemán, nota Köck.

Para Köck, Austria siempre ha sido la "vanguardia nazi". Los austríacos han sido una fuente de frustración y un peligro potencial para muchos, impulsados por un "deseo ofendido de pertenecer a algo mayor" y un "deseo reprimido de alejar, desplazar". Este complejo, según Köck, está impulsado por una insaciable búsqueda de expansión.

Para las generaciones más jóvenes, estas ideas podrían parecer confusas. Se trata de Austria, que después de la Primera Guerra Mundial, pasó de ser un poderoso imperio europeo a un estado disminuido. Muchos austríacos anhelaban la anexión a una Gran Alemania.

La frustración de los menospreciados

Pero ¿qué conecta el complejo de "inferioridad" histórico al "complejo Herbert" actual? Köck especula que una parte de la población se siente ignorada y menospreciada. Ven a Austria como una sociedad de clases rígida donde those from lower socio-economic backgrounds struggle to climb the social ladder. El resultado es frustración, ira, envidia y miedo.

A diferencia de Alemania, donde el descontento ha impulsado ocasionalmente a los partidos de izquierda, en Austria, la extrema derecha siempre ha prosperado con estos sentimientos. Los inmigrantes son el enfoque de la frustración, la ira, la envidia y el miedo.

Europa debe decidir nuevamente

A pesar de la crítica dura de Köck sobre la Austria moderna, las encuestas indican que el 70% de los votantes elegibles no votarían por el FPÖ. También parece poco probable que Kickl sea confiado con el cargo de Canciller Federal. Sin embargo, la formación de una coalición de gobierno sigue siendo incierta. Una coalición OVP-FPO, anteriormente establecida en Viena y a nivel nacional bajo Sebastian Kurz, podría potencialmente ser rehecha según las actuales previsiones.

A pesar de la posible participación del FPÖ en el gobierno, se sugiere explorar la pregunta de Köck sobre por qué "el nacionalismo como republicanismo se convirtió en una maldición en lugar de una bendición". Hay un auge de una nueva actitud autoritaria neoliberal en las sociedades liberales, lo que resulta en una mala interpretación exagerada de la libertad. Esta situación requiere que Europa reevalúe su posición una vez más, como señala Köck. Él advierte sobre los ominosos desarrollos. Su obra, titulada "Crónica de Desvíos", se estrenará el 22 de septiembre en el Schauspielhaus Graz y el 26 de septiembre en el Schauspielhaus Viena.

