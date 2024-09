Australia entregará 59 tanques Abrams en desuso al país

17:17: Adolescentes rusos demandan acción legal por presunto ataque con fuego a helicóptero militar

Dos menores rusos han sido arrestados en Siberia por su presunta implicación en el incendio de un helicóptero militar. El tribunal de la ciudad de Omsk ha ordenado una detención preventiva de dos meses para los dos adolescentes de 16 años, que están siendo acusados de cometer un "acto terrorista". Si son encontrados culpables, podrían recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Según informes de un canal de Telegram vinculado a las autoridades, los dos estudiantes entraron ilegalmente en una base militar un sábado por la noche y lanzaron una bomba incendiaria a un helicóptero MI-8. Afirmaron, en un video transmitido por Telegram, que habían sido reclutados para la tarea y se les había prometido alrededor de 18,000 euros de compensación. La identidad del perpetrador sigue sin conocerse.

17:05: Detenido en Chad un pasajero mercenario de Wagner

La detención de tres rusos en Chad ha exacerbado aún más las relaciones entre Chad y Rusia. Entre los detenidos se encuentra Maxim Shugaley, quien está sancionado por la UE como agente del grupo mercenario Wagner, y su empleado Samer Sueifan. Después de su arresto en Libia por cargos de interferencia electoral, los dos hombres, etiquetados como sociólogo y su traductor por Rusia, han sido mantenidos cautivos. Según medios de noticias rusos, los dos hombres fueron arrestados en el aeropuerto tras su llegada a Chad el 19 de septiembre. El 21 de septiembre también fueron detenidos otro ruso y un nacional belaruso. El embajador de Chad en Moscú comunicó a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti que los hombres deben ser devueltos a las autoridades rusas de inmediato. Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había abogando por su liberación. Los cargos que enfrentan siguen sin revelarse.

16:40: El presidente de Irán se reunirá con Putin en Rusia

El presidente de Irán, Massoud Peshotan, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita a Rusia en octubre. Según un portavoz del gobierno en Teherán, Peshotan asistirá a la cumbre del BRICS y mantendrá conversaciones bilaterales con Putin. El portavoz agregó que un acuerdo de asociación estratégica entre Irán y Rusia está a punto de completarse.

15:15: Strack-Zimmermann se opone firmemente a cambiar la política de Alemania hacia Ucrania

La presidenta del Comité de Defensa en el Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha rechazado enérgicamente cualquier ajuste en la política de Alemania hacia Ucrania. Dado los recientes comicios, cree que es fundamental aclarar al público que apoyar a Ucrania serves "nuestros intereses". "Si Putin tiene éxito (...), si lo toleramos, no será la última guerra", afirmó la política de FDP en el programa RTL Nachtjournal-Spezial.

14:30: Biden insta al apoyo continuo de la ONU a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha instado a la Asamblea General de la ONU a mantener su apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No nos echaremos atrás en nuestro apoyo a Ucrania", subrayó. Se refirió al conflicto iniciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, como un fracaso.

13:45: Vehículos ucranianos obtendrán matrícula alemana a partir de octubre

A partir de octubre, los refugiados de Ucrania deberán registrar sus vehículos en Alemania si han estado en el país más de un año. El gobierno alemán ha ordenado las disposiciones necesarias para ello. Hasta el 30 de septiembre, habrá excepciones para los automóviles ucranianos en los diferentes estados federales. El nuevo procedimiento se describe en un cuestionario desarrollado por el Ministerio Federal de Transportes y los estados federados en los últimos meses. Los propietarios de vehículos deberán presentar documentos como un DNI con nombre en latín, el certificado de matrícula del vehículo ucraniano y prueba de seguro. No son válidos los documentos ucranianos digitales. Las matrículas ucranianas deben ser reemplazadas después del registro.

12:00: Muertes civiles tras ataques con bombas guiadas en el este de Ucrania

Varios ataques con bombas guiadas rusas en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv han causado víctimas civiles. "El número de muertos ha ascendido a tres", informó el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Varios individuos han resultado heridos. Según informes, una bomba guiada impactó directamente en un edificio de apartamentos de gran altura. El alcalde Ihor Terechov había informado anteriormente sobre ataques con bombas en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados.

15:15 Ejercicio de Defensa de la Milicia Alemana en el Puerto de HamburgoDesde el jueves hasta el sábado, la milicia alemana llevará a cabo un ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo bajo el título "Tormenta Roja Alpha". El Landeskommando Hamburgo supervisará una parte de la seguridad del puerto con fuerzas de defensa local, estableciendo puntos de control, entre otras medidas, según anunció la milicia. El objetivo del ejercicio es proteger los activos de defensa esenciales, mantener la conciencia situacional en todos los niveles y comunicarse eficientemente y de manera segura con todos los participantes en el ejercicio. El tráfico no militar no formará parte del ejercicio y no debería verse interrumpido. Dadas las recientes declaraciones sobre la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, tras la invasión ilegal de Ucrania por Rusia, la OTAN busca contrarrestarla y requiere el despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su posición geoestratégica, sirve como centro de transporte. Por lo tanto, es necesario dominar la práctica de transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o combustible, así como la protección de columnas de vehículos enteras para disuadir de manera creíble", se indicó en el anuncio.

14:30 Zelensky Busca Inversiones en la Infraestructura Energética en EE. UU.Durante su visita, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con representantes empresariales en EE. UU. para discutir inversiones en el sector energético dañado de Ucrania. En su publicación en redes sociales, mencionó que el enfoque principal era preparar el sistema energético ucraniano para el invierno, temiendo otra interrupción de energía esta temporada debido a los daños causados por la guerra. Zelensky presentó incentivos especiales como parte de su "plan de victoria", escribiendo "Esta es una propuesta de nosotros. Este es uno de los puntos de nuestro plan de victoria" en un video publicado. La reunión en Nueva York contó con la presencia de representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como la directora de USAID, Samantha Power.

13:55 Experto Militar Eloga la Ofensiva de Kursk como un ÉxitoHay controversia entre los observadores sobre si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk ha sido beneficiosa para Kiev. El experto militar Nico Lange la ve como un éxito, escribiendo que "La ofensiva de Kursk concede con éxito a Zelensky el margen que necesita para centrarse en la diplomacia en Nueva York, incluso si las conversaciones sobre el plan de paz ucraniano continúan sin ella".

13:17 El "Plan de Victoria" de Kiev Incluye una Invitación a la OTANEl "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kiev incluye una invitación a la OTAN como uno de sus elementos clave. Según Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, los socios del país atacado por Rusia deben emitir una invitación para unirse a la alianza militar occidental, ignorando las amenazas de escalada de Moscú. El plan incluye tanto componentes militares como diplomáticos. Rusia invadió Ucrania, en parte, debido a las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN.

12:42 Rusia, a Pese de las Conversaciones de Paz, Mantiene Firme sus Objetivos de GuerraA pesar de los esfuerzos de Kiev para negociar, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que "Tan pronto como estos objetivos se logren de una manera u otra, la operación militar especial concluirá". Reaccionó a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien afirmó que el fin de la guerra podría estar más cerca de lo que muchos esperaban durante su viaje a EE. UU. Zelensky presentó su "plan de victoria" en EE. UU. para presionar a Moscú para que se involucre en discusiones. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen el control sobre las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia. También busca evitar que Ucrania se una a la OTAN. En el pasado, también se ha propuesto la eliminación del gobierno en Kiev. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es el control total de Ucrania.

11:59 La Situación en Wuhledar se Agrava aún Más - Posible Estrategia Engañosa de las Tropas RusasEl canal Deepstate, relacionado con el ejército ucraniano, informa sobre una situación cada vez más difícil alrededor de la ciudad de Wuhledar. "Los rusos intentan rodear el asentamiento y lo están nivelando con artillería y otros medios". El canal Deepstate no confirma la entrada de tropas rusas (informe de las 09:27). "Sobrevivir hasta el final significa sacrificar significativamente nuestras fuerzas militares, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las implicaciones antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72.ª Brigada se niegan a rendirse y perseveran a pesar de todo". Según el medio de Europa Oriental Nexta, Rusia vuelve a emplear la táctica "tierra quemada" al bombardear intensamente Wuhledar desde el aire:

11:15 Imágenes de Satélite de Alta Resolución Revelan Extensos Daños en los Depósitos de Municiones RusosEn los últimos tiempos, Ucrania ha llevado a cabo varios ataques impresionantes contra depósitos de municiones, destruyendo grandes cantidades de cohetes, obuses de artillería y otros materiales rusos. Las imágenes de satélite de alta resolución de Maxar muestran los estragos causados por estos últimos ataques en Oktyabr'ski y Toropets:

10:46 Asaltos catastróficos en Saporishshia: una muerte, numerosos heridos y daños considerablesLos ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Saporishshia han resultado en una muerte y seis personas heridas, según informes oficiales. La región fue objetivo de "fuertes ataques aéreos" durante dos horas el lunes por la noche, según la agencia estatal de defensa civil. "Se ha cobrado una vida y seis personas más han resultado heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", informó el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. Además, una instalación de infraestructura y edificios residenciales se incendiaron. Según un empleado de la administración de la ciudad, 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas sufrieron daños en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la tripulación del portaaviones ruso: "El portaaviones podría no zarpar nunca"Se rumorea que la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo reasignada al frente, según Forbes. El barco tiene una historia de incidentes desafortunados, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. La reasignación de la tripulación podría ser otra indicación de los problemas financieros de Rusia:

09:27 Baluarte de la resistencia: Wuhledar al borde? Tropas rusas supuestamente infiltradasLas fuerzas rusas han infiltrado supuestamente la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según los medios estatales y los blogueros. "Las tropas rusas han penetrado en Wuhledar - ha comenzado el asalto a la ciudad", escribe, por ejemplo, el bloguero militar pro-ruso de origen ucraniano Yuri Podolyaka. Otros blogueros militares pro-rusos también informan del ataque. Los medios estatales rusos afirman que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está sitiada y que se están librando combates en el este del asentamiento. El experto militar coronel Reisner también le dice a ntv.de que las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde múltiples direcciones como una tenaza. "Wuhledar corre el riesgo de ser rodeada. Es razonable suponer que la 72ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener el control de la zona".

08:59 Rusia y Ucrania libran batallas de drones durante toda la nocheLa defensa aérea rusa, según informes oficiales, derribó 13 drones ucranianos durante la noche. Seis fueron derribados en las regiones de Belgorod y Kursk, y uno en la región de Bryansk, según la agencia de noticias oficial TASS, citando el Ministerio de Defensa ruso. La fuerza aérea ucraniana afirma que fue atacada por Rusia con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a crash. No hay informes iniciales de fallecidos o daños.

08:17 Dinamarca ofrece consejos claros sobre ataques de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen insta a los aliados de Ucrania a autorizar el despliegue de armas occidentales con un alcance mayor contra Rusia. "Es hora de poner fin al debate sobre las líneas rojas", dice Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada", asegura, refiriéndose a cuando los rusos invadieron Ucrania. Ella nunca permitirá que nadie de Rusia determine qué es aceptable en la OTAN, Europa o Ucrania, mantiene Frederiksen.

07:38 Soldados rusos caídos probablemente enterrados y reportados como desaparecidos para minimizar gastosSegún una conversación filtrada publicada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos en el campo de batalla están siendo enterrados y reportados como desaparecidos para eludir el pago de generosas compensaciones a sus familias. "Los matan, el conflicto continúa, es intenso, comienzan a pudrirse, así que los enterramos justo allí, y luego se consideran desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe el pago", explica un hombre a su compañero de conversación, un residente de la región rusa de Belgorod, durante la conversación informada por el Independiente de Kiev. La compensación por cada soldado caído se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 Declaraciones de Rusia no ofrecen esperanzas de alivio en el conflictoMientras el presidente ucraniano Zelensky destaca su "plan de victoria" en EE. UU., no hay ninguna indicación de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto. "El Kremlin continúa expresando públicamente su falta de interés en un acuerdo de paz que no implique la capitulación completa del gobierno ucraniano y la destrucción del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Altos cargos rusos han expresado recientemente su oposición a participar en la próxima cumbre de la paz, y el portavoz del Kremlin Peskov ha reiterado que Rusia no está preparada para negociar en ningún término excepto la capitulación ucraniana, también considerando a la OTAN y el Oeste como un "enemigo general". "El ISW continúa evaluando que el Kremlin no está interesado en negociaciones de buena fe con Ucrania y sólo mencionará el concepto de 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Oeste para que obligue a Ucrania a hacer concesiones regarding its sovereignty and territorial integrity".

06:27 Zelensky: Medidas enérgicas podrían acelerar el final de la agresión rusaSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acciones decididas por el gobierno de EE. UU. podrían acelerar el final de la agresión rusa contra Ucrania el próximo año. "En este momento, al final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelensky en una publicación en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelensky actualmente está en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y para presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Incendian Helicóptero Mi-8 en OmskDos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado, utilizando unacocktail molotov, según el canal de Telegram Baza. Estos adolescentes de 16 años fueron posteriormente arrestados y, presuntamente, confesaron haber sido ofrecidos $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque incendiario. El helicóptero sufrió daños significativos, según informes de los medios rusos. Este incidente se asemeja a un ataque anterior del 11 de septiembre, en el que dos varones menores de edad incendiaron un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Noyabrsk, en la región de Tyumen. Se han registrado incidentes de sabotaje, como descarrilamientos de trenes, en diversas regiones de Rusia. En enero, la inteligencia militar ucraniana (HUR) afirmó que algunas de las railways rusas habían sido atacadas por "adversarios desconocidos del régimen de Putin".

04:44 G7 Considera Entregas de Misiles de Largo Alcance a KyivLos ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 discutirán el lunes la posible entrega de misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso, según anunció el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, durante los márgenes de la Asamblea General de la ONU. También está claro que Rusia está recibiendo nuevas armas, incluidas las rockets iraníes, a pesar de las negaciones persistentes de Teherán.

03:50 Zelensky: "La Paz Puede Estar Más Cerca de lo que Pensamos"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostró optimismo sobre un posible fin próximo del conflicto con Rusia durante una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", declaró. Instó a EE. UU. y a otros aliados a continuar respaldando a Ucrania.

02:50 Víctimas Después de los Asaltos Rusos en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas lanzaron el último de una serie de ataques en la ciudad ucraniana oriental de Saporizhzhia el martes por la noche, lo que resultó en una fatalidad, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario municipal, citado por el broadcaster público Suspilne, informó cinco heridos, incluidos un niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad durante el día y la noche anterior. El gobernador Fedorov escribió en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue rápidamente apagado por los servicios de emergencia, sin causar heridos.

01:29 El Ejército Ucraniano Enfrenta Presión en PokrovskEl ejército ucraniano informa de una presión continua en la parte oriental del país. "La situación en la región de Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo volátil", indica el Estado Mayor de Kyiv en su actualización vespertina. De los 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de 50 se realizaron en este sector. "Los esfuerzos principales del enemigo se centran en Pokrovsk", destaca el mando militar ucraniano. Si bien los observadores independientes atribuyen a los ucranianos la ralentización del avance ruso en Pokrovsk de importancia estratégica, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores cerca de Kurakhove al sur. El avance de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk plantea el riesgo de rodear varias unidades allí. De manera similar, se sugiere un flanqueo de las posiciones defensivas más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos habían intentado capturar anteriormente mediante ataques frontales.

00:28 Ciudadano Estadounidense Condenado en Rusia por SecuestroUn ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por presuntamente intentar sacar a su hijo ruso del país sin el consentimiento de su madre. Un tribunal en el enclave de Kaliningrad lo declaró culpable de intento de "secuestro". Cumplirá su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir del país con su hijo de cuatro años en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", explicó el tribunal en el servicio de mensajería Telegram. Se dice que intentó cruzar la frontera con Polonia a través de una zona forestal antes de ser detenido por guardias fronterizos. Las relaciones entre EE. UU. y Rusia han sido particularmente tensas debido al conflicto de Ucrania.

23:14 Rusia Da a Conocer Muertes Después del Asalto en BelgorodTres personas han muerto en un asalto a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, fue "bombardeado por el ejército ucraniano" el lunes, anunció el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a través del servicio de mensajería Telegram. Dos adultos y un adolescente perdieron la vida, mientras que otros dos, incluidos un niño, resultaron heridos.

22:13 Zelensky Elogia a Scholz por el Apoyo Alemán Después de la Reunión en Nueva YorkDespués de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud por el apoyo de Alemania. "Estamos profundamente agradecidos con Alemania por su ayuda", escribió Zelensky en Twitter. "Juntos, hemos salvado muchas vidas y podemos contribuir sin duda a fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura del gobierno alemán de no proporcionar a Ucrania armas extensas.

21:35 Forbes: El Único Portaviones de Rusia Se Deteriora Mientras la Tripulación es Enviada a la Guerra

Rusia's único buque de batalla, el "Almirante Kuznetsov", ha sido un tema candente en los medios debido a sus pocas salidas desde su debut en los '80 y una serie de fallas. Según Forbes, un número creciente de marinos de la tripulación de 15,000 del Almirante Kuznetsov están siendo reclutados para participar en conflictos en Ucrania, no en su buque de guerra, sino como parte de su propio regimiento. Según Forbes, esto es una de las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos mensuales de reclutamiento de soldados de Rusia, estimados en 30,000 nuevos reclutas por mes. Por otro lado, el Almirante Kuznetsov se deteriora lentamente y parece cada vez más probable que se convierta en una característica permanente en la costa de Murmansk, donde ha residido durante un tiempo.

Puede explorar todos los eventos anteriores [aquí]*

La Unión Europea ha expresado sus preocupaciones por la detención de Maxim Shugaley y Samer Sueifan en Chad, ambos sancionados por la UE por su participación con el grupo mercenario Wagner. Los soldados ucranianos podrían recibir pronto 59 tanques ex australianos de la Unión Europea, que originalmente son de los Estados Unidos, para ayudar en su lucha contra las fuerzas rusas, según informaron fuentes de noticias australianas.

Lea también: