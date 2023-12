Australia cancela el visado de entrada al país de Novak Djokovic

Djokovic, número 1 mundial del tenis masculino, no ha revelado públicamente su estado de vacunación, pero en una rueda de prensa el jueves, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo que "no tenía una exención médica válida" para el requisito de vacunación para todas las llegadas.

"La entrada con visado requiere doble vacunación o una exención médica", dijo Morrison. "Me han informado de que tal exención no estaba en vigor y, en consecuencia, está sujeto a las mismas normas que todos los demás".

"Se conceden muchos visados, si tienes un visado y estás doblemente vacunado eres muy bienvenido a venir aquí", añadió. "Pero si no estás doblemente vacunado y no eres residente o ciudadano australiano, pues no puedes venir".

El jugador de 34 años viajó a Melbourne después de que los organizadores del torneo, en colaboración con el Departamento de Salud de Victoria, dijeran que se le había concedido una exención médica para jugar, pero fue bloqueado en la frontera y se le comunicó que no cumplía las normas de entrada exigidas.

El Ministro de Sanidad, Greg Hunt, dijo el jueves que dependía de Djokovic si quería apelar la decisión, "pero si se cancela un visado, alguien tendrá que abandonar el país".

El equipo jurídico de Djokovic solicitó una medida cautelar urgente contra la decisión de las Fuerzas Fronterizas australianas de revocar su visado. El Tribunal Federal del país ha aplazado hasta el lunes la decisión sobre si se le permitirá permanecer en Australia o será deportado, según Reuters y la cadena pública ABC.

Djokovic pasará la noche en Australia mientras la medida cautelar pasa por los tribunales, informó ABC.

El jueves, simpatizantes de Djokovic se reunieron frente al Park Hotel de Melbourne, donde supuestamente fue trasladado tras ser detenido en el aeropuerto, según las cadenas afiliadas a CNN Seven Network y Nine News. El hotel se utilizaba antiguamente como hotel de cuarentena Covid-19 para viajeros retornados, pero ahora funciona como centro de detención que aloja a solicitantes de asilo y refugiados.

Djokovic ya había manifestado anteriormente su oposición a las vacunas Covid-19 obligatorias, afirmando que personalmente "se oponía a la vacunación" durante un chat en directo en Facebook. Contrajo el virus en junio de 2020, pero desde entonces no ha habido noticias de que se haya vuelto a infectar.

La polémica llega en un momento en que Australia se enfrenta a un brote creciente, tras haber informado de un número récord de nuevos casos diarios durante varios días seguidos.

Los organizadores del torneo dijeron anteriormente que el serbio, que está intentando batir el récord de títulos individuales masculinos de Grand Slam, había recibido una exención médica para jugar en el prestigioso torneo de tenis.

La exención fue recibida con polémica mientras Djokovic viajaba a Melbourne el miércoles.

Según los diarios australianos The Age y The Sydney Morning Herald, la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) se puso en contacto con el gobierno del estado de Victoria tras enterarse de un problema con el visado presentado por el equipo de Djokovic mientras éste se dirigía al país.

La ABF confirmó en un comunicado que el visado del jugador de 34 años había sido revocado por no presentar las pruebas adecuadas para entrar en el país.

"La Fuerza Fronteriza Australiana continuará asegurándose de que quienes llegan a nuestra frontera cumplen con nuestras leyes y requisitos de entrada", rezaba el comunicado.

Tras confirmarse la decisión, Morrison tuiteó que Djokovic estaba sujeto a las mismas reglas que todo el mundo. "Las normas son las normas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de estas normas. Nuestras sólidas políticas fronterizas han sido fundamentales para que Australia tenga una de las tasas de mortalidad por Covid más bajas del mundo, seguimos vigilantes", escribió.

Se informó a los jugadores de que debían estar totalmente vacunados para participar o contar con una exención médica concedida por un grupo independiente de expertos.

La exención de la vacuna provocó reacciones en contra en Australia.

El viceportavoz de los liberales de Victoria, David Southwick, calificó de "vergüenza" la decisión de permitir a Djokovic participar en el torneo de este año, y la describió como "una patada en las tripas a todos los victorianos" que soportaron meses de encierros y sufrieron reveses personales durante la pandemia.

Mientras se desarrollaban los acontecimientos, el padre de Djokovic, Srdjan Djokovic, declaró a una emisora de radio serbia que su hijo estaba "cautivo" de las autoridades australianas tras una confusión en la solicitud de visado.

Según declaró a la emisora de radio serbia B92, su hijo se encuentra en una habitación en la que nadie puede entrar, con dos policías en la parte delantera.

"No tengo ni idea de lo que está pasando. Tienen a mi hijo cautivo desde hace cinco horas", dijo Srdjan Djokovic en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik, según B92. "Esta es una lucha por el mundo libertario, esta no es sólo una lucha por Novak, ¡sino una lucha por el mundo entero! Si no le sueltan en media hora, nos reuniremos en la calle. Esta es una lucha por todos".

Desde que se hicieron estos comentarios, no se ha informado de ninguna concentración en Belgrado ni ante el aeropuerto de Melbourne.

A primera hora del miércoles, el entrenador de Djokovic, Goran Ivanisevic, publicó una foto en las redes sociales desde lo que parece ser el aeropuerto de Melbourne (Australia), donde supuestamente estaba retenido Djokovic, titulándola: "No es el viaje más habitual Down Under".

El Abierto de Australia se disputará del 17 al 30 de enero.

Los organizadores dicen que dos paneles revisaron la solicitud de exención

Djokovic se ha mostrado contrario a las vacunas obligatorias Covid-19.

"Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que alguien me obligara a vacunarme para poder viajar", dijo en un chat en directo en Facebook, según Reuters.

Pero en mayo del año pasado, Djokovic dijo que la vacunación era una cuestión de elección personal: "Me guardaré para mí la decisión de si me voy a vacunar o no. Es una decisión íntima, y no quiero entrar en este juego de a favor y en contra de las vacunas, que por desgracia están creando los medios de comunicación estos días."

Los organizadores del Abierto de Australia dijeron en un comunicado el martes que la exención de Djokovic fue "concedida tras un riguroso proceso de revisión que involucró a dos paneles independientes separados de expertos médicos."

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el CEO de Tennis Australia Craig Tiley defendió la imparcialidad del proceso de revisión de la exención médica, diciendo a los periodistas: "Nadie sabía quién era el solicitante."

Llamadas al boicot

En todo Melbourne, una de las ciudades más cerradas del mundo en 2021, los aficionados al tenis se lanzaron a las redes sociales publicando llamamientos a un "boicot" del Abierto de Australia.

La reacción contra la exención se produce después de que los residentes de Melbourne pasaran más de 260 días confinados en sus casas, con prohibición de salir excepto para comprar comestibles u otros artículos esenciales, la mayoría en dos largos tramos de julio a octubre de 2020 y de agosto a octubre de 2021.

Australia ha comenzado 2022 con un número récord de nuevos casos de Covid-19 debido a un brote creciente centrado en los estados del este.

Nueva Gales del Sur, el estado más poblado, y Victoria - hogar de Melbourne - ambos registraron cifras récord de casos diarios el sábado, mostraron cifras del departamento de salud.

Condiciones de exención

Según las directrices actuales del Grupo Australiano de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización (ATAGI, por sus siglas en inglés), se concede una exención médica a las personas que padezcan una "afección médica grave aguda (por ejemplo, someterse a una intervención quirúrgica importante o ingresar en un hospital por una enfermedad grave".

Los otros motivos de exención médica se refieren a personas que hayan sufrido un "acontecimiento adverso grave atribuido a una dosis previa de una vacuna Covid-19, sin que se haya identificado otra causa" y a un vacunado que "suponga un riesgo para sí mismo o para los demás durante el proceso de vacunación", debido a un "trastorno subyacente del desarrollo o de salud mental".

Por último, se podrán conceder exenciones a cualquier persona con una "infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, en cuyo caso la vacunación puede aplazarse hasta los seis meses", y en los casos en que las personas hayan recibido "terapia con anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 o plasma convaleciente."

"En última instancia, depende de él discutir con el público su condición si decide hacerlo y la razón por la que recibió su exención", dijo Tiley.

Ben Church, Aleks Klosok, Hannah Ritchie y Helen Regan, de CNN, han contribuido a este artículo. Información adicional de Reuters.

Fuente: edition.cnn.com