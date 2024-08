Después de las elecciones parlamentarias - Aún sin nuevo gobierno: ¿Qué sigue en Francia?

Han pasado más de un mes desde las elecciones parlamentarias en Francia, pero sigue sin estar claro qué aspecto tendrá un nuevo gobierno. El presidente Emmanuel Macron ha estado ganando tiempo y quería esperar a que concluyan los Juegos Olímpicos este domingo. ¿Francia tendrá ahora un nuevo primer ministro? Al menos, la presión sobre Macron es probable que aumente desde todos los frentes para evitar la estancamiento político en el país.

Los resultados electorales plantean un desafío a la política de Francia.

Pero volvamos atrás: A diferencia de lo esperado, no fue la derecha nacionalista Rassemblement National de Marine Le Pen, sino la coalición de izquierda Nouveau Front Populaire la que ganó las elecciones a la Asamblea Nacional en principios de julio. Las fuerzas centristas de Macron quedaron en segundo lugar.

Los votantes han presentado a los miembros del Parlamento con un gran desafío. Ninguno de los campos tiene una mayoría absoluta. Para Francia, que no está acostumbrada a mayores compromisos y coaliciones en la política, esta es una situación difícil.

Además, las interpretaciones de los resultados electorales están muy separadas. La izquierda ve un mandato claro para gobernar y está molesta con el presidente Macron por no nombrar al primer ministro propuesto, Lucie Castets. Sin embargo, el presidente sugiere que los votantes quieren cooperación a través de las fronteras políticas - y por lo tanto, sus fuerzas centristas también deberían formar parte del gobierno.

¿Habrá una gran coalición?

¿Macron, que inició las elecciones parlamentarias anticipadas sin una necesidad real y las perdió ampliamente, es simplemente un perdedor pobre que no quiere renunciar al poder? ¿O es un realista? ¿Busca una posible gran coalición, a diferencia de las convenciones francesas, para salir del bloqueo político?

En cualquier caso, se están escuchando cada vez más voces del campo de Macron que explican dónde hay superposiciones con los conservadores, así como con los socialistas, verdes y comunistas, a los que intentan extraer de su alianza con el partido de izquierda La France Insoumise.

La ministra junior de agricultura, Agnes Pannier-Runacher, también llama a concesiones de su propio campo. Y la ministra junior de igualdad, Aurore Bergé, incluso admite: "Debemos enfrentar los hechos de los resultados de las elecciones parlamentarias y mostrar mucha humildad. Eso también significa que el próximo primer ministro no puede venir de nuestras filas".

Incluso un grupo de expertos que han contribuido a los programas de la coalición de izquierda, el centro o los conservadores recently published 40 policy proposals that, in their opinion, left, conservative, and centrist parties could implement together.

Sin embargo, es incierto cómo las partes opositoras podrían reunirse. La izquierda, que ya tiene reservas sobre cooperar con los centristas de Macron, es poco probable que quiera formar una coalición con los conservadores. Lo mismo aplica en la otra dirección. Y incluso entre la gente de Macron, algunos aún tienen dificultades con la posibilidad de trabajar con los verdes.

El hecho de que los partidos se estén posicionando para las próximas elecciones presidenciales en 2027 y por lo tanto busquen diferenciarse entre sí, también es poco probable que ayude.

La formación de un gobierno es una tarea apremiante.

A pesar de que Macron enfatiza que no se trata de un solo nombre, la cuestión de quién liderará el gobierno es probable que sea un tema central en las discusiones. Junto con la propuesta de la izquierda de Castels, se están considerando figuras como el presidente conservador de la región Xavier Bertrand, el ex primer ministro Bernard Cazeneuve y el ex ministro de Asuntos Exteriores y luego commissioner

