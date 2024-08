- Aumento de los conciertos debido a la demanda extraordinaria

Oasis ha ampliado su gira de reuniones incluyendo tres conciertos adicionales debido al gran interés en las entradas. Liam Gallagher (51), el cantante principal, anunció esto en la plataforma X. Además de los 14 conciertos ya anunciados para el verano de 2025, se han programado las siguientes fechas adicionales: Heaton Park en Manchester el 16 de julio, el estadio de Wembley en Londres el 30 de julio y Edimburgo el 12 de agosto.

Un total de 17 conciertos

La gira "Oasis Live '25" ahora cuenta con un total de 17 conciertos en el Reino Unido, Escocia, Gales e Irlanda. Los hermanos Noel (57) y Liam Gallagher subirán al escenario con su banda en Londres y su ciudad natal de Manchester en cinco de estos conciertos. La venta de entradas para estos conciertos comenzará el 31 de agosto a las 10:00 AM en el horario de Alemania.

Aunque no es imposible que se anuncien fechas adicionales, aún no se han hecho anuncios oficiales al respecto. Según una fuente anónima, "The Sun", la primera tanda de entradas se agotará en menos de tres minutos. Lamentablemente, Oasis no asistirá al Festival de Glastonbury el próximo año, a pesar de los rumores que indican lo contrario.

Los hermanos fundadores, Noel y Liam Gallagher, comenzaron Oasis con tres amigos en 1991. A lo largo de los años, se convirtieron en los principales representantes del Brit-pop. Debido a las diferencias entre los hermanos, la banda se disolvió en 2009. Los rumores de una posible reunión han circulado desde entonces, pero Oasis finalmente confirmó las especulaciones con una publicación el 27 de agosto de 2024, diciendo: "Va a suceder".

