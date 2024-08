- Aumento de las explosiones de cajeros automáticos en MV

El número de ATMs volados ha experimentado un aumento considerable en Mecklenburg-Vorpommern en el último año. En 2023 se registraron doce incidentes de explosiones, muchos más que en años anteriores, según la Oficina Criminal del Estado (LKA) en respuesta a la Agencia Alemana de Prensa.

No hubo incidentes similares en 2022, cinco en 2021, tres en 2020 y uno en 2019. La oficina no proporcionó ninguna información sobre las razones de estas fluctuaciones. Para disuadir a los posibles delincuentes, la LKA no revela la cantidad de dinero robado. Hasta el final de agosto de este año, se ha registrado otro ATM volado en el estado.

Explosivos con frecuencia utilizados

El método utilizado por los delincuentes ha cambiado, según un portavoz de la LKA a finales de 2023. La mayoría de los incidentes de 2023 implicaron el uso de explosivos sólidos. Antes de 2022, se utilizaban comúnmente mezclas de gas. Sin embargo, no está claro si los explosivos sólidos son intrínsecamente más efectivos - el número total de casos en Mecklenburg-Vorpommern sigue siendo bajo. El daño causado por la fuerza de las explosiones puede superar "varias veces" la cantidad de dinero robado.

La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ha advertido anteriormente de que los explosivos sólidos representan un mayor peligro para los residentes y los transeúntes, ya que los delincuentes no pueden controlar la explosión. Tales explosiones pueden ser particularmente peligrosas para las personas, ya que muchos cajeros automáticos aún se instalan en edificios residenciales.

El aumento de las explosiones de ATMs podría estar causando preocupación en el sector bancario local. A pesar del cambio en los métodos para utilizar explosivos sólidos, los bancos en Mecklenburg-Vorpommern siguen tomando precauciones necesarias para proteger su infraestructura.

