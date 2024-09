"Aumento de la frecuencia y la intensidad": especialista explica las razones de las lluvias extremas

14:34 Ferrocarriles Federales Austríacos Extienden el Aviso de Viaje hasta el JuevesDebido a los incidentes climáticos graves en áreas significativas de Austria, los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) han extendido el aviso urgente de viaje que ha estado en vigor desde el viernes 13 de septiembre de 2024 hasta el jueves 19 de septiembre de 2024. "Instamos a todos los pasajeros a posponer cualquier viaje no esencial durante este período a una fecha posterior", advierte ÖBB en su sitio web. Los boletos comprados con anterioridad siguen siendo válidos hasta el 22.9.

14:19 El Recuento de Muertos por Inundaciones en Europa AumentaEl recuento de muertos por inundaciones en partes de Austria, Polonia, Rumania y la República Checa ha aumentado a al menos once. Las autoridades austriacas informan sobre dos fallecimientos más. En la República Checa, una persona se ahogó en el río Krasovka en la región oriental de Moravia-Silesia, según informó el presidente de la policía Martin Vondrasek en radio pública. Anteriormente se habían registrado ocho fallecimientos en los cuatro países. Las autoridades checas también informan sobre al menos siete personas desaparecidas.

14:04 Gobierno Federal Extiende Ayuda a Europeos Afectados por InundacionesEl gobierno federal declara su apoyo a las personas afectadas por inundaciones en varios países europeos. "Las personas en nuestros países vecinos, nuestros socios en Europa y las personas aquí deben saber: Estamos monitoreando de cerca la situación y estamos listos para ayudar", dice la portavoz adjunta del gobierno Christiane Hoffmann en Berlín. La devastación en Austria, la República Checa, Polonia y Rumania es a menudo catastrófica. Hoffmann dice: "Vemos estas imágenes con horror y estamos consternados por las noticias de fallecimientos y personas desaparecidas. En nombre del gobierno federal, extendemos nuestras condolencias y simpatías a todos los afectados".

13:43 Orbán Retrasa Compromisos Internacionales por InundacionesEl primer ministro húngaro Viktor Orbán posterga todos sus "compromisos internacionales" debido a las inundaciones en Hungría. " Debido a las condiciones climáticas extremas y las inundaciones continuas en Hungría, he pospuesto todos mis compromisos internacionales", publica Orbán en X. No proporciona más detalles. Orbán estaba programado para hablar en un debate sobre el programa de la presidencia de seis meses del Consejo Europeo en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. El político de derecha suele enfrentar críticas duras del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Ostrava Bajo el Agua: Roturas de Diques en la Tercera Ciudad más Grande de la República ChecaSe han extendido las evacuaciones en Ostrava, la tercera ciudad más grande de la República Checa, debido a un peligro de inundación agudo. "Se han producido roturas de diques visibles en varios distritos", dice el ministro del Medio Ambiente Petr Hladik después de una reunión de emergencia. Los residentes fueron rescatados en parte con botes inflables. Según las estimaciones, aproximadamente 100 metros cúbicos de agua por segundo fluyen a través de las roturas. Se están haciendo esfuerzos para llenar los huecos con piedras. Ostrava, con alrededor de 285,000 habitantes, se encuentra en la confluencia de varios ríos, incluyendo el Oder y el Opava. La ciudad minera e industrial se encuentra aproximadamente a 280 kilómetros al este de Praga. El tráfico ferroviario a Ostrava y más allá hacia Polonia sigue completamente interrumpido. Una central eléctrica tuvo que ser cerrada. En el cercano Bohumin, las redes de energía y móviles se han caído debido a las inundaciones. El suministro de agua se ha desplomado en muchos lugares.

12:33 Récord de Lluvias: 450 Litros por Metro Cuadrado en Ciudad ChecaLas lluvias de la depresión "Anett" son inmensas: desde el viernes, han caído 450 litros por metro cuadrado en Serec, República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Esto es el récord de lluvias de los últimos días, explica el experto en clima de ntv.de Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lleva la delantera con 320 litros en cuatro días. En Austria, cayeron 364 litros en la zona de St. Pölten, y 369 litros en Lilienfeld. En Viena se midieron 279 litros, pero luego fallaron las estaciones de medición, por lo que las cantidades exactas no están disponibles actualmente. En Polonia, la ciudad con más lluvia fue Katowice, con 200 litros.

12:25 Rumania: Aguas de Inundación Dejan Seis Muertos en la Región de los CárpatosLas lluvias intensas y las inundaciones en la región de los Cárpatos de Rumania han causado al menos seis muertos, según informes. Las regiones de Galati, Vaslui y Iasi en el este del país fueron principalmente afectadas. Alrededor de 300 personas tuvieron que ser rescatadas, y aproximadamente 6,000 casas de campo quedaron inundadas. Entre las víctimas, en su mayoría son personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto sigue en efecto hasta el mediodía. Las aldeas remotas están principalmente afectadas. Las personas tuvieron que subir a los techos para evitar ser arrastradas por las inundaciones. Se desplegaron cientos de bomberos.

11:33 Austria: Dos Vidas Más Arrebatadas por InundacionesEn Austria, dos personas más han perdido la vida debido a los incidentes de inundación, según informes policiales. Un hombre de 70 años y un hombre de 80 años murieron en sus respectivas casas en comunidades en Baja Austria. Los hombres mayores fueron desafortunadamente víctimas de las aguas de inundación dentro de sus hogares. Antes, un bombero también perdió la vida mientras trabajaba en el bombeo de un sótano. Las condiciones climáticas extremas prevalecen en el este de Austria debido a la lluvia continua durante varios días. Ya se han evacuado más de 1800 edificios, y numerous roads have been closed due to flooding.

11:01 Wroclaw se prepara para la oleada de inundacionesDespués de intensas tormentas y inundaciones en el suroeste de Polonia, Wroclaw (Breslau) en Baja Silesia se está preparando para una oleada de agua que se avecina. El alcalde Jacek Sutryk ha declarado una alerta de inundación inminente para la ciudad en el río Oder. Las medidas incluyen la monitorización constante de los diques, el control y la protección de los canales y el cierre de los cruces de diques, según el anuncio de Sutryk en Facebook. Se espera que la oleada de inundaciones llegue a Wroclaw el miércoles. Las previsiones anteriores que sugerían un impacto mínimo en Wroclaw han sido revisadas, según el alcalde. Aunque la inundación no se espera que alcance la intensidad de la inundación del Oder de 1997 que sumergió un tercio de la ciudad, Sutryk destaca la infraestructura mejorada, con nuevos diques, depósitos de retención y polders. Espera que las aguas de la inundación no entren en la ciudad.

10:35 Líder austriaco sobre la situación de inundaciones: "Sigue siendo crítica"A pesar de una breve pausa en las lluvias nocturnas, la situación de inundaciones en el este de Austria sigue siendo muy tensa. "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo peligrosa", dice la gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner. Se esperan hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado en la región el lunes. Una preocupación mayor ahora son las presas, con las autoridades advirtiendo del mayor riesgo de rotura de presas. La vida pública casi se detiene con más de 200 carreteras cerradas, 1800 edificios evacuados y muchos estudiantes y niños de guardería en casa, informa Mikl-Leitner. Alrededor de 3500 hogares actualmente están sin electricidad. Es imposible estimar la magnitud de los daños en este momento. "Se proporcionará ayuda a las víctimas de inundaciones en cualquier caso", dice el líder del estado. En los últimos días, se han registrado hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado en Baja Austria, varias veces la cantidad mensual habitual.

10:10 Al borde del nivel tres: los niveles del Elba persisten en SajoniaEn Sajonia, los niveles del Elba siguen aumentando. Según el centro de inundaciones del estado, el nivel en Dresde estaba en 5.54 metros por la mañana. Se espera superar el marca de seis metros más tarde en el día. Llegar a este valor activaría el segundo nivel de alarma más alto, el tres. Las inundaciones podrían afectar a áreas urbanas. El nivel en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa ya ha alcanzado este nivel, con un valor de 6.09 metros. El nivel de alarma tres también es efectivo en la Neiße Lusaciana cerca de la frontera polaca. El nivel del agua allí estaba en 5.56 metros, solo unos pocos centímetros por debajo del nivel de alarma cuatro más alto. Un tramo de la carretera federal 99 en Görlitz ha sido cerrado por razones de seguridad, confirmó un portavoz de la policía. El nivel de advertencia para el nivel tres es de 4.80 metros aquí.

09:49 Inundación centenario en República Checa: muere un hombre en inundacionesLas autoridades en la República Checa han confirmado la primera fatalidad en las inundaciones. Al menos siete personas están desaparecidas. Una persona se ahogó en el pequeño río Krasovka en el distrito de Bruntal en la parte este de Moravia-Silesia, según el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Tres personas que estaban en un coche que se deslizó en un río embravecido cerca de Jeseník en los Montes Hrubý Jeseník están entre las desaparecidas. No se ha encontrado rastro del vehículo. Otras personas cayeron en diferentes cuerpos de agua como el río Otava. También falta un hombre de un hogar de ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala lo describió como una inundación centenario - una inundación que estadísticamente ocurre una vez en un siglo en el mismo lugar. Antes de eso, se informaron fallecimientos por inundaciones de otros países de la UE (ver entrada 06:40): un bombero murió en Austria, un hombre en Polonia y seis personas murieron en Rumania.

09:17 Mujer comprueba el nivel del agua en Goerlitz y cae en la NeißeUna mujer se cayó en la Neiße mientras comprobaba el nivel del agua en Goerlitz. Los informes iniciales de la policía sugieren que la mujer resbaló en el borde del agua cerca del Parkhotel Merkur y cayó en el río. Flotó aproximadamente 700 metros en la Neiße antes de sacarse cerca de la presa de Vierradmuhle. Actualmente está siendo tratada en un hospital por hipotermia.

09:00 THW se prepara para operaciones de inundaciones importantes en Elba y OderLa Agencia Alemana de Ayuda Técnica (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. Según el jefe del THW, Fritz-Helge Voss, durante el programa "Morning Magazine" de ZDF, se están preparando equipos más grandes para el Elba y el Oder. Voss aconseja a los residentes en las áreas afectadas que preparen un pequeño kit de emergencia. Reconoce que todavía no se ha producido la situación extrema de clima necesaria, pero Alemania ha tenido suerte hasta ahora. Se espera que los ríos Elba, Neiße y Oder se inunden hacia el fin de semana. Durante el fin de semana, alrededor de 140 empleados del THW fueron desplegados en Baviera y Sajonia, incluyendo en el puente dañado Carolabridge de Dresde. Alemania ya ha enfrentado cuatro episodios importantes de inundaciones este año, destaca Voss, destacando la necesidad de preparación y inversión en equipos. "Al final, son costos del cambio climático", concluye.

08:43 El Gabinete Polaco Celebrará una Reunión de CrisisEl primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión del gabinete de emergencia el lunes después de las graves inundaciones en el suroeste de Polonia. Tusk ha elaborado un decreto para declarar un estado de emergencia, pero la decisión requiere la aprobación del gabinete. La lluvia persistente en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con Chequia, ha provocado inundaciones. Nysa, en la región de Opole, resultó especialmente afectada durante la noche, con el área de urgencias del hospital local inundada por las aguas del río Glatzer Neiße. Un total de 33 pacientes, incluidos niños y mujeres embarazadas, fueron evacuados en barcos.

08:15 Baviera: Se Espera Más Lluvia y Niveles de Agua en AumentoLa situación de las inundaciones en Baviera sigue siendo precaria en ciertas áreas, con más lluvia prevista. No ha habido cambios significativos en las regiones afectadas durante la noche, según los informes policiales. Sin embargo, el alivio no está a la vista todavía: el Servicio de Información de Niveles Altos de Agua (HWIS) espera un aumento adicional de los niveles de agua a medida que la lluvia se despide del inicio de la semana. Se espera un aumento en las áreas de Passau en el Danubio, Vilshofen en la Vils y Múnich en el Isar. Se espera una mejora a partir del miércoles, según el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). Hasta el martes, el DWD prevé lluvias constantes desde los Alpes hasta la meseta, con intensidades de lluvia posibles de 40 a 70 litros por metro cuadrado y un máximo de 90 litros en áreas estancadas.

07:32 República Checa: Sin Señales de Alivio - Los Niveles de Agua Siguen SubiendoLas áreas de inundaciones y inundaciones en la República Checa no ven alivio. La ola de inundaciones del río March (Morava) alcanzó Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde enteroas calles quedaron sumergidas. Las autoridades de la ciudad de 10,000 habitantes instan a los ciudadanos a no obstaculizar los servicios de emergencia. "Esperamos un aumento adicional en el nivel de agua del río en las próximas horas", advierte el alcalde en las redes sociales.

07:03 Colapso de Presa Desata Inundaciones Devastadoras en PoloniaLos residentes de la región de Glatzer Neiße en Polonia están preocupados por las inundaciones que se acercan a su área. Se capturó en video la furia de las aguas de la inundación.

06:40 La Miseria de las Inundaciones en Europa: Se Reportan Muertes en Polonia y RumaniaPolonia, la República Checa y Baja Austria luchan con las secuelas de una histórica inundación, mientras que las condiciones en Rumania siguen siendo críticas después de las fuertes lluvias. Al menos ocho personas han perdido la vida en diferentes países europeos debido a las inundaciones: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

06:12 República Checa: Evacuaciones Obligatorias por InundacionesLas tormentas severas vieron cómo las aguas de las inundaciones cubrían enteroas ciudades como Jeseník en los Montes Jeseníky y Krnov cerca de la frontera con Polonia durante el fin de semana. En Jeseník, los servicios de emergencia rescataron a cientos de personas en barcos y helicópteros. Después de que las aguas de las inundaciones disminuyeron, hubo un riesgo de deslizamientos de tierra en varias áreas.

05:49 Pasajeros de Crucero Atrapados en Viena por InundacionesLos pasajeros del crucero no pueden partir de Viena debido a las graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en el Danubio. Alrededor de 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación a bordo del "Thurgau Prestige" actualmente no pueden salir, según SRF, citando Thurgau Travel. Los pasajeros no pueden abandonar el barco porque la pasarela del muelle está inundada. Otros barcos en Viena también están varados y las autoridades decidirán cuándo y si los pasajeros podrán partir, según Thurgau Travel. Se ha informado a los pasajeros que es posible que deban permanecer en el barco hasta al menos el martes. El "Thurgau Prestige" estaba programado para viajar de Linz a Budapest y vuelta, pero ahora está atascado en Viena.

