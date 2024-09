Augsburg critica: "Harry Kane podría haber marcado el gol"

Tras un partido caótico de la Bundesliga contra el Mainz 05, con dos tarjetas rojas y cinco goles, la indignación del FC Augsburg se centró principalmente en el árbitro y el asistente de video. Dos incidentes en particular enfurecieron al equipo local después de su derrota por 2:3 (1:2) en la primera jornada del 4º día de la Bundesliga.

La decisión de no pitár un penalti después de una revisión de video prolongada en el tiempo adicional debido a una supuesta falta contra el defensa Keven Schlotterbeck, desató la controversia entre el FCA. Su director deportivo, Marinko Jurendic, comparó en YouTube la decisión con el penalti concedido a Harry Kane a Bayern Munich una semana antes contra el Holstein Kiel después de la intervención del VAR.

"¿Está el VAR ciego en el sótano de Colonia?"

Desde la perspectiva de Augsburgo, no fue "un error obvio" por parte del árbitro Sören Storks. Según Jurendic, el asistente de video Pascal Müller no debería haber intervenido en este caso. "El VAR debilita la autoridad de los árbitros", argumentó Jurendic.

El segundo punto de controversia fue la tarjeta roja para Samuel Essende por el gol ganador en el minuto 70. La acción de Essende en respuesta al golpe de brazo de Dominik Kohr en su cabeza fue la provocación inicial. "¿Está el VAR ciego en el sótano de Colonia?" preguntó Jurendic.

Si Kohr también hubiera recibido una tarjeta roja, Augsburgo habría jugado los últimos 20 minutos con ventaja numérica después de que Mainz recibiera una tarjeta amarilla-roja a Nadiem Amiri antes del descanso. "Debería haberle dado a Nadiem Amiri una tarjeta roja al cien por cien", dijo el entrenador del FCA, Jess Thorup.

Crítica severa de Thorup a Essende

No solo el árbitro, sino también el jugador que recibió la tarjeta roja, Essende, fue criticado por Thorup. Él habló con el equipo en el vestuario y más tarde en la conferencia de prensa. "No debería suceder que uno se ponga por encima del equipo", dijo Thorup. Jurendic lo describió como una "línea roja" que había afectado mucho al equipo. Si el club impondría más castigos a Essende más allá de la suspensión, Thorup no lo aclaró.

Mientras tanto, el entrenador del Mainz, Bo Henriksen, estaba menos que satisfecho después del partido, pero aún encontró aspectos positivos. "Jugamos un partido horrible", dijo Henriksen, uniéndose a la autocrítica colectiva del Mainz. "No jugamos bien", admitió finalmente el portero Robin Zentner. El doble goleador Jonathan Burkhardt destacó que el equipo " basicamente lo había pedido para recibir uno más". Augsburgo había tomado ultimately 25 más disparos que Mainz.

La capacidad del equipo para resistir un período prolongado de desventaja numérica después de la tarjeta amarilla-roja de Nadiem Amiri (35º minuto) también dio a Henriksen algo de aliento. Al final, su equipo había "dado todo", elogió el entrenador: "Los chicos son increíbles, una noche fantástica".

La controvertida decisión de no conceder un posible penalti al FC Augsburg en el partido de la Bundesliga contra el Mainz 05, que podría haber cambiado el resultado del partido de 'Football league', desató una gran insatisfacción dentro del club. La indignación se exacerbó aún más con la tarjeta roja de Samuel Essende por responder a Dominik Kohr, un momento que el entrenador del FCA, Jess Thorup, consideró como cruzar una "línea roja".

Lea también: