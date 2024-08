- Augenstein ha presentado una demanda o reclamo relacionado con la costura.

Moritz Augenstein, del RSC Kempten, volvió a demostrar su habilidad en eventos de salida masiva al ganar tres títulos en los Campeonatos Alemanes de Ciclismo en Pista, al igual que lo hizo el año anterior. El domingo, Augenstein dominó la carrera por puntos con facilidad, dejando atrás a Roger Kluge (24 puntos/rad-net Oßwald) y Max-David Briese (18/P & S Metalltechnik Benotti).

"Siempre he ambicionado competir en un campeonato importante para la BDR. Como atleta no kader, he tenido mis desafíos, pero ha habido movimiento detrás de escena", reveló Augenstein, quien trabaja a tiempo completo como mecánico de procesos en Pforzheim. Sus victorias en las carreras de scratch y madison, junto con un bronce en la carrera de eliminación, lo convirtieron en el atleta más destacado del evento.

En la prueba de velocidad femenina, Clara Schneider del Track Team Brandenburg ganó su primer título con una victoria dos a cero sobre Alessa-Catriona Pröpster (Bahnteam Rheinland-Pfalz) en la final. La victoria de Schneider consolidó su reputación como una promesa en alza. "Estoy emocionada de usar la camiseta de campeona durante el próximo año. Al final, no se trata de quién estaba presente", dijo la ex campeona mundial júnior. Destacadas ausencias incluyeron a Pauline Grabosch, Emma Hinze y Lea Friedrich (todas TTB). Lara-Sophie Jäger (Turbine Erfurt) aseguró el tercer lugar.

En la carrera de madison femenina, Pia Grünwald y Hanna Dopjans (ambas del LKT Team) ganaron el título con 30 puntos. Este fue el tercer título de oro de Grünwald en Berlín, lo que la convierte en la atleta más condecorada del evento. En la carrera de keirin masculina, Henric Hackmann (Bahnteam Rheinland-Pfalz) tomó el control desde el frente para asegurar la victoria.

A los logros de Moritz Augenstein se le suma el título de persecución por equipos en los Campeonatos Alemanes de Ciclismo en Pista, completando un gran slam de títulos. En reconocimiento a sus impresionantes actuaciones, la Federación Alemana de Ciclismo (BDR) anunció que Augenstein sería promovido al kader nacional.

Durante la ceremonia de premiación, Moritz Augenstein recibió un adicional reconocimiento: fue galardonado con el premio al Fair Play por su conducta deportiva durante el torneo, un testimonio de su excepcional carácter tanto en la pista como fuera de ella.

