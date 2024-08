- Aue espera una pequeña sensación en el juego de bonificación

El club de fútbol de tercera división FC Erzgebirge Aue busca causar una sorpresa en la DFB-Pokal. "Podemos tener solo un 20 por ciento, pero es en eso en lo que debemos concentrarnos", dijo el entrenador de Aue, Pavel Dotchev, antes del partido de primera ronda en casa contra el equipo de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach el sábado (13:00 CET/Sky). "Hemos jugado bien como equipo en los primeros dos partidos. Espero que podamos lograr una pequeña sensación".

Para el coach de 58 años, el partido es un juego bonus, una recompensa por la temporada completada. "Tenemos un estadio lleno, un oponente atractivo, ¿qué más se puede pedir?", preguntó el búlgaro. Y con dos victorias en los primeros dos partidos de liga contra Hannover 96 II y el relegado VfL Osnabrück, el equipo modesto ya está en un cierto ritmo, mientras que Gladbach juega su primer partido oficial. Además, el experimentado entrenador está sacando de su bolsa de trucos del pasado. Como entrenador de Preußen Münster, logró una victoria de 4:2 después del tiempo extra contra Werder Bremen el 19 de agosto de 2012.

Los Recuerdos del Capitán Männel

Martin Männel, quien estaba en la portería para el entonces partido de primera ronda contra el equipo de Niederrhein el 14 de agosto de 2010, tiene menos recuerdos agradables. El portero luchó con el cabello del defensa brasileño de Gladbach Dante durante los saques de esquina y no pudo evitar la derrota de 1:3. "El resultado haStayed with me", dijo el de 36 años, "no jugamos un mal partido en ese entonces, y el resultado fue un poco demasiado alto. Podíamos haber logrado una pequeña sensación".

Al igual que Dotchev, Männel confía en el ritmo de juego existente y en los partidos de preparación contra Borussia Dortmund y RB Leipzig como fuente de confianza. El capitán llama a tener la misma valentía que en los partidos anteriores para asegurar un resultado más positivo esta vez que hace 14 años: "El 20 por ciento significa que no es imposible".

En el pasado, el portero de FC Erzgebirge Aue, Martin Männel, se enfrentó a Borussia Mönchengladbach en un partido de primera ronda de la DFB-Pokal y recuerda la derrota de 1:3, a pesar de haber jugado bien. Al igual que su actual entrenador Pavel Dotchev, Männel cree en su actual ritmo de juego y cree que pueden lograr una sorpresa, con un 20% de posibilidades.

Con dos victorias en sus primeros dos partidos de liga contra Hannover 96 II y VfL Osnabrück, FC Erzgebirge Aue ha mostrado buena forma en el fútbol, y el capitán Männel llama a tener la misma valentía para asegurar un mejor resultado contra Borussia Mönchengladbach en la DFB-Pokal.

Lea también: