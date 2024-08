"Ato cruel de guerra" - Ucrania condena el "asalto intencional" a un hotel en Kramatorsk

13:14 Atentados rusos en Sumy: Informes policiales reportan 4 muertes y 13 heridosEl ejército ruso llevó a cabo 261 ataques en la región ucraniana de Sumy ayer, según registros policiales locales. Lamentablemente, al menos cuatro personas perdieron la vida y otras 13 resultaron heridas durante estos ataques en el norte. Según el periódico ucraniano "Pravda Ukraina", los ataques causaron daños en seis bloques residenciales, 26 casas, un instituto educativo, edificios secundarios, automóviles, un gasoducto y tiendas. Además, un área de dos hectáreas de pasto seco se incendió como resultado.

12:42 Zelenski se burla de Putin: "Anciano cansado de la Plaza Roja"Con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no solo presentó el reciente drone ucraniano Palyanitsia, sino que también se burló del líder ruso Vladimir Putin en un discurso en video. Zelensky se refirió a Putin como un "anciano cansado de la Plaza Roja" debido a su retórica nuclear. El de 71 años, dijo, "es un anciano cansado de la Plaza Roja que amenaza constantemente a todos con el botón rojo. No dictará ninguna de sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 asentamientos ucranianos aún sin electricidad después de los ataquesSegún informó el Ministerio de Energía de Ucrania a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform, 524 asentamientos aún carecen de electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania. A pesar de las difíciles condiciones energéticas, no se han impuesto restricciones a los consumidores. Los técnicos ya han restaurado la electricidad a más de 7.200 personas. El ministerio insta a los ciudadanos a conservar la electricidad y utilizarla de manera responsable, especialmente por las noches. Debido a los extensos daños causados por los ataques de las tropas rusas, el sistema energético sigue siendo muy vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 encuentros con tropas rusas en el frente en un díaEl lado ucraniano registró 160 casos de combate en el frente ayer. Los combates tuvieron lugar en diez sectores, siendo la situación más volátil en la dirección de Pokrovsk, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en una actualización matutina. Las tropas rusas lanzaron cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Persona Desconocida Desaparecida Después del Ataque al Hotel en Escombros - Continúa la Búsqueda en KramatorskLas fuerzas rusas, según informes ucranianos, bombardearon un hotel en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk durante la noche, lo que resultó en una persona desaparecida y dos heridos. Un comunicado de la agencia de noticias informó que un equipo de seis personas de Reuters estaba presente en el Hotel Sapphire cuando tuvo lugar el ataque. El edificio parecía haber sido alcanzado por un cohete durante ese incidente. "Uno de nuestros miembros del equipo sigue desaparecido y otros dos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento", indicó. Están trabajando en colaboración con las autoridades en Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk escribió en Telegram que "los rusos atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue atrapado bajo tierra. "Las autoridades, la policía y los servicios de rescate están en el lugar. Se están realizando operaciones de eliminación de escombros y rescate". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Kramatorsk, probablemente utilizando un misil Iskander-M", dijo un comunicado de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, que ha iniciado una "investigación preliminar" sobre el ataque. Según ellos, el misil impactó a las 22:35 hora local del día anterior.

Actualización a las 13:30: El número de empleados de Reuters heridos se ha revisado a cuatro. Esto fue anunciado por el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Wadym Filaschkin, a través de Telegram.

10:44 Jefe de Defensa Aérea: Más del 80% de los drones Shahed rusos interceptados y destruidos la noche anteriorLas fuerzas de defensa aérea ucranianas hicieron un gran trabajo anoche: ocho de los nueve drones Shahed rusos fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Esto fue informado por la agencia de noticias estatal Ukrinform citando al comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk. Según él, no solo se interceptaron casi todos los drones kamikaze, sino que la mayoría de los misiles que lanzaron también fueron derribados.

10:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk Attacked - Multiple Western Journalists InjuredSeveral Western journalists were injured in a Russian strike on the eastern Ukrainian city of Kramatorsk during the night, as per official reports. A hotel was hit, two people were rescued with injuries, and one person remains trapped under the debris, wrote the Ukrainian governor of the Donetsk region, Wadym Filaschkin, on Telegram. "All three victims are journalists, residents of Ukraine, the United States, and the United Kingdom." The attack was confirmed in pro-Russian blogs. According to them, Kramatorsk was bombed with heavy glide bombs of the FAB-1500 type. However, it is reported that a machine-building factory and several military facilities were hit by the attack.

09:29 "250 Objetivos a Alcance" para Ucrania: ISW Recomienda Uso Abierto de Misiles de Largo Alcance

El Instituto de Investigación de la Guerra (ISW) con sede en EE. UU. insta a Ucrania a utilizar sin restricciones misiles de largo alcance en territorio ruso. A pesar del desplazamiento de las fuerzas aéreas a bases más profundas en la retaguardia, numerosos objetivos militares siguen estando al alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania posee pero no puede utilizar contra territorio ruso debido a las restricciones de EE. UU. El ISW estima que al menos 250 sitios militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS suministrados a Ucrania por EE. UU. Sin embargo, solo se autorizan actualmente el uso de lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y cohetes GLMRS. El ISW señala que esta limitación permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 objetivos.

09:06 Kyiv: 1190 Soldados Rusos "Neutralizados" en un Día

El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que las fuerzas militares rusas sufrieron numerosas bajas. Más de 1190 soldados rusos fueron eliminados o incapacitados en un solo día. Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, se han informado aproximadamente 607,680 soldados rusos muertos o incapacitados, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El ministerio también confirmó la pérdida de cinco tanques adicionales (en total desde el inicio de la invasión: 8,547) y la cuenta de más de 16,600 vehículos blindados y casi 14,000 drones que ya no pertenecen al ejército ruso. Estas cifras no son verificables. Rusia ha mantenido silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: La Mayoría de Misiles y Drones Rusos Derribados la Pasada Noche

Ucrania afirma que Rusia lanzó misiles y drones contra el norte y el este del país la noche anterior. "La mayoría de los misiles fallaron sus objetivos", informó la fuerza aérea. Rusia desplegó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. El número de los derribados no se informó. Mientras tanto, ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados.

08:08 Seis Heridos en Ataque con Cohetes Overnight en Kharkiv

El número de heridos ascendió a seis tras un ataque con cohetes rusos en el distrito de Slobidsky en la región de Kharkiv, informó el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, en un mensaje de Telegram, según la agencia de noticias Ukrinform.

07:32 Zelensky Elogia la Introducción de los Nuevos Drones de Cohetes Ucranianos Palianytsia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia fabricados en Ucrania. El líder ucraniano dijo que estos drones de cohetes y otras innovaciones militares son esenciales para Ucrania debido a las demoras en las decisiones de algunos de sus socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer y exitoso despliegue de nuestra nueva arma", dijo, según "The Kyiv Independent". "Una nueva clase completamente ucraniana de drones de cohetes, Palianytsia".

06:55 Comandante de Azov Critica el Intercambio de Prisioneros: No Hay Soldados de Azov Entre los Soldados Liberados

Ningún soldado de Azov fue incluido en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania el sábado, según informes ucranianos citados por "The Kyiv Independent" del comandante del Regimiento Azov, Denys Prokopenko. El comandante del Regimiento Azov criticó el reciente intercambio de prisioneros y expresó su decepción de que ninguno de los soldados de Azov, que han estado en cautiverio ruso durante más de dos años, fuera incluido.

06:14 Gobernador: Cinco Muertos en el Ataque Aéreo Ucraniano en la Región Fronteriza de Belgorod

Cinco civiles murieron y 12 resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod durante la noche, según el gobernador Vyacheslav Gladkov. Tres menores resultaron heridos, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha intensificado sus ataques en territorio ruso y ha expandido su alcance al región de Kursk que limita con Belgorod a principios de agosto. Belgorod es objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones ucranianos como represalia por los ataques desde el lado ruso.

05:47 Rusia: Civiles Muertos en el Bombardeo Ucraniano

Cinco civiles murieron y 12 resultaron heridos en el bombardeo de artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el gobernador regional Vyacheslav Gladkov en Telegram. Los informes no pudieron ser verificados de manera independiente y no hubo comentarios de Ucrania.

04:26 Ciudad de Sumy Informa Impactos de Cohetes e Injuries

La ciudad de Sumy fue alcanzada por cohetes, según informó la administración militar regional. Se informaron dos impactos de cohetes, lo que resultó en la lesión de siete personas, dos de las cuales resultaron gravemente heridas, según la autoridad. Rusia atacó la infraestructura civil en Sumy el sábado por la noche, dijo.

03:35 Kharkiv: Ataque con Cohetes Lanzado contra Dos Ciudades

El gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Syniehubov, emite una advertencia: El ejército ruso ha iniciado ataques con cohetes en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Actualmente, una persona ha resultado herida. Se reportó una explosión significativa en Kharkiv. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechow, comparte en Telegram que se escuchó una poderosa explosión y urge a la población a tener precaución. La fuente de la explosión sigue sin estar clara en este momento.

03:06 La defensa aérea ucraniana alerta sobre drones de combate

Durante las primeras horas de la mañana, se activa una alerta de defensa aérea en las regiones este y sur de Ucrania. Las fuerzas aéreas ucranianas advierten sobre una bandada de drones de combate Shahed que se mueven sobre el Mar Negro hacia la región sureña de Mykolaiv. Se espera un aumento de los ataques rusos alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que se celebró el sábado. Sin embargo, aún no se ha materializado una gran oleada de ataques.

01:32 Hungría acusa a Bruselas de obstaculizar el suministro de petróleo

Hungría sospecha que la Comisión Europea es responsable del corte del suministro de petróleo ruso. "La afirmación de la Comisión Europea de que no ayudará a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia implica que se envió una orden desde Bruselas a Kyiv para (...) crear problemas con el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia", afirma el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó. La Comisión Europea no ha emitido aún ningún comentario. En junio, Ucrania agregó al productor de petróleo ruso Lukoil a la lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, que también atraviesa territorio ucraniano, lo que ha obstructado a importantes proveedores como Hungría y Eslovaquia.

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en un ataque a un pueblo de Kupiansk

Las fuerzas rusas atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, dejando a cuatro mujeres heridas, confirmó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Los agresores atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor del mediodía. Como resultado del ataque, una residencia particular quedó en llamas", dijo Syniehubov. Las personas heridas fueron ingresadas en un centro médico. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukraine ha sido consistently the underdog against Russia's significantly larger forces"

John Healey, Ministro de Defensa del Reino Unido, felicitó a Ucrania por su Día de la Independencia en un artículo invitado en "European Pravda". "Ayer, hace 33 años, Ucrania declaró su independencia, prometiendo un futuro mejor y más próspero como una democracia soberana, liberada del dominio de la Rusia soviética", dijo Healey. Los ucranianos celebraron su Día de la Independencia en medio de una guerra. Es una lucha existencial para perseverar como una nación libre e independiente frente a la invasión ilegal y brutal de Putin. "Ukraine ha sido consistently the underdog against Russia's vastly larger forces and resources. Today, we honor the Ukrainian people", escribió Healey. Ellos continúan luchando con un coraje inquebrantable, tanto el ejército como la población civil. Los británicos deben garantizar a sus aliados ucranianos que permanecerán a su lado durante todo el tiempo necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanza hoy una campaña para animar a las personas de todo el Reino Unido y más allá a mostrar su apoyo a los ucranianos compartiendo mensajes relevantes en las redes sociales. "En las redes sociales, pedimos que 'Hagan ruido por Ucrania' y compartan publicaciones relacionadas. Además del apoyo militar y económico que brindamos a Ucrania, también hemos extendido nuestra amistad y solidaridad", concluyó Healey.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky a General

Volodymyr Zelensky, Presidente de Ucrania, ha ascendido a Oleksandr Syrsky, jefe de las fuerzas armadas ucranianas, al rango de General. Esto se debe a un decreto emitido por Zelensky. Syrsky anteriormente ostentaba el rango de Coronel-General. El ascenso se debe al exitoso avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

Puedes acceder a todos los eventos anteriores aquí.

El ejército ruso, conocido por sus tácticas agresivas, llevó a cabo numerosos ataques en territorios ucranianos. A pesar de estos ataques incesantes, las fuerzas de defensa aérea ucranianas lograron interceptar y destruir un gran número de drones Shahed rusos.

El conflicto en curso en Ucrania ha provocado una grave crisis energética, con más de 500 asentamientos ucranianos todavía sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país.

Lea también: