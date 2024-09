Atletas Paralímpicos veteranos consiguen una medalla histórica

El veterano jugador de bádminton Thomas Wandschneider obtuvo otra medalla para el equipo alemán en los Juegos Paralímpicos, sorprendiendo a todos a la edad de 60 años. Derrotó al favorito surcoreano Jeong Jaegun 2-0 (26:24, 21:11) en el partido por la medalla de bronce de la clase de silla de ruedas WH1, asegurando su victoria después de 58 minutos con un triunfal levantamiento de brazo.

Wandschneider hizo historia al convertirse en el primer atleta alemán en ganar una medalla de bádminton en los Juegos Paralímpicos y Olímpicos. El primer set, lleno de emoción, vio cómo el liderazgo cambiaba de manos con frecuencia, pero la experiencia de Wandschneider finalmente aseguró la victoria. En el segundo set, dejó a su oponente 13 años más joven sin opciones.

"Siempre he soñado con esto - ganar una medalla para Alemania en bádminton. Y adivinen qué? Lo he logrado. He asegurado la medalla de bronce para Alemania", dijo Wandschneider. "Escuchen, es un poco frustrante que, como un hombre de 61 años, tenga que demostrar habilidades de bádminton a los nuevos. Pero esperemos poder hacer el deporte aún más atractivo para todos en el futuro".

Wandschneider fue el único alemán en superar la fase de grupos en el Arena Porte de la Chapelle. El bádminton compitió en el programa paralímpico por segunda vez, con el equipo alemán quedando sin medalla en Tokio.

Justo antes de la histórica victoria de Wandschneider, Max Gelhaar obtuvo la medalla de plata en las competiciones de triatlón para Leipzig, Alemania. El de 26 años logró su mayor logro de carrera después de múltiples terceros lugares y una medalla de plata en campeonatos mundiales. "Gané la plata pero me quedé sin el oro. Fue una carrera brutal desde el principio con todos nadando encima de los demás", dijo Gelhaar.

El logro histórico de Wandschneider en los Juegos Paralímpicos continúa inspirando a los atletas alemanes del futuro, mientras se convierte en un icono del bádminton en silla de ruedas. Los Juegos Paralímpicos muestran los talentos de los atletas con discapacidades en un escenario global, demostrando que el deporte no tiene límites.

