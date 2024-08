- "Ataques de terrorismo que afectan a todos" ¿Entonces, qué sigue?

Con una expresión severa, el Canciller Olaf Scholz (SPD) se acerca al mar de flores y velas en el Fronhof de Solingen en el tercer día después del trágico incidente de apuñalamiento. Sus labios están fruncidos mientras coloca una rosa blanca en honor a las víctimas del ataque. Como símbolo de solidaridad, Scholz ha viajado a la ciudad del Bergish, que aún está en shock incluso el lunes.

Scholz está entre el Ministro Presidente de NRW Hendrik Wüst (CDU) y el alcalde de Solingen Tim Kurzbach (SPD). Todos los políticos permanecen en silencio, colocan rosas y se quedan un momento con las manos juntas. Luego, pasan por el lugar del ataque y se dirigen a un área designada para hablar con bomberos y personal de emergencia que estuvo presente la noche del viernes.

Hablaron durante casi una hora a puerta cerrada. Wüst mencionó más tarde que los jóvenes paramédicos en la escena estaban abrumados por las tres muertes y ocho heridos, y aún se emocionan cuando recuerdan los horribles eventos.

Ciudadanos exigen unidad política

"¿Por qué?" está escrito en letras rojas en una cartulina entre las flores. Sin embargo, la principal preocupación el lunes es: "¿Qué hacer?". La multitud de alrededor de 100 personas que se reúne detrás de las barreras y observa la aparición del Canciller Scholz busca respuestas y seguridad. Muchos de ellos tienen un origen migratorio, como Emran Gadi, que ha vivido en Solingen desde su infancia hace más de 30 años. "Espero que los políticos se unan y encuentren soluciones", dice. Su familia también huyó de Serbia durante la guerra. Pero aquellos que se niegan a integrarse y adaptarse no tienen lugar aquí, agrega.

"Se necesitan políticas migratorias más estrictas", dice Cari Quispe de Mergard, residente de Solingen de 57 años que se mudó a la ciudad desde Perú hace 30 años. "Exigimos más seguridad". Se ha revelado que el presunto perpetrador - un solicitante de asilo rechazado de Siria - atacó a personas en la multitud frente al escenario durante el festival de la ciudad. Se había descubierto que debería haber sido deportado a Bulgaria el año pasado, pero no se logró.

Scholz promete medidas duras - pero no ofrece detalles concretos

El Canciller Scholz no puede proporcionar aún respuestas concretas a las ansiosas preguntas de los ciudadanos durante su visita al lugar. Está de pie frente al escenario aún en pie, donde la gente huyó en pánico del atacante. Una vela roja parpadeante ilumina una pantalla de video. Scholz habla en voz baja, para que solo los que están cerca puedan escuchar. Pero su mensaje es claro y emocional. Está enfadado y furioso por este acto. "Esto fue terrorismo. Terrorismo dirigido contra todos nosotros, que amenaza nuestras vidas, nuestra unidad, nuestra forma de vivir".

El estado tomará medidas duras y decididas contra los delincuentes con malas intenciones, promete el Canciller. Anuncia la implementación inmediata del ya planeado endurecimiento de las leyes de armas y las deportaciones aumentadas - no por primera vez. Casi un año atrás, prometió en una entrevista de Spiegel "deportar en gran escala". Más tarde, declaró que las deportaciones a Siria y Afganistán podrían reanudarse. Todavía no ha ocurrido.

Wüst: "Las promesas solas no bastarán"

Después de Scholz en Solingen, el Ministro Presidente de NRW Wüst (CDU) señaló que las advertencias solas no bastarán. El día anterior, el líder del CDU Friedrich Merz había propuesto una lista de demandas, incluyendo la posibilidad general de deportar solicitantes de asilo rechazados de vuelta a Siria y Afganistán, así como el fin de aceptar personas de estos países. Merz también abogó por controles permanentes y negativas consistentes en las fronteras de Alemania, la restauración de las llamadas reglas de Dublín, que determinan qué estado de la UE es responsable de una solicitud de asilo según dónde el solicitante entró por primera vez en suelo europeo, y la modificación del derecho de residencia para retener "a todo delincuente requerido para la deportación en detención indefinida".

El "Pacto Alemán" sobre migración falló en noviembre

Merz discutirá estas demandas con Scholz el martes, explorando si el gobierno y el mayor partido de la oposición pueden encontrar un terreno común en la migración. Un intento anterior en el otoño terminó en fracaso.

En ese momento, el Canciller y el líder de la oposición maintenance talks ahead of a federal-state migration summit. However, Merz, the leader of the CDU/CSU parliamentary group, later expressed dissatisfaction with the resulting package of measures to reduce refugee numbers and declined further cooperation. Scholz had refused to establish a joint working group with the Union to manage immigration, Merz said in early November. "That means the 'Germany Pact' on migration is, in my view, finished."

Attack during the East's election campaign

An agreement between the parties of the democratic center, whose influence is increasingly being undermined by extremist factions, seems more necessary than ever now. On Sunday, elections will be held in Thuringia and Saxony. In recent polls, AfD and BSW together reach 47 to 50 percent (Thuringia) and 41 to 47 percent (Saxony). Notably, AfD is using the stabbing incident for its election campaign purposes.

Perspectiva del alcalde: "No es solo cuestión de Solingen"

Se esperan mucho de la política. El alcalde de Solingen, Kurzbach, lo dejó claro después de su reunión con Scholz el lunes. Dijo que ahora la gente espera que el estado actúe, sea activo y brinde soluciones para ellos. Los que ocupan cargos gubernamentales deben trabajar juntos - a nivel federal, en los estados y en los municipios. Kurzbach comparte que aún están tratando de lidiar con los impactantes eventos en Solingen. Instó: "Encontremos la paz en Solingen. No es solo cuestión de Solingen; es cuestión de nuestra nación".

