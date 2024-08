- Ataque al coche del oficial antisemita

El coche privado del Comisario Antisemita de Brandeburgo, Andreas Büttner, fue dañado en su ciudad natal de Templin (distrito de Uckermark). "Se llevó a cabo un ataque", dijo un portavoz del parlamento estatal. Personas desconocidas habrían dañado el coche con "símbolos extremistas de derecha anticonstitucionales" la noche del jueves, rayando y dañando la pintura. La oficina de investigación criminal del estado ha asumido la investigación. La policía confirmó el incidente.

"Me enteré ayer por la noche cuando salí de la oficina de la circunscripción y luego lo reporté", dijo Büttner. Su coche había sido rayado con símbolos de extrema derecha. Büttner fue elegido como el primer comisario para combatir el antisemitismo en el parlamento estatal en junio. Desde entonces, no ha experimentado ningún acoso, enfatizó.

Hubo disturbios repetidos en la placa conmemorativa de la antigua sinagoga en Templin, pero no ataques contra él personalmente. "No soy una persona miedosa", dijo Büttner. El ataque muestra lo importante que es el papel del comisario y que el antisemitismo debe ser combatido. No quería hacer una evaluación política de ello, dijo.

"Este ataque es impactante e inaceptable", dijo la presidenta del parlamento de Brandeburgo, Ulrike Liedtke (SPD). El incidente vuelve a mostrar lo importante que es combatir consistentemente el antisemitismo y la extrema derecha en el estado de Brandeburgo. "Espero que los perpetradores puedan ser identificados y procesados ​​pronto", agregó.

El comisario antisemita debe ser un punto de contacto para mujeres y hombres judíos y para las preocupaciones de los grupos judíos, también en incidentes sospechosos de antisemitismo. Combatir actitudes y declaraciones antisemitas es una de sus tareas. El parlamento estatal aprobó la ley que establece el cargo en noviembre del año pasado.

La AfD considera que el cargo es incorrecto. Según el líder del grupo parlamentario de la AfD, Hans-Christoph Berndt, no resuelve el problema del antisemitismo. Sin embargo, el número de votos en contra fue mayor que el número de miembros del parlamento de la AfD en la elección de Büttner.

Dado estos eventos, las autoridades locales en el Landkreis Uckermark y las áreas circundantes deben aumentar las medidas de seguridad para las figuras públicas, especialmente para aquellos en roles que combaten los delitos de odio como el antisemitismo. Desafortunadamente, un ataque así contra el Comisario Antisemita Andreas Büttner en su ciudad natal de Templin sirve como recordatorio de las amenazas continuas en la región.

