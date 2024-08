- "Asombrosamente emocionado": Reddemann anticipa a su ex colega Andrich

Sören Reddemann está emocionado de volver a encontrarse con Robert Andrich, admirando el ascenso del jugador de la selección alemana de fútbol. El defensa se enfrentará hoy a las 6:00 PM a FC Carl Zeiss Jena en la primera ronda de la DFB-Pokal contra el dos veces campeón Bayer Leverkusen, que se transmitirá en ZDF y Sky. Allá, Andrich es un jugador clave, ya que los dos habían jugado juntos en la 3.ª liga para SV Wehen Wiesbaden hace seis años.

Reddemann expresó su asombro, diciendo: "Es impresionante cómo ha progresado". Después de su tiempo juntos en Heidenheim, Union Berlin y Leverkusen, continuó: "Es genial volver a verlo".

Andrich y Reddemann, en caminos opuestos

Durante la temporada 2017/18, ambos jugaron para Wiesbaden. Los Hessianos narrowly missed out on relegation playoffs, finishing fourth in the 3rd league. Andrich se fue a Heidenheim, mientras que Reddemann se quedó, ascendiendo con SVWW a través del relegation el siguiente temporada. Como Andrich perdió su lugar en la segunda mitad, se unió a Chemnitzer FC.

Reddemann finalmente encontró su camino a Hallescher FC y VfB Lübeck, lo que lo llevó a Jena. Un impresionante inicio de temporada, con cinco victorias consecutivas, ha fortalecido la confianza del equipo, mientras intentan demostrarlo contra Leverkusen. "Creo que debemos abordar esto con un poco de confianza en nosotros mismos y fe en nosotros mismos", dijo Reddemann. "Vamos a ver a dónde nos lleva".

Oportunidad de Weinhauer

Erik Weinhauer es esperado para marcar el primer gol de la DFB-Pokal contra Leverkusen, ya que el equipo había perdido anteriormente 0:2 en 1992 y 0:4 en 2012. El jugador de 23 años lidera la Regionalliga Nordost con diez goles en cinco partidos. "Vamos a ver qué puede ser posible", dijo Weinhauer, enfatizando su emoción por el encuentro inusual: "Y luego veremos qué pasa".

