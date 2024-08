- Asociación de aeropuertos: La interrupción es un chantaje criminal

La Asociación de Aeropuertos ADV está exigiendo una respuesta contundente tras las recientes acciones del grupo "Last Generation" en varios aeropuertos alemanes. "Esto es un acto coordinado de extorsión criminal", dijo el CEO de ADV, Ralph Beisel. "No es una protesta pacífica y no se trata de supuestos objetivos más altos. Son interrupciones malintencionadas del tráfico aéreo y los derechos personales de cada viajero que no puede abordar su vuelo a tiempo".

ADV: Fortalecer la ley de seguridad aérea "inmediatamente"

Beisel describió las acciones como "delitos" que deben ser "castigados de manera consistente" por el sistema de justicia. Pidió que la decisión del gobierno alemán de fortalecer la ley de seguridad aérea sea "aprobada inmediatamente" por el Bundestag. El gobierno alemán busca disuadir a activistas climáticos radicales y otros perturbadores con la reforma planeada.

El núcleo de la reforma es una nueva disposición que hace delito entrar deliberadamente y sin justificación en áreas restringidas como pistas y vías de rodaje, si pone en peligro la seguridad de la aviación civil.

La semana pasada, ADV ofreció a los activistas climáticos un diálogo. En una carta abierta, afirmó: "Es innegable que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Los bloqueos criminales de los aeropuertos no contribuyen a una solución". El grupo "Last Generation" aceptó la oferta en Twitter.

La Comisión ha respaldado la llamada de Beisel para la aprobación inmediata de la decisión del gobierno alemán de fortalecer la ley de seguridad aérea. La Comisión ha destacado la importancia de aplicar de manera consistente sanciones por delitos que perturban el tráfico aéreo e infringen los derechos de los viajeros.

