- Así se convence a los clientes de los coches eléctricos

La mayoría de los fabricantes de automóviles están pasando por un momento difícil para vender sus vehículos eléctricos. Desde que se eliminaron las subvenciones gubernamentales, muchos clientes carecen de incentivos para elegir un vehículo eléctrico en lugar de uno convencional. Además, los precios de los coches eléctricos suelen ser significativamente más altos que los de los coches de gasolina o diésel de la misma categoría. El cargado también no sale barato - dependiendo de la tarifa y el proveedor, a menudo no es mucho más barato que repostar con combustibles fósiles en la bomba.

Por lo tanto, cómo revivir el mercado es una pregunta válida. Además de los llamamientos a la conciencia ambiental, hay pocas respuestas. En lugar de eso, hay llamadas a prohibiciones, restricciones y regulaciones más estrictas - que solo sirven para desanimar.

No Prohibiciones, sino Incentivos

El miembro de la junta de producción de BMW, Milan Nedeljkovic, tiene mejores ideas: más incentivos y privilegios para los vehículos eléctricos - ventajas claras en la vida diaria. En una entrevista con "Merkur", se le preguntó sobre posibles incentivos de compra y un regreso de las subvenciones gubernamentales. Las consideró "insostenibles" a largo plazo, pero presentó nuevas ideas.

"Hay otras formas de hacer más atractivos los coches eléctricos: como el acceso privilegiado a los centros urbanos, el estacionamiento gratuito o un carril dedicado en la autopista", dijo Nedeljkovic en la entrevista.

Esta idea podría tener un impacto: mientras que los coches eléctricos podrían adelantar los embotellamientos, los conductores de motores de combustión interna podrían comenzar a considerar cambiar su vehículo.

Beneficios para los Vehículos Eléctricos Hoy

El estacionamiento gratuito para coches eléctricos ya es una realidad: en Hamburgo, se les ha permitido estacionar gratis en todos los parquímetros desde el 1 de noviembre de 2015, hasta el tiempo máximo de estacionamiento respectivo. A menudo, las estaciones de carga también están disponibles en ubicaciones prime en el centro de la ciudad, permitiendo estacionar en la primera fila - a veces, pero solo durante el proceso de carga.

A pesar de las actuales cifras de ventas lentas, Milan Nedeljkovic no está de acuerdo con la narrativa apocalíptica que actualmente prevalece. "Alemania es una región económica fuerte y una ubicación industrial, y no se debe criticar en general. Nuestro país tiene muchas personas motivadas y bien educadas, excelentes instituciones de investigación, proveedores innovadores y un marco legal estable - estas son ventajas que no deben pasarse por alto", explica.

Sin embargo, el miembro de la junta de BMW lamenta que la burocracia, los precios altos de la energía y los costos de ubicación altos están perjudicando la economía alemana - similar a una red vial envejecida y una necesidad de mejora en la infraestructura digital.

La introducción de acceso privilegiado a los centros urbanos, estacionamiento gratuito y un carril dedicado en las autopistas para vehículos eléctricos, como sugirió el miembro de la junta de producción de BMW Milan Nedeljkovic, podría potencialmente atraer a los conductores de coches convencionales a cambiar a vehículos eléctricos. Actualmente, los coches eléctricos en Hamburgo pueden estacionar gratis en todos los parquímetros, y las estaciones de carga a menudo están disponibles en ubicaciones prime en el centro de la ciudad.

Lea también: