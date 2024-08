- Así es como separan la amistad y el trabajo.

Anke Engelke (58) y Bastian Pastewka (52) serán vistos juntos por primera vez en una serie ficticia a partir del 15 de agosto en Prime Video. "Perfectamente Perdidos" es su primera colaboración, donde interpretan a los solteros Maria y Ralf que viven en la pequeña ciudad de Marburg y que nunca se han conocido a pesar de ser perfectos el uno para el otro. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, los dos actores hablan sobre cómo surgió la idea de la serie y por qué Marburg fue el lugar de rodaje perfecto. También revelan qué fue jugar a una pareja aparentemente enamorada y si planean trabajar juntos en el futuro.

¿Qué fue diferente al trabajar juntos en su primera serie ficticia en comparación con sus colaboraciones anteriores?

Anke Engelke: Nos han visto juntos en formatos más pequeños antes, como cuando fui invitada a "Pastewka" o Bastian estuvo en "Ladykracher", y por supuesto formamos parte del elenco de "Wochenshow" a finales de los 90. Pero en esos formatos no se crearon arcos dramáticos para nosotros. Con Wolfgang y Anneliese, a veces inventábamos historias sobre su pasado y carrera, pero nunca hubo una narrativa compleja. La diferencia esencial esta vez es que realmente queríamos contar una historia.

¿Cómo surgió la idea de la serie?

Engelke: En octubre de 2020, Bastian y yo alquilamos una sala de conferencias - con la máxima distancia debido a la pandemia. Nos preguntamos: "¿Qué hemos hecho juntos hasta ahora y qué nos gustaría hacer juntos de nuevo?" El "de nuevo" desapareció: "¿Qué nos gustaría hacer juntos?" Hemos sido divertidos juntos, así que buscamos otros géneros que nos interesen. Basti ve más crimen o ciencia ficción, que no me interesa tanto. Al final, decidimos que el amor debería ser el tema. Luego Basti tuvo la genial idea: "¿Y si no se encuentran, si no se conocen?"

Bastian Pastewka: Y Anke dijo: "Llamaremos a la serie 'Never ever'". Ese fue nuestro título de trabajo. Dejamos pasar algunas semanas, nos volvimos a encontrar y nos dimos cuenta de que ambos estábamos emocionados con esta idea. Luego fue cuestión de quiénes somos, dónde viven estos personajes. Marburg como ubicación fue claro Immediately.

¿Por qué Marburg?

Pastewka: Marburg tiene una ciudad antigua que se puede alcanzar por dos ascensores. Tuve esta imagen en mente de las cabinas del ascensor pasando una con nuestros personajes dentro.

Engelke: El encanto pintoresco de Marburg también te atrajo, no conocía la ciudad antes. Para la serie, fue importante que no fuera una ciudad grande. No porque conozcamos Berlín, Múnich, Hamburgo y Colonia y todo parezca haber sido rodado allí, sino también porque de la idea: ¿Dónde tiene lugar la vida cotidiana? La mayoría de la gente en Alemania no vive en ciudades grandes, y queríamos explorar eso.

Pastewka: Lo emocionante también es lo poco probable que es que dos personas en esta pequeña ciudad con sus pequeñas casas de madera no se encuentren. Está claro que no puedes pasar por alto una tienda de deportes o una librería. thus we set up a big improbability equation and built a small narrative puzzle. There's no scene that's interesting in itself, but each one has a connection: Maria and Ralf have a shared friend group without knowing it. Jochen, for example, is Maria's father's caretaker and also Ralf's best friend. We planted a lot at the beginning that we could harvest later.

¿Cómo fueron los rodajes entonces en la ciudad?

Pastewka: Nos gustaría extender nuestro agradecimiento a las personas del Consejo de la Ciudad de Marburg que tuvieron que cerrar calles para nosotros, poner anuncios o incluso montar la feria de nuestro primer episodio solo para nosotros. Fueron más allá y había mucha responsabilidad y logística involucrada.

Engelke: Hemos rodado mucho y tenemos mucha experiencia a nuestras espaldas, pero nunca he visto nada igual. Una maravillosa colega de Marburg City realmente sabía de qué hablaba, entendiendo exactly what needed to be closed off and when, and what needed to be registered where and when arrived with our ten trailers. It's incredible how much enthusiasm, heart, understanding, patience, and competence we encountered. Me encantaría que la gente quisiera visitar Marburg por la serie.

¿Qué fue importante para ti sobre tus dos personajes, Maria y Ralf?

Pastewka: Nos gustó que los personajes tuvieran mucha historia y estuvieran enfrentando un tipo de reinicio fresco. Maria se da cuenta de que ha perdido algunas oportunidades, como escribir un libro o resolver un conflicto con su rival, y también está lidiando con un triángulo amoroso. Ralf tiene dos hijas y está pasando por un divorcio. También hemos construido un mundo entero de personajes, ya que esta no es solo una serie protagonizada por Engelke y Pastewka, sino una serie de ensamble. Cada personaje tiene su papel, incluso el abogado de divorcios del primer episodio que reaparece más tarde.

¿Te resultó divertido jugar a una pareja supuesta?

Engelke: En absoluto. Podemos separar nuestra amistad del hecho de que estamos interpretando a una pareja en la serie. Me preocupaba más estar en una posición tan responsable. Fuimos parte del equipo de productores ejecutivos y nos sentamos en la sala de escritores. Pensé en ocasiones, "Dios mío, estoy haciendo algo para lo que realmente no estoy calificado". (se ríe)

Ustedes dos a menudo se hacen reír mutuamente. ¿Cuán difícil fue mantenerse serio?

Engelke: No fue difícil en absoluto. Podemos separar nuestra amistad del hecho de que estamos interpretando a una pareja en la serie. Me preocupaba más estar en una posición tan responsable. Fuimos parte del equipo de productores ejecutivos y nos sentamos en la sala de escritores. Pensé en ocasiones, "Dios mío, estoy haciendo algo para lo que realmente no estoy calificado". (se ríe)

Engelke: Hay suficientes personas en el set que no encontrarán gracioso si estamos jugando y retrasando todo. Mucho está coreografiado y no tenemos tiempo porque, por ejemplo, la luz está a punto de cambiar o se acerca una tormenta.

Pastewka: Cada escena tiene un propósito y encaja en el rompecabezas. No teníamos el tiempo o la gana de experimentar demasiado o salir de nuestros personajes. Servimos a la pieza, eso es de lo que trata esta serie en particular.

Engelke: Realmente prestamos atención a eso. Teníamos a personas tan geniales en el equipo que no dirían: "¿Podrían darse prisa o disminuir las bromas?" No se atreverían a decirnos eso porque nos encuentran divertidos, lo cual no les reprocho. (se ríe)

¿Aprenderon algo nuevo el uno del otro durante la filmación?

Engelke: Aprendí que Basti podría ser un buen director. Tiene un buen ojo y un gran sentido de la timing y dramaturgia. Ve cómo se desarrollan los personajes. En la sala de escritores, noté cómo ya tiene el final de una escena en mente al desarrollarla. Nunca lo había visto hacer eso antes. Esos arcos, no logré conseguirlos del todo. En el set, soy más una persona de momentos. Quiero sentir algo en ese momento y luego puedo interpretarlo.

Pastewka: Anke es mucho más audaz. Asume tareas complejas de inmediato. Es la primera en decir: "Eso suena totalmente agotador. ¿Cuándo comienza?" Y es increíblemente meticulosa en su desarrollo de personaje. En "Perfectamente Fallado", su cabello desordenado y su piercing en la nariz fueron cruciales.

Engelke: Necesito una biografía como esa, y tengo que contar la historia sin verbalizar lo que podría haber sido el pasado del personaje. Quiero ser una superficie de proyección. Quiero que la gente proyecte en mí y diga: "Sí, conozco a personas así, alguna vez fui salvaje y un poco loco".

Pastewka: Desafortunadamente, eso no es posible para mí porque solo tengo esta cara (se ríe). Al menos decidimos que esta vez me dan barba. Mi solicitud de gafas fue rechazada por nuestra camarógrafa debido a la reflexión. Pero estoy agradecido de no tener que hacerme un piercing en la nariz o un nuevo peinado todos los días. Solo me puse mi chaleco deportivo.

¿Y qué tienen en común en el trabajo?

Engelke: Se sabe que ambos somos sobreachievers, lo que a menudo se percibe como desagradable, como se vio en 'LOL' donde dijeron: "¿Qué han preparado?" Espíritus libres como Teddy o Kurt Krömer no tienen nada en sus bolsillos y aún así sacan algo, esa es la injusticia del mundo, lo talentosos que son. Tenemos que ensayar hasta que lo hagamos bien.

Pastewka: Creo que a veces la gente dice que podemos ser difíciles. Me defiendo con la afirmación de que siempre es en servicio del proyecto.

¿Una serie ficticia ahora está completa? ¿Qué otros proyectos conjuntos pueden imaginarse, tal vez un podcast?

Engelke: Ambos ya estamos bastante ocupados con podcasts.

Pastewka: Ahora mismo es tan agradable tener esta serie que es imposible immediately push otro "proyecto Engelke-Pastewka sin título".

Engelke: Lo que es seguro es que no estrecharemos nuestra mirada y solo interpretaremos un papel. En cambio, mantendremos nuestras opciones abiertas y veremos en qué confían creativamente. Basti ha hecho cosas Recently que probablemente no habría pensado hace dos años, y también ha pasado mucho para mí, no porque haya dicho en una entrevista lo que me gustaría interpretar.

¿Traerían de vuelta un dúo exitoso como Jenny y Mel o Wolfgang y Anneliese?

Engelke: No nos comprometemos con eso. Creo que diremos: No ahora, pero ¿quién sabe, tal vez algún día? Justo antes de 'LOL', también pensamos: ¿Qué pasa con Wolfgang y Anneliese? Pero ellos nunca están realmente ausentes, tienen sus propias vidas.

Pastewka: Todavía los tienes en tu cuerpo, puedes simplemente encender: Servus, ¿cómo estás!

Engelke: En el pasado, Bastian y yo hemos trabajado juntos en varios formatos, como apariciones especiales en los programas del otro o como parte del ensemble de "Wochenshow" a finales de los 90. Sin embargo, estas colaboraciones no involucraban el desarrollo de narrativas complejas como en nuestro proyecto actual.

Pastewka: Al reflexionar sobre nuestras colaboraciones pasadas, nos dimos cuenta de que los 90 fueron una época significativa para nosotros. Ambos teníamos carreras prometedoras y éramos parte de exitosos programas de comedia en ese momento. Es interesante ver cómo han evolucionado nuestros caminos desde entonces, lo que nos llevó a colaborar nuevamente en esta serie ficticia ambientada en Marburg.

Lea también: