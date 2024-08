Así es como Richard Lugner se convirtió en el "Asesino".

Richard Lugner fue un fenómeno. Durante décadas causó un gran revuelo mediático y eclipsó el lado serio de su vida.

Incluso poco antes de su muerte, Richard "Concreto" Lugner estaba omnipresente. Se casó públicamente a los 91 años con una mujer mucho más joven. "Casarse por sexta vez a esa edad es entweder radicalmente romántico o tiene razones prácticas", escribió el diario austriaco "Standard".

Lugner - conocido más allá de su país natal Austria - se hizo famoso por sus apariciones mediáticas en el Baile de la Ópera de Viena, acompañado de estrellas de Hollywood que recibieron una cuantiosa compensación. Y luego estaban sus matrimonios con mujeres mucho más jóvenes, a las que apodaba con nombres de animales - "Mausi", "Hasi", "Kafer", "Bambi", "Kolibri".

Lugner nació en Viena en 1932. No sólo dio forma a la ciudad como un "león de fiesta" desinhibido y sin dolor, sino también como un astuto empresario de la construcción. Su obra maestra es el centro comercial "Lugner City" de la capital austriaca, con 110 tiendas y 56.000 metros cuadrados alquilables.

Allí, Lugner tuvo una oficina en el tercer piso hasta su muerte y trabajó allí al menos nueve horas al día, según "Profil". "Porque es divertido. Y porque aún puedo", le dijo al magazine. Lugner ya no es el más rápido y su oído no es el mejor. "Pero para 90 años, está tan en forma como un fiddle", dijo "Profil".

Mezquita, iglesia, sinagoga

Lugner comenzó en la industria de la construcción en los 50. Trabajó en el departamento de construcción de la compañía de petróleo Mobil Oil Austria, entre otros. En 1962, se convirtió en autónomo y fundó su empresa, Baumeister Ing. Richard Lugner GmbH. Su primer trabajo: obras de renovación en un hotel por horas de Viena. Lugner no rechazó ningún trabajo. Se especializó en la renovación de edificios antiguos y la construcción de gasolineras, y su empresa creció rápidamente.

Con un gran proyecto, Lugner logró el despegue empresarial: en 1975, recibió un encargo de Arabia Saudita para construir una mezquita en Viena. Lugner celebró su primera conferencia de prensa, y muchas más siguieron durante el resto de su vida. "Nace el Richard Lugner público", como lo describe "Profil".

Entre los siguientes proyectos de Viena del ingeniero había la conversión de un palacio archiducal en la sede del fondo de la OPEP, la iglesia greco-oriental en el Fleischmarkt y una sinagoga. El centro comercial Steffl y la tienda de delicatessen "Julius Meinl" en el corazón de Viena también pertenecían a sus proyectos.

Su proyecto más famoso y grande comenzó en los 80. Compró el primer solar para "Lugner City". En 1990 se inauguró el centro comercial y se amplió poco a poco en los años siguientes. En ocasiones, la empresa de construcción de Lugner tenía más de 600 empleados. Lugner alcanzó su cenit profesional y se ganó el apodo de "Concreto".

Millones ahorrados en impuesto de traspaso de bienes inmuebles

Fue el mejor herramienta de marketing por sí mismo. Las estrellas que contrató para el Baile de la Ópera tuvieron que dar conferencias de prensa y sesiones de autógrafos en el centro comercial. La semana pasada, publicó un spot en Facebook en el que, apoyado en muletas y acompañado por su esposa, promocionaba un estudio de perforación en su centro comercial.

A finales de los 90, Lugner traspasó la dirección de su empresa de construcción a uno de sus hijos. La empresa enfrentó dificultades financieras significativas, al borde de la quiebra. Lugner vendió el centro comercial a una filial de un Volksbank y lo alquiló de vuelta. Su empresa de construcción se recuperó, y Lugner compró la filial del Volksbank, la renombró "Lugner Immo GmbH" - y su obra maestra volvió a ser suya. El "Standard" señala que Lugner ahorró millones en impuestos de traspaso de bienes inmuebles gracias a este trato.

Sin embargo, la relación entre padre e hijo ha sufrido por este traspaso fallido, escribe el periódico. Los dos apenas se hablan. El hijo todavía tiene su oficina en el "Lugner City". La hija más joven de Lugner, Jacqueline, tampoco está en buenos términos con su padre porque reveló un detalle privado de su vida. Jacqueline Lugner dirige el cine con once salas en el centro comercial.

Para su sucesión en la cima de la empresa, Lugner parecía haber decidido por alguien más poco antes de su muerte: en junio, se casó con Simone Reiländer. "Encaja muy bien conmigo profesionalmente, y también en términos de astrología", le dijo Lugner al "Standard" en mayo. La mujer de 42 años era subjefa de la cadena de bricolaje Hornbach y comenzó a trabajar en el "Lugner City" - como Simone Lugner. "Si trabaja en la empresa y es la jefa, también debería llamarse Lugner", dijo "Mörtel".

En el corazón del imperio de Lugner hay dos fundaciones, a las que el constructor habría transferido grandes partes de su riqueza. Seis GmbHs pertenecen a Lugner en persona, en parte a las fundaciones, y en parte tanto Lugner como las fundaciones son los propietarios.

Según el "Kurier", la red de empresas de Lugner tenía deudas de alrededor de 40 millones de euros en febrero. "La fundación y Lugner Immo actualmente tienen estas deudas con el Erste Bank", le dijo Lugner al periódico. "Pago mis cuotas de crédito regularmente, y lo que hay alrededor no está gravado y también tiene algún valor". La empresa central es la Fundación Privada Lugner Sons, que, según Lugner, es "positiva"

Las deudas se deben a la venta y reapertura de la "Ciudad Lugner", con hipotecas ingresadas para el banco financiador. Los costos se han dividido a lo largo de 99 años, lo que genera las deudas. "Por lo tanto, las deudas aún están ahí, pero sólo están en papel", dijo Lugner. "No puedo explicarlo exactly, sólo mi asesor fiscal puede hacerlo".

El "Kurier" informó que Lugner Immo GmbH mostró 132,1 millones de euros en pasivos y 14,67 millones de euros en pérdida neta para el ejercicio financiero de 2022. Lugner City GmbH, Lugner Garages GmbH y Lugner Kino GmbH tuvieron un balance positivo.

Lugner será recordado no como un empresario, sino como un espectacular. Intentó ingresar a la política de manera llamativa en dos ocasiones: en 1998 y 2016, se postuló para el cargo de presidente federal. En 1998, obtuvo un respetable resultado de casi diez por ciento de los votos, pero en 2016 sólo obtuvo 2,3 por ciento. En el reality show "Los Lugners", "Mörtel" reveló su vida privada en alrededor de 100 episodios en la televisión austríaca.

"Estoy satisfecho con mi vida", le dijo Lugner al "Standard" en 2021. "He cometido errores, pero en general, estuvo bien. No me he perdido de nada".

A pesar de su vida personal extravagante y sus artimañas mediáticas, Richard Lugner no ocultó sus negocios. "No voy a mentir", admitió una vez en referencia a sus transacciones financieras relacionadas con el centro comercial "Ciudad Lugner".

En las etapas finales de su vida, la empresa de Lugner enfrentó dificultades financieras significativas, al borde de la quiebra. Sin embargo, Lugner logró ahorrar millones en impuestos de traspaso de bienes inmuebles mediante un astuto trato para comprar de vuelta el centro comercial, demostrando su astucia empresarial.

Lea también: